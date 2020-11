Pour l’analyse de la banque d’investissement, la décision de Guzmán de réduire les avances temporaires limite ce qui était déjà limité

La banque d’investissement JP Morgan a baissé le pouce sur les récentes mesures annoncées par le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, dans sa tentative de calmer les fronts des changes et monétaires. L’économie a annoncé lundi qu’elle ne prendrait plus d’avances temporaires de la Banque centrale pour le reste de l’année et qu’elle favoriserait un placement plus important de la dette sur le marché local pour réduire le financement monétaire. Pour les analystes de l’entité de Wall Street, l’annonce a simplement profité du fait que la limite réglementaire sur les avances temporaires était proche pour donner un signal sans trop de fondement, ce qui ne change pas les prévisions budgétaires et monétaires qu’ils géraient déjà.

“Pas un changement de jeu” (ne change pas la donne) était le titre qu’ils ont choisi Diego W. Pereira Oui Lucy barbeito, les auteurs du rapport qui analyse les annonces avec lesquelles Guzmán a cherché à approfondir la baisse des dollars parallèles et à donner un signal d’orthodoxie après des mois d’expansion monétaire accélérée qui a servi à financer les dépenses extraordinaires de la pandémie.

«Dans un nouvel effort pour stabiliser l’économie, le ministère de l’Économie a annoncé (…) de nouvelles mesures pour limiter le financement direct de la banque centrale au Trésor pour le reste de l’année. L’annonce est double. Premièrement, pour les mois de novembre et décembre, le Trésor ne recourra pas à l’assistance directe de la BCRA sous forme d’avances temporaires. Deuxièmement, en ce qui concerne la politique financière pour le reste de l’année, le Trésor a indiqué qu’il visait à prolonger toutes les échéances du principal et des intérêts et à obtenir un financement net sur le marché jusqu’à 10% des échéances totales de cette période. période. Toute augmentation du financement net dépassant ce seuil de 10% sera utilisée pour réduire davantage le niveau de l’aide de la BCRA », résume le rapport.

L’annonce, bien que positive dans le sens de commencer à limiter la monétisation directe du déficit budgétaire au milieu du large écart de taux de change, n’est pas encore le paquet global nécessaire

Concernant le frein aux avances temporaires, les analystes ont écarté une annonce «limitant ce qui était déjà limité».

“L’annonce, bien que positive en ce sens qu’elle commence à limiter la monétisation directe du déficit budgétaire au milieu du large écart de taux de change, n’est pas encore le train de mesures global nécessaire pour stabiliser l’économie. La raison principale est que le Trésor doit continuer à enregistrer les transferts de la BCRA pour financer le déficit budgétaire, non pas en avances temporaires mais avec des bénéfices comptables. En fait, les transferts de bénéfices ont représenté 70% du financement total du Trésor de la BCRA jusqu’à présent cette année. Et le Trésor n’a annoncé aucune restriction sur le montant des transferts de bénéfices », ont-ils ajouté.

Ainsi, les prévisions selon lesquelles il y aura près de 400 000 millions de dollars de plus d’émissions monétaires dans le reste de l’année restent inchangées. L’annonce prévoit seulement qu’elle ne se fera pas au moyen d’avances temporaires.

L’annonce ne modifie pas notre scénario de base pour les mois à venir, ni ne modifie notre projection d’un déficit budgétaire primaire de 7,3% du PIB pour 2020. Nous continuons de nous attendre à ce que l’essentiel du solde budgétaire primaire de novembre à décembre soit financé par la BCRA

“ETL’annonce (…) ne modifie pas notre scénario de base pour les prochains mois, ni ne modifie notre projection d’un déficit budgétaire primaire de 7,3% du PIB pour 2020. Nous continuons de penser que l’essentiel du solde budgétaire primaire de novembre à décembre sera financé par la BCRA, ce qui aggraverait le déséquilibre monétaire actuel»Assura l’analyse.

«Nous reconnaissons l’intention des autorités de diriger le navire, en commençant à limiter la monétisation du déficit budgétaire. Mais il en faut beaucoup plus pour éviter un nouveau choc macroéconomique », a-t-il ajouté.

À l’avenir, l’analyse de JP Morgan souligne que le besoin d’émissions monétaires pour financer le déficit prévu dans le budget 2021 sera important et que, jusqu’à ce qu’il soit traité comme un problème, ils maintiendront leurs prévisions négatives sur l’avenir de la l’économie locale.

«À partir de 2021, nous continuons d’insister sur la nécessité d’un programme monétaire et budgétaire global capable d’ancrer les attentes de manière durable. (…) le budget 2021 ne fournit pas un tel ancrage, puisqu’il considère que 60% des 4,5% de l’objectif de déficit budgétaire primaire pour 2021 seront financés par la BCRA, tandis que les dépenses primaires continueront d’augmenter d’environ 9% y-o-y en termes réels », ont écrit les analystes.

«Un nouveau programme avec le FMI fournissant de nouvelles ressources tout en réduisant l’aide de la BCRA au Trésor de manière considérable et en limitant la croissance des dépenses primaires pourrait servir de base à un programme macroéconomique indispensable, aidant à stabiliser les conditions économiques et servant de une opportunité de relancer le taux de reprise a encore été réduite », ont-ils conclu.

