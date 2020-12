Guaidó demande le soutien du Mexique et de l’Argentine

Juan Guaidó, président de l’Assemblée nationale du Venezuela et reconnu par plus de 50 pays comme président par intérim, a demandé aux gouvernements argentin et mexicain de condamner les violations des crimes contre l’humanité commises au Venezuela.

Dans un aperçu de l’interview d’Oppenheimer Presenta de CNN, l’opposition vénézuélienne a critiqué le manque de détermination d’Andrés Manuel López Obrados et d’Albertos Fernández: “Aujourd’hui, ceux qui prétendent ou tentent de paraître neutres dans la crise que traverse le Venezuela, collaborent simplement avec un régime de crimes contre l’humanité.”

Les gouvernements du Mexique et de l’Argentine ont modifié leurs positions lors de l’entrée en fonction des nouveaux gouvernements: López Obrador en 2018 et Férnández en 2019. La prise de pouvoir des deux dirigeants a radicalement changé la position de leurs prédécesseurs – Enrique Peña Nieto et Mauricio Macri – qui menaient la condamnation internationale du régime de Maduro.

Les deux, en fait, ont invité les responsables chavistes à leurs cérémonies d’inauguration. Fernández, le ministre des Communications Jorge Rodríguez et AMLO sont allés beaucoup plus loin et ont reçu Maduro lui-même et sa femme Cilia Flores avec les honneurs.

Maduro a visité López Obrador pendant quelques heures le 1er décembre 2018 Fernández et le ministre des Affaires étrangères Solá, avec Chavista Jorge Roríguez

Au-delà des photos et réunions controversées, tant le Mexique que l’Argentine ont tendance à s’abstenir de voter contre Maduro à l’OEA ou de condamner ses actes explicites d’assujettissement à la démocratie.

Pendant la campagne, Fernández a été un peu plus critique à l’égard du Chavisme, ce qui lui a valu des menaces publiques du PSUV numéro deux, le recherché pour trafic de drogue Diosdado Cabello, mais aussi des problèmes internes: le président argentin sait que toute définition qu’il adoptera provoquera la colère dans le Coalition au pouvoir, composée de dirigeants qui condamnent la dictature chaviste et d’autres – le kirchnerisme – qui soutiennent Maduro sans condition.

Diosdado Cabello contre Alberto Fernández

Mais Guaidó est clair dans son message: il qualifie la neutralité d ‘«apparente» et s’assure que quiconque se croit neutre ne collabore qu’avec un régime qui commet des crimes contre l’humanité.

Son analyse est étayée. Cette semaine, il a été appris que Fatou Bensouda, procureur devant la Cour pénale internationale, a annoncé qu’il évaluait le dépôt d’une accusation formelle contre «les autorités civiles et les membres des forces armées vénézuéliennes», après avoir trouvé des motifs raisonnables de croire que «au moins depuis avril 2017 (…) ils ont commis des crimes contre l’humanité ».

Selon la mission spéciale de l’ONU pour le Venezuela, «les autorités et les forces de sécurité vénézuéliennes ont planifié et exécuté de graves violations des droits humains depuis 2014, dont certaines – y compris les exécutions arbitraires et le recours systématique à la torture – constituent des crimes. contre l’humanité ».

«Loin d’être des actes isolés, ces crimes ont été coordonnés et commis conformément aux politiques de l’État, avec la connaissance ou le soutien direct des commandants et des hauts fonctionnaires du gouvernement», a ajouté la présidente de la mission, Marta Valiñas.

La mission a enquêté sur les actions du SEBIN et de la Direction générale du contre-espionnage militaire (DGCIM), et a documenté des détentions qui étaient en fait des << disparitions forcées de courte durée >>, qui comprenaient << la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris des actes de violence sexuelle. «Pour« obtenir des aveux ou comme punition ». Selon Cox, les agences de renseignement ont soumis des opposants ou des dissidents «à des violences sexuelles», ainsi qu'à «des coups et des décharges électriques aux organes génitaux».

Francisco Cox, membre de la délégation, a déclaré à la presse que les enquêteurs avaient trouvé des preuves que Maduro avait parfois personnellement ordonné au Service national bolivarien de renseignement (SEBIN) de surveiller et de détenir. “Nous avons une participation et une contribution au crime de Maduro, soit directement via la chaîne de commandement”, soit parfois “en donnant des ordres directs”, a-t-il déclaré. «Nous avons des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une politique de l’État […] pour étouffer l’opposition », a-t-il dit.

La mission a enquêté sur «16 cas d’opérations policières, militaires ou conjointes ayant abouti à 53 exécutions extrajudiciaires», en plus de «2 552 incidents supplémentaires au cours desquels 5 094 morts par les forces de sécurité» entre 2015 et 2017.

Des responsables de la Police nationale bolivarienne (PNB) et de ses Forces d’action spéciales (FAES) ont déclaré à la mission qu ‘”il était courant de dissimuler les meurtres en plantant des armes pour simuler des” affrontements “. “Les meurtres semblent faire partie d’une politique d’élimination des membres indésirables de la société sous couvert de la lutte contre la criminalité”, a déclaré Valiñas.

En juillet dernier, lLa Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, avait déjà présenté un rapport dénonçant «les détentions arbitraires, les violations des garanties d’une procédure régulière» et les cas de «torture et disparitions forcées».

À cette occasion, la Mission internationale d’enquête indépendante des Nations Unies sur le Venezuela a enquêté sur 223 cas, dont 48 en profondeur, dans un rapport complet de 443 pages. En outre, il a étudié 2 891 autres cas pour «corroborer les schémas de violations et de crimes», tels que les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les détentions arbitraires et la torture.

L’Organisation des États américains (OEA) a été énergique. Dans son dernier rapport – une extension de celui de 2018 – il a conclu qu’il y avait une base raisonnable de croire que des crimes contre l’humanité étaient commis au Venezuela.

Le document note en outre que depuis la publication du rapport de 2018, les crimes contre l’humanité au Venezuela ont augmenté en ampleur, en portée et en gravité, alors que le pays est confronté à une crise humanitaire causée par des troubles politiques et économiques sans précédent, avec une pénurie de produits alimentaires et médicaux.

Les données de recherche sont écrasantes. Il identifie 18093 exécutions extrajudiciaires perpétrées par les forces ou groupes de sécurité de l’État depuis 2014. Il dénombre également 15 501 cas de détention arbitraire ou d’autres cas de privation grave de liberté depuis 2014. Il documente 724 cas de disparition forcée en 2018 et 2019. Il identifie 653 cas documentés de torture depuis 2014. Il garantit que le viol et les violences sexuelles se sont transformés en armes par le régime, y compris comme méthode de torture.

