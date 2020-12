Les joueurs de l’Atlético de Madrid; le défenseur Mario Hermoso (i), les milieux de terrain Marcos Llorente (2-i), Koke Resurrección (c), Sául Ñíguez (cd) et l’attaquant uruguayen Luis Suárez (3-d); Ils participent le 15 décembre dernier à une séance d’entraînement à la Wanda Sports City. . / Kiko Huesca / Archives

Madrid, 25 décembre . .- Contrairement à ce qui était habituel, conséquence supplémentaire des effets de la pandémie, le football ne s’arrête pas pour Noël mais cette fois serre les dates du calendrier pour compléter les jours et ajuster la saison.

Le déséquilibre causé par la pause de trois mois due à l’emprisonnement traîne le cours. La fin de l’année dernière a été prolongée. Et il n’y a eu quasiment aucun répit entre la fin de la campagne 2019-2020 et le début de 2020-2021.

Il voyage maintenant avec des matchs en attente et la nécessité de terminer avec suffisamment de temps pour traiter les gros rendez-vous reportés l’année dernière. L’Eurocup et les Jeux Olympiques ont limité la marge de manœuvre dans la configuration du calendrier, qui traverse les jours confiants qu’il n’y aura pas de nouveaux revers.

Il y a du football à Noël. Le Royaume-Uni était la seule exception aux vacances d’hiver. Le «boxing day» est une tradition, festive et sportive en Angleterre, en Écosse, en Irlande et au Pays de Galles. Les Anglais monopolisent l’activité footballistique à cette époque. Il a emballé les matchs alors que le reste des ligues majeures a fait une pause jusqu’en janvier, ce qui n’est pas le cas cette fois.

La Liga espagnole, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 ou encore la Primeira Liga sont à court de vacances et seuls les jours les plus indiqués par l’almanach sont exemptés de compétition.

L’Allemagne, par exemple, qui avait plus d’un mois et demi de trêve hivernale utilisé par nombre de ses équipes pour une nouvelle pré-saison, a dû occuper une grande partie de ces dates. Malgré cela, la Bundesliga, la première des grandes compétitions à se lancer après la fermeture due à la pandémie, est celle qui s’est arrêtée le plus longtemps.

Il a clôturé son football ce mercredi 23 décembre avec les huitièmes de finale de la Coupe, alors que son championnat s’est arrêté dimanche dernier, le 20, à la treizième journée. Il reviendra le 2 janvier, à la quatorzième date. Seuls dix reposent entre le dernier match et le premier de l’année prochaine.

L’Espagne a compressé ses jours au maximum. Ils traînent plusieurs équipes en attente d’engagements. C’est le cas de l’Atlético Madrid, Barcelone, le Real Madrid, Getafe, Elche, Levante, Osasuna ou Séville.

LaLiga, qui a fermé pour les vacances de Noël, a donné une accélération à l’almanach. Il a terminé la quinzième séance mercredi dernier, revient le mardi 29 à la date suivante et aura des matches, deux, le soir du Nouvel An: Athlétique contre la Real Sociedad et Osasuna hôte Alavés.

Le football espagnol saute le jour du Nouvel An, mais le 2 janvier, il fait déjà face à une nouvelle étendue de championnat. C’est-à-dire qu’en deux semaines il aborde quatre jours. Profitez du premier mois de 2021 pour affronter certains des matches en attente, comme Athletic-Barcelona, ​​le deuxième jour, qui se jouera le jour des Trois Rois comme un nouveau tour de la Copa del Rey, ou le 12 janvier, avec l’Atlético Madrid contre Séville, dès la première date de la compétition.

En outre, LaLiga prend en compte la Super Coupe que le Real Madrid, Barcelone, la Real Sociedad et Séville joueront du 13 au 17 janvier. L’Angleterre maintient le «jour de boxe». La condensation des jours dans la période de Noël n’a rien de nouveau pour son football. Tout le contraire. Il vise à tirer le meilleur parti du vide habituel que le calendrier provoqué par les festivités et à faciliter l’accès aux stades pour les plus jeunes, dont tout au long de l’année ils n’ont pas la possibilité d’aller au football. Désormais, sans fans sur les champs, la tradition se perpétue.

Le premier ministre a terminé le quatorzième jour lundi dernier et commencera le quinzième le lendemain de Noël. Foule les jours. Dans treize ans, la ligue anglaise terminera quatre dates qui auront des matchs, y compris le jour de l’an, lorsque la dix-septième session commencera. Avant le 18, il y aura des éliminatoires de la Coupe, les 8 et 9 janvier.

La France, qui n’a jamais repris sa dernière saison en raison de la pandémie, et l’Italie, sont les ligues majeures qui tiennent le plus de jours fériés au calendrier. La Ligue 1 et la Serie A ont fermé 2020 le mercredi 23 décembre et ne reviendront que le 3 janvier prochain. Il n’y aura pas de compétition autour de Noël et pas de nouvel an non plus.

Le football français reprend son tournoi en 2021 avec le match reporté de la neuvième date entre Marseille et Lens mais organisera une séance complète, la dix-huitième, le 6 janvier. Le 9, trois plus tard, un autre jouera.

La Serie A gère une situation similaire. Il a également terminé 2020 mercredi avec la quatorzième journée et le 3 janvier il jouera le 15. Moins de marge de repos prévue pour la Primeira Liga de Portugal, qui ne s’arrête pas en décembre. Après avoir joué la dixième date mardi dernier, bien que mercredi la Super Coupe que Porto a remportée contre Benfica et un tour de coupe ait été jouée, et après la pause de Noël, il revient dimanche prochain, 27 ans, pour commencer la onzième séance et reprendre la normalité compétitive sur le calendrier. ET

Santiago Aparicio