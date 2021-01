Juan Guaidó

«C’est un assassinat par la dictature. La persécution, les enlèvements, la torture et même les meurtres politiques sont un modèle de ce régime et pour cette raison, ils sont identifiés comme des criminels contre l’humanité et font l’objet d’une enquête de la justice internationale. “, il prétendait Juan Guaidó, président en charge du Venezuela. Nous aurons justice », a promis le chef de l’opposition reconnu par plus de 50 pays à travers le monde.

Alors vas y Foro Penal a dénoncé ce dimanche la mort due au manque de soins médicaux de l’ethnie indigène Pemón Salvador Franco, détenu fin 2019 pour son implication présumée dans l’assaut d’une caserne militaire dans le sud du pays et considéré par l’opposition comme une ” prisonnier politique »du régime de Nicolás Maduro.

«Il était environ 8h00 du matin (12h00 GMT), il est décédé à l’infirmerie du Centre de détention judiciaire d’El Rodeo. Ce sont les membres de leur famille qui nous ont informés », a déclaré à Efe Olnar Ortiz, le coordinateur national des peuples autochtones du Forum pénal. Ortiz a ajouté que les problèmes de santé de Franco ont été documentés et que uUn juge compétent en matière de terrorisme avait ordonné fin novembre dernier son transfert dans un hôpital pour que sa santé puisse être soignée, ce qui n’a finalement pas eu lieu.

«Ils nous ont dit qu’ils attendaient l’autorisation du ministère (pour le transfert)», a déclaré Ortiz. «Mais nous n’avons jamais su s’ils avaient besoin d’une autorisation du ministère des Prisons ou du ministère des peuples autochtones», a-t-il poursuivi.

Dans un rapport médical de la prison, Franco a été diagnostiqué avec une anémie et une faible numération plaquettaire, deux conditions qu’Ortiz attribuait à une possible «malnutrition».

De même, le Coordonnateur national des peuples autochtones du Forum pénal a déclaré à Efe que, en outre, Franco présentait des «symptômes» de covid-19 et souffrait pendant des mois de maladies gastro-intestinales liées à l’environnement insalubre de la prison. «Au cours des derniers mois, il a perdu beaucoup de poids», dit-il.

Franco a été arrêté en décembre 2019, après avoir été accusé d’avoir participé à l’agression contre une caserne militaire dans l’État méridional de Bolívar qui a eu lieu le 22 de la même année. Lors de l’attaque, a déclaré en janvier 2020 le procureur général du Venezuela, Tarek Saab, les assaillants chargés de «131 fusils, 9 canons, 5 lance-grenades, 5 fusils de chasse, 2 mitrailleurs, 209 grenades, 99 baïonnettes et des milliers de cartouches avec des munitions pour toutes ces armes ».

Dix-huit personnes ont été accusées d’agression, 13 pemons – tous arrêtés – et 5 soldats.

«Nous condamnons la mort par la torture du prisonnier politique vénézuélien de l’ethnie Pemón, Salvador Franco. Un autre crime de la dictature au Venezuela. Nos condoléances à sa famille et à ses proches », a écrit le Secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, sur son compte Twitter.

Leopoldo Lopez Il a également utilisé son compte Twitter et a tenu le régime pour responsable. «Salvador s’est vu refuser le droit à la santé; Malgré une ordonnance du tribunal, il s’est vu refuser le transfert vers un hôpital. Maduro et ses organes répressifs continuent d’ajouter des crimes à leurs dossiers criminels; aujourd’hui Salvador Franco est mort sous sa tutelle », a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “Chaque mort, torture, prisonnier politique, chaque violation de la loi recevra justice.”

Ces dernières semaines, le Forum pénal et plusieurs dirigeants autochtones avaient lancé une campagne pour exiger des soins médicaux de Franco, compte tenu de la dégradation notable de son état de santé. “Il crache du sang, il ne respire pas bien, il est en état de malnutrition”, sa sœur Liset Franco avait dénoncé il y a quelques jours

«La santé du prisonnier politique indigène Pemón Salvador Franco s’est gravement détériorée. Aujourd’hui, il ne peut même pas se nourrir. Sa vie et sa santé sont la responsabilité directe de ceux qui le gardent injustement emprisonné », a déclaré le Forum pénal sur Twitter le 24 décembre.

Le Venezuela a commencé la nouvelle année avec 354 prisonniers politiques identifiés pour complot contre le régime de Nicolás Maduro: 227 sont des civils et 127 sont des militaires.

