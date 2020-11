Plusieurs destinations touristiques analysent ce qu’il faut demander aux touristes, mais ce n’est pas encore défini (Lihue Althabe)

Où et comment voyager sont deux questions lors de la planification de ces vacances en cas de pandémie. De nombreuses familles ont déjà commencé à faire des enquêtes de toutes sortes. Ils vont de écouvillons, applications et tests sanguins. Compte tenu de cela, Chaque province est en train de finaliser les exigences avec le gouvernement national pour pouvoir entrer et profiter d’un agréable séjour. Jusqu’à présent, selon des sources de la Nation, plusieurs destinations touristiques analysent ce qu’il faut demander, mais ce n’est pas encore défini. Dans tous les cas, les informations seront consolidées dans les semaines à venir, disent-ils.

Les paysages qu’offre l’Argentine sont divers et très variés pour profiter des destinations choisies. Les provinces mettront à jour et assoupliront chacune des exigences pour la saison estivale, et les restrictions seront différentes. le L’objectif est d’homogénéiser les demandes afin de faciliter le voyage du touriste ce qu’il fait pour les différentes provinces du pays, affirment-ils. Jusqu’à présent, 18 provinces ont établi les critères pour pouvoir entrer et séjourner dans ce site touristique.

La région nord-ouest de l’Argentine (NOA) a présenté les exigences suivantes:

– Jujuy: Les passagers doivent avoir un certificat d’activation unique pour la circulation – COVID19 Emergency et télécharger l’application CIUDAR. Les passagers sans résidence doivent avoir un travailleur social qui a une prestation dans ladite province ou autrement, souscrire une assurance voyage.

– Sauter: Pour entrer dans la province, il est nécessaire de présenter une pièce d’identité, un certificat de circulation – coronavirus Covid-19. Permis d’entrée pour les personnes résidant dans la province, Registre d’entrée unique pour la province de Salta (RUIS). Dans le cas des admissions humanitaires et sanitaires, vous pouvez entrer avec un permis spécial et un affidavit sur les conditions de santé de la personne dans laquelle vous certifiez que vous êtes indemne de symptômes compatibles avec le COVID-19 et que vous n’avez pas eu de contact étroit avec un patient positif en les 14 derniers jours avant d’entrer dans la province. De plus, il est nécessaire de télécharger l’application SaltaCovid, ainsi que les tests sérologiques.

– Tucuman: ils doivent présenter le certificat national de circulation (CUIDAR). Une déclaration sous serment de la traçabilité des passagers arrivés. Et à l’arrivée, des études cliniques seront menées sur des paramètres liés aux symptômes compatibles avec le COVID-19.

– La Rioja: demande que les passagers aient un certificat PCR ou un test rapide d’antigène avec un résultat négatif de moins de 72 heures.

– Santiago del Estero: Les passagers doivent se présenter de manière obligatoire pour demander leur passage avec pièce d’identité et écouvillon négatif jusqu’à 72 heures, préalablement approuvé par le SIISA (Système intégré d’information sanitaire argentin). À leur entrée dans la province, les passagers seront vérifiés pour la température et l’odeur, un test de diagnostic rapide et un affidavit qui doit être signé et téléchargé sur leur téléphone mobile pour surveiller les passagers qui ont déménagé.

Les provinces qui composent le Nord-Est (NEA) de notre pays demandent:

– Missions: Un certificat COVID-19 négatif est requis pendant moins de 48 heures. Et si vous ne l’avez pas, le test rapide COVID-19 ou PCR doit être effectué à vos frais. Toute personne qui entre sur le territoire provincial doit utiliser les mécanismes électroniques de géolocalisation et d’autotest établis.

– Courants: Les passagers doivent faire une demande pour entrer dans la province via la procédure en ligne sur le site Web.

– Chaco: Toute personne souhaitant utiliser cette option est tenue d’obtenir le permis provincial proposé dans le programme «Retour à la maison» en accédant à cette page.

La région centrale ne diffère pas en termes de ce que vous demandez pour pouvoir séjourner dans les différentes destinations.

– Cordoue: le «Certificat unique de circulation». Téléchargez l’application Caring.

Cordoue

– Santa Fe: Le personnel essentiel et ceux qui doivent effectuer des traitements médicaux sont autorisés à se rendre dans la province. Présentez “Certificat unique pour la circulation – COVID-19 d’urgence”. Présenter une déclaration sous serment sur l’état de santé de l’application de la province de Santa Fe et des informations sur le voyage interprovincial.

L’un des grands thèmes de l’été sera l’hygiène lors de votre séjour. D’autres provinces ont également leurs exigences, puisque les hôtels et les propriétés louées seront obligatoires. Lors de la mesure des coûts de couverture médicale ou d’analyse personnelle, ils restent un aspect à prendre en compte.

Mais qui le contrôle? Si l’on voyage en avion, un PCR peut être effectué pour 2000 pesos avec le consentement de la compagnie aérienne, et si on le fait en privé, le coût est compris entre 6500 et 7000 pesos. D’autres provinces ont également officialisé l’entrée à leurs destinations respectives.

– Chubut: assure la conformité et ne rend pas compte des exigences.

– Mendoza: Il assure le respect du plus grand nombre de fréquences que permet la logistique organisée en collaboration avec les entreprises et avec les personnes qui ont besoin ou ont l’intention de se rendre dans la province pour quelque raison que ce soit.

La deuxième vague que de nombreux pays voyagent avec COVID-19 est un objectif que l’industrie du tourisme doit surmonter face à la saison à venir

– Neuquén: Ils doivent être munis d’un certificat de circulation «CARE» pour les activités essentielles, et / ou d’une preuve de rendez-vous médical, subir un contrôle des symptômes (température) avant le départ et à l’arrivée du vol. Les compagnies aériennes doivent présenter une liste nominalisée des passagers et de l’équipage qui comprend leurs coordonnées; et leur emplacement dans le vol.

– Fleuve Noir: Les passagers doivent présenter un certificat COVID-19 négatif établi au maximum 48 heures avant les transferts, et leur température doit être contrôlée avant d’embarquer dans l’avion.

– Saint Jean: Un certificat PCR négatif de moins de 72 heures est requis pour entrer dans la province, sauf pour les enfants de moins de 6 ans qui ne sont pas tenus de présenter ledit certificat. De plus, il est nécessaire d’afficher l’application CIUDAR.

– San Luis: La conformité est assurée pour des raisons personnelles et de santé essentielles. Pour les passagers entrant / sortant de la province, il sera une exigence essentielle d’avoir sur eux l’autorisation d’entrée / sortie gérée via le site Web, qui doit être accréditée et approuvée avant l’embarquement par le personnel autorisé.

Les spécifications finales seront déterminées dans les prochains jours avec les différents protocoles dans chacune des régions.

– Sainte Croix: L’administration nationale de l’aviation civile (ANAC) a autorisé l’entrée de deux fréquences hebdomadaires à Río Gallegos et El Calafate, comme recommandé par le ministère de la Santé de la province. Ils sont soumis à autorisation par application provinciale et à la capacité de garantir le contrôle et l’isolement des passagers pendant 14 jours dans un hôtel ou un dispositif d’isolement certifié par le Comité opérationnel d’urgence (COE) de chaque localité. La province n’exige pas un PCR négatif.

– Terre de Feu: la province exige une preuve de PCR négative pas plus de 72 heures à l’avance ou d’IGG positif jusqu’à 30 jours avant le vol.

Les spécifications finales seront déterminées dans les prochains jours avec les différents protocoles dans chacune des régions.. Le but est d’éviter ce qui se passe en Europe. La deuxième vague que de nombreux pays voyagent avec COVID-19 est un objectif que l’industrie du tourisme doit surmonter face à la saison à venir.

