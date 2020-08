Juan Ayuso a terminé ce vendredi une belle performance dans le cyclisme sur route européen de Ploauy (France) à la fin septième dans le test junior en ligne déterminé à sprinter et cela ajoute à la cinquième depuis qu’il a obtenu lundi dans le contre-la-montre.

Le cycliste d’Alicante s’est montré, du début à la fin, comme l’un des plus forts de la catégorie junior de cet européen, proposant plusieurs attaques qui n’ont pas pu éviter le sprint massif dans lequel il s’est imposé. Kasper Andersen, suivi du tchèque Pavel Bittner et du Belge Arnaud de Lie, rapporte la Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC).

Dans le test femelle juniorde 68,2 km, Ines Cantera -11e- était le meilleur espagnol. Idoia Eraso a terminé à la 26e place et Eva Anguela à 36.

« Mon approche était de sortir et de gagner et je pense que je l’ai montré. Cela me met un peu en colère parce que dans l’avant-dernier tour nous avons laissé un petit groupe et il n’y avait pas de collaboration et dans le dernier tour je suis allé seul, ils m’ont rattrapé. le plat à la fin de la première pente et ils ont également décidé de ne pas passer, donc à la fin nous nous sommes regroupés », a déclaré Ayuso après la course.

Et il a ajouté: « Je suis un peu frustré car au final j’étais l’un des plus forts et devoir atteindre le sprint et ne pas pouvoir obtenir la position que nous voulions est exaspérant. En tout cas, je suis fier d’être sorti pour gagner, pour avoir gagné. Compte tenu de tout, je pense que dans les derniers tours, j’ai commencé sur presque toutes les pistes, et je pense déjà à la prochaine opportunité de réessayer. «

La journée a commencé par tourner le dos à l’équipe nationale, qui au premier tour a vu comment Igor Arrieta et Aimar Erostarbe ils ont été coupés à la suite d’une chute. L’incident a laissé le cycliste basque touché, qui a fini par descendre au milieu de l’épreuve; tandis qu’Arrieta a été obligée de dépenser beaucoup d’énergie pour réintégrer le grand groupe.

Il ne pouvait pas s’empêcher d’arriver au sprint

Jusqu’à bien passé l’équateur du test qu’ils ont suivi diverses accélérations dans les montées, mais aucun d’entre eux n’a réussi à gratter le peloton devant. C’était déjà dans l’avant-dernier tour que le Danemark et la Belgique ont déplacé leur onglet, plaçant l’un de leurs hommes en tête. Les revenus de ce duo n’ont jamais dépassé 20 « secondes et ils ont été chassés au sommet de la première ascension du circuit par Juan Ayuso et Marco Brenner, deux des favoris, qui n’ont pas trouvé de collaboration en eux et ont fini par revenir à être chassé.

Dans le dernier virage, Juan Ayuso, arrivé à Plouay avec la claire ambition de suspendre un métal autour du cou, a une nouvelle fois tenté d’éviter le sprint avec un arraché qui lui a permis de couronner la Côte du Lezot, première ascension du circuit et le plus dur de tous. Le mouvement du cycliste espagnol a été rejoint dans la descente ultérieure par 4 autres cyclistes, qui n’ont pas non plus trouvé d’entente et ont été capturés pour donner lieu à l’arrivée massive.

Le sprint pour les médailles a été très serré et par une petite marge le Danois Andersen a remporté le Tchèque Bittner et le Belge De Lie. Septième, montrant qu’il est arrivé avec force et qu’il a une bonne vitesse de pointe, Juan Ayuso a franchi la ligne d’arrivée.

Également dans l’équipe est entré Igor Arrieta, 23 °; tandis que Jorge Gutierrez Il a fait de 36 ° à 50 secondes. Antonio Nieto, entre-temps, est entré un peu plus de deux minutes et Juan Marin plus de onze minutes.

Cinquième du contre-la-montre lundi

La cinquième place obtenue par Juan Ayuso dans la contre-la-montre individuel de 25,6 kilomètres était lundi le meilleur résultat ce lundi de l’équipe junior espagnole lors de la première du championnat d’Europe à Plouay (France).

Le coureur d’Alicante a réalisé un bon contre-la-montre, restant à un peu plus de 30 secondes du podium. Igor Arrieta a été dans le top 10. Idoia Eraso et Inés Cantera, les représentantes juniors féminines, respectivement 15e et 16e, rapporte la Fédération royale espagnole de cyclisme (RFEC).

Ayuso, qui fera partie de l’équipe l’année prochaine World Tour UAE Team Emirates, a eu une belle compétition, se mesurant aux meilleurs spécialistes continentaux pour rester à un peu plus de 30 secondes du podium. Ayuso a arrêté le chrono à 33’31 » pour les 32’56 de l’Italien Lorenzo Milesi, bronze. La victoire a été pour le Tchèque Mathias Vacek (32’39 ») et argent pour l’Allemand Marco Brenner (32’42 »).

