Juan Gil Navarro a déclaré qu’il avait un coronavirus

La pandémie de coronavirus a sans aucun doute marqué 2020, mais avec l’arrivée de la chaleur et la nouvelle année, beaucoup ont commencé à se détendre avec les protocoles nécessaires pour empêcher la propagation du virus. C’est pour cette raison qu’au cours des dernières semaines, une réapparition du nombre de cas en Argentine a commencé à être mise en évidence. L’une des personnes touchées était l’acteur Juan Gil Navarro, qui a publié aujourd’hui une vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il révèle qu’il était infecté par le COVID-19 et a appelé à raconter son expérience et à transmettre un message de sensibilisation à ses abonnés.

«Je ne rends généralement pas ces choses publiques, mais étant donné les circonstances, il me semblait bon de faire une exception. Le 22 décembre, j’ai été détecté COVID et c’est pourquoi je devais faire deux choses. L’un, en principe, est de remercier toutes les personnes de l’hôpital de Clínicas, où le prélèvement a été effectué, et en particulier le médecin Gonzalo lamas, qui m’a suivi tous ces jours, que j’ai heureusement pu passer ici chez moi. Et le second n’est pas un merci, c’est un avertissement ou un témoignage: Ce n’est pas une grippe, ce n’est pas quelque chose qui peut être transmis rapidement pour générer des anticorps ou l’une de ces absurdités que j’ai entendues ces derniers mois».

Puis il a poursuivi: «C’est un virus très puissant. J’ai eu de la chance que les six premiers jours n’aient été qu’une fièvre sévère, mais j’ai eu des pics de 38, 38,5, qui étaient graves et graves. Être seul à l’aube fait se demander beaucoup de choses qui peuvent être très effrayantes et j’ai eu la chance, après ces six jours, d’être bien. Pourtant, je ne ressens ni goût ni odeur. Mais j’ai eu beaucoup de chance, il y a d’autres personnes qui ne le sont pas».

Après avoir raconté les symptômes qu’il avait, l’acteur a profité du grand nombre de fans qui le suivent pour transmettre un message de responsabilité citoyenne: “Au vu de ce qui se passe et de ce qui est dans le domaine public avec cette seconde vague croissante, ce que je voulais demander, s’il vous plaît, c’est qu’ils prennent soin d’eux-mêmes, qu’ils prennent bien soin d’eux-mêmes. Prendre soin de soi ne veut pas dire cesser d’exister, c’est faire ce que l’on a à faire en prenant toutes les précautions nécessaires et en faisant preuve de bon sens. Une deuxième vague arrive, difficile, difficile, cela doit encore être fait pendant un certain temps avec ou sans vaccin, et cela n’a rien à voir avec le soutien d’une administration ou de ces absurdités ».

Juan Gil Navarro (Photo: @juangilnavarro)

En ce sens, Navarro a souligné que la maladie n’avait aucune idéologie. “Ce virus est réel, il est concret, il est terrible, il est inattendu et il passe par-dessus toutes les différences politiques et sociales, et toutes les fissures. Alors s’il vous plaît, je vous demande de ne pas sous-estimer cela et de le prendre au sérieux et de bien prendre soin de vous car c’est un virus qui n’a aucune logique. Et tout au long de ces jours et allongé sur le lit, j’ai réalisé que parfois vous pensez en savoir beaucoup plus que des gens qui savent et qui donnent des informations, alors prenez soin de vous, beaucoup. Et bonne année », a-t-il conclu.

L’une des célébrités que la publication lui a commentées était Dolores Fonzi, qui a écrit: “Tiens bon Juan !!! Merci pour votre message et votre prompt rétablissement “. Il a également reçu des messages de ses collègues Eleonora Wexler et Carlos Portaluppi, qui lui ont également envoyé leur amour et leurs vœux pour un prompt rétablissement. Tous étaient reconnaissants envers l’acteur.

Sur le lieu de travail, Juan bénéficie cette année de la diffusion de Floricienta pour Telefé, 16 ans après sa création. Cela a amené de nombreux fans de la bande à la revoir et lui et les autres membres de la distribution ont reçu l’affection du public via les réseaux sociaux. Fin août, au programme Coupé pour Lozano, a pratiquement retrouvé Florence Bertotti, avec qui il a composé le premier couple de la bande enfant-jeunesse. “Ce qui s’est passé il y a 16 ans se reproduit parce que c’était honnête. Et parce que, en plus, nous étions tous très amusants à faire ce que nous faisions. Nous étions frais, nous ne spéculions sur rien. Et, d’une certaine manière, c’était aussi une création collective. Parce que même les techniciens ont inclus une grande partie de ce qui s’est passé. Le travail était assez complet », avait-il déclaré lors de cet entretien.

Juan Gil Navarro dans “Florecienta”, la bande à succès de Cris Morena diffusée aujourd’hui par Telefe

D’autre part, en février dernier, Navarro faisait partie du casting de Porte 7, la première série qui s’attaquait au fléau des braves bars et que l’on peut voir dans Netflix.

