Juan Guaido s’est annoncé après les élections convoquées par le régime Maduro

«La fraude a été consommée et le rejet majoritaire du peuple vénézuélien est évident. Malgré la censure et l’hégémonie communicationnelle, la vérité ne peut être cachée “, a déclaré Juan Guaidó dans son message à la Nation après la clôture des élections législatives convoquées par Chavismo.

Selon l’opposition, reconnue comme l’autorité légitime du Venezuela par la communauté internationale, «La majeure partie du Venezuela a tourné le dos à Maduro et à sa fraude, qui a commencé il y a des mois. Seuls ceux qui craignent le peuple commettent des fraudes. Maduro et son régime ont perdu tout soutien populaire “.

Et j’ajoute: “Ceux d’entre nous qui veulent des changements au Venezuela sont une grande majorité, c’est pourquoi ils n’osent pas organiser des élections libres; C’est pourquoi ils doivent contrôler l’arbitre, choisir leurs adversaires, refuser l’observation internationale, extorquer de l’argent à un peuple affamé, en disant “celui qui ne vote pas, ne mange pas”. Ils savent qu’ils ne gagneraient jamais une élection libre “.

Guaidó a assuré que “les résultats étaient préparés”, des jours à l’avance: «Faux Conseil électoral national. Faux candidats. Faux adversaires. Résultats chantés. Nous savons qu’au Venezuela de Maduro, la fraude n’est pas non plus nouvelle. On l’a vu en 2017 avec la fausse Assemblée constituante, avec le vol des élections régionales, et en 2018 avec la fraude présidentielle. Ni l’un ni l’autre ne l’ont servi. Ni l’un ni l’autre n’a servi le Venezuela. Au contraire. Ils n’ont fait qu’apporter plus de crises et de souffrances à notre peuple. “

Le président par intérim du pays a assuré que «avec chaque fraude qu’ils ont commise, la crise, la pression et l’isolement national et international contre ceux qui commettent aujourd’hui des fraudes n’ont fait qu’augmenter. Après chaque fraude, la situation dans le pays s’est malheureusement aggravée ».

«Ils pensaient qu’ils s’en sortiraient indemnes, et il y a trois ans, ils n’auraient jamais imaginé ce que leurs actions allaient faire contre eux. Accusés aujourd’hui de crimes contre l’humanité, de terrorisme, de trafic de drogue, de récompenses et de sanctions à leur encontre, et plus de 60 pays qui reconnaissent notre gouvernement en charge, comme aujourd’hui le représentant légitime du Venezuela. Et cette fois, ce ne sera pas différent. Ceux qui soutiennent et accompagnent Maduro dans la folie du maintien du pouvoir à tout prix devraient le savoir aujourd’hui », a-t-il prévenu.

Pour Guaidó, “il n’y aura pas de solution tant que Maduro continuera d’usurper les fonctions” et a assuré que la météo menace aujourd’hui tous les Vénézuéliens, contre la région, contre le continent.

Et il a prévenu de ce qui allait arriver: «Le Venezuela doit être sauvé. Nous devons sauver notre pays. Le 5 janvier, ils essaieront à nouveau de prendre d’assaut le palais législatif. Ils l’ont fait le 5 janvier de cette année. Ils l’ont également fait après une fraude électorale. Ils ont également essayé par les armes, avec des paramilitaires même, de prendre notre palais législatif fédéral; qui aujourd’hui se vendaient d’ailleurs au régime. Ils ne sont même pas surpris d’essayer de faire avancer cet assaut dans les prochains jours de décembre “.

Selon l’opposant, Les manœuvres chavistes n’étaient d’aucune utilité, mais ont produit «plus de sanctions, plus de pression, plus d’isolement et le rejet du monde entier d’un dictateur accusé de crimes contre l’humanité».

Malheureusement, a-t-il dit, la crise ne fera que s’aggraver.

Guaidó a appelé les Vénézuéliens à rester mobilisés et a souligné la tâche des milliers de volontaires engagés pour garantir la consultation populaire qui aura lieu du 7 au 12 décembre, au cours de laquelle il sera décidé trois aspects: «Le rejet de la fraude, la convocation d’élections présidentielles et parlementaires libres et la demande d’aide internationale pour sauver la démocratie et la demande d’aide internationale pour sauver la démocratie, attention à la crise humanitaire, et arrêter les crimes contre l’humanité ».

L’opposant a affirmé qu’il est nécessaire que la voix du peuple soit toujours exprimée, que les Vénézuéliens doivent rester unis et mobilisés. «Nous faisons la consultation parce que nous avons besoin de plus d’actions, de détermination et de plus de force de la part du monde libre. Que la voix du peuple dans la consultation populaire serve alors à augmenter cette aide internationale.

Il a également promis que l’Assemblée nationale continuerait de fonctionner afin de réaliser des élections présidentielles et parlementaires libres, “qui permettent à la reconstruction du pays de commencer et de mettre fin aux souffrances” du peuple: «Au nom des députés de l’Assemblée nationale, je vous dis: nous n’allons pas nous arrêter, nous resterons fermes et en fonction pour remplir notre mandat constitutionnel.

L’abstention au Venezuela a dépassé 80%

L’opposition majoritaire a créé un «Observatoire contre la fraude» qui a offert plusieurs rapports tout au long de la journée pour détailler les irrégularités qui, selon eux, ont été commises dans le processus. «A l’heure actuelle, les informations que nous avons collectées nous permettent d’affirmer que plus de 80% des Vénézuéliens ont dit non à la fraude, à une abstention, à une réclamation», a déclaré le législateur Freddy Guevara, dans le dernier bilan de la journée.

L’agence . a confirmé que l’abstention dépassait 80% dans certains centres de vote de l’est de Caracas lors des élections législatives de ce dimanche. Après cinq heures de l’après-midi (21h00 GMT), Efe a visité six centres situés dans les municipalités de la capitale Libertador, Chacao et Sucre, et a vérifié qu’aucun d’entre eux n’avait d’électeurs en ligne, alors qu’il restait moins d’une heure pour la fermeture officielle de la ces points, conformément à la réglementation électorale.

Cette règle établit que les centres doivent fermer à six heures de l’après-midi (22h00 GMT) à moins qu’il n’y ait des électeurs en attente de vote. Malgré la pénurie d’électeurs inscrits tout au long de la journée, le Conseil électoral national (CNE) – trié sur le volet par le régime – a annoncé la prolongation du processus d’une heure de plus.

Guaidó sur les élections au Venezuela

Développement….

