(Photo: Facebook de Juan Carlos Iracheta)

Juan Carlos Iracheta, le météorologue consacré du programme Today, Il est décédé lundi dernier après-midi des suites du COVID-19.

Iracheta est décédée à l’âge de 80 ans et on se souviendra toujours de la phrase: “J’espère que vous passerez une journée de chaleur humaine intense.”

Le décès a été confirmé ce matin par Noticieros Televisa, où un bref profil a été donné du météorologue qui a participé à plusieurs productions au sein de la chaîne de télévision, telles que Hoy Same, Mundo Latino et Nuestro Mundo, où il n’a pas seulement collaboré avec les prévisions météorologiques, mais aussi des entretiens, des rapports et des expériences scientifiques.

Selon Odalys Ramírez, le communicateur Il est décédé à 18 heures lundi dernier, après avoir contracté le COVID-19 et les conséquences de la maladie sur son corps.

(Photo: Facebook de Juan Carlos Iracheta)

Juan Carlos Iracheta était très célèbre dans les années 1980 et a pris sa retraite du petit écran en 2000. C’est en décembre dernier qu’il a repris ses activités publiques via ses réseaux sociaux, où il est devenu très actif pour avoir des contacts avec ses followers.

Il a travaillé avec de grands journalistes mexicains tels que: Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero et Juan Dosal.

Ochoa lui a précisément dédié un message émotionnel sur son compte Twitter. “Je viens de découvrir et j’espère que ce n’est pas vrai: Juan Carlos Iracheta, l’homme de la météo et des expériences amusantes en Aujourd’hui même. Oui, malheureusement, c’est arrivé comme ça, mes condoléances à ses proches. Avec le coeur. C’était extraordinaire », a écrit le communicateur.

«Je peux seulement dire que ni avant ni après, il n’y avait personne dans les médias d’où il était qui avait recueilli son talent, connaissances et sens de l’humour. Absolument original, créatif, professionnel. “Avec une chaleur humaine intense”, a ajouté Ochoa avec une extrême nostalgie.

Un autre qui a rappelé la longue carrière de Juan Carlos Iracheta était Heriberto Murrieta, collègues de Hoy Same.

“Juan Carlos Iracheta, l’ingénieur physique et météorologue barbu qui a donné le temps et a fait des expériences amusantes sur Hoy Same dans les années quatre-vingt, est mort”, a écrit Murrieta.

Heriberto Murrieta a partagé une image dans laquelle apparaissent Lourdes Guerrero, Guillermo Ortega et Juan Dosal. (Photo: Twitter de Heriberto Murrieta)

Heriberto Murrieta a partagé une image dans laquelle apparaissent Lourdes Guerrero, Guillermo Ortega et Juan Dosal. «Un très bon souvenir pour lui», a-t-il conclu.

