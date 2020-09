Juan Guaidó. . / Miguel Gutiérrez / Archives

Juan Guaidó a demandé ce mercredi aux Forces armées nationales bolivariennes (FANB) de ne pas ignorer le rapport des Nations Unies qui dénonce Nicolás Maduro pour crimes contre l’humanité et retirer son soutien au dictateur chaviste.

«Aux membres des forces armées, ils ne peuvent ignorer ce que confirme ce rapport (…) aujourd’hui ils détiennent un criminel qui les a utilisés pour assassiner, torturer (…) ce sont des crimes qui ne prescrivent pas Vous savez », a déclaré l’opposant dans un discours diffusé sur ses comptes de réseaux sociaux.

Guaidó, reconnu comme président par intérim du Venezuela par une cinquantaine de pays, a estimé que le rapport, préparé par une mission internationale mandatée par l’ONU, met en évidence «l’esprit dictatorial» de la soi-disant révolution bolivarienne, une «dictature brutale et sauvage».

Pour cette raison, il a dit aux militaires qu’il était «temps de décider de quel côté ils appartenaient» et de se demander s’ils continueraient d’obéir à un «criminel international», faisant allusion à Maduro.

« Ne soyez pas complices en ce moment de votre machinerie (…) Le Venezuela saura accueillir ceux qui franchiront cette étape (retirer le soutien à Maduro) », fit-il remarquer.

Le président vénézuélien Maduro tient une conférence de presse au palais Miraflores à Caracas, Venezuela, le 12 mars 2020. . / Manaure Quintero / File Photo

Le président en charge s’est adressé aux forces armées à plusieurs reprises pour lancer la même demande, mais, jusqu’à présent, la plupart des militaires ont ignoré ses propos.

Le chef également du Parlement vénézuélien a assuré que le document en question montre ce que les citoyens ont « souffert pendant des années ».

C’est «la nature du régime de Nicolás Maduro Moros (…) un rapport terrifiant qui montre ce que nous vivons, la réalité, la souffrance de milliers de Vénézuéliens« Il a insisté.

Guaidó considère que le soutien de la communauté internationale est plus que jamais nécessaire pour que, a-t-il dit, tous les pays comprennent qu’au Venezuela il n’y a pas « une lutte des deux côtés politiques » mais plutôt qu’une dictature « a déclenché une guerre contre le citoyen, d’un peuple sans espoir ».

« ETCe rapport devrait finir d’ouvrir les yeux des gouvernements qui se sont mis en quelque sorte (en faveur de Maduro) comme le Mexique et l’Argentine. Ils ne peuvent pas continuer à soutenir un violateur des droits humains », a-t-il déclaré.

Deux personnes marchent devant plusieurs graffitis avec des messages de rejet adressés au président du Venezuela, Nicol & # 225; s Maduro, à Caracas (Venezuela) .. / Rayner Pe & # 241; a

En outre, etL’adversaire a exhorté le système des Nations Unies à réfléchir à la présidence qu’occupe le Venezuela, représentée par l’exécutif de Maduro, au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies.

Guaidó a annoncé que le Parlement discutera demain d’un « plan d’action pour promouvoir une nouvelle voie pour que la justice soit exercée ».

Le rapport publié aujourd’hui offre de nombreuses informations « qui montrent que les autorités de l’État – tant au niveau présidentiel que ministériel – ont exercé un pouvoir et une supervision sur les forces de sécurité civiles et militaires et les agences identifiées comme les auteurs des violations et des crimes documentés ».

Avec des informations d’.

PLUS SUR CE SUJET:

L’ONU a révélé que des responsables de la dictature de Nicolás Maduro avaient fourni des informations sur les violations des droits de l’homme au Venezuela

Les États-Unis ont réaffirmé qu ‘ »il n’y a aucune des conditions de base pour des élections libres au Venezuela ».