Juan Guaidó

«Aujourd’hui 12 décembre, nous sommes dans les rues, dans l’espace où nous devenons la majorité», s’enthousiasme Juan Guaidó sur son compte Twitter. Le président en charge du Venezuela, reconnu par plus de 60 pays démocratiques dans le monde, a demandé aux Vénézuéliens: «Montrons unis et mobilisés que nous n’abandonnerons pas tant que nous ne verrons pas la liberté renaître dans notre pays. Participez à #HoyTodosEnLaConsultaPopular! ».

Et elle a ajouté avec espoir: “Vint le jour!”.

À Barinas

L’opposition vénézuélienne a organisé pour aujourd’hui le face-à-face d’une consultation populaire pour rejeter la «farce» des élections législatives de dimanche dernier, dans lequel le parti au pouvoir a remporté 90% des sièges de la nouvelle Assemblée nationale en une journée avec seulement 30% de participation. La participation sera le principal objectif de cette consultation d’opposition.

À Chacao, Caracas

La consultation populaire a débuté le 7 décembre avec l’ouverture de la participation via le web ou l’application mobile. Du lundi au samedi, il a été possible de voter en ligne et aujourd’hui vous pouvez valider ce vote à distance en personne ou voter directement dans les centres de vote autorisés.

À Puerto Ayacucho

La consultation, à laquelle peut participer tout citoyen vénézuélien avec une pièce d’identité ou un passeport valide ou expiré, comprend trois questions: “Demandez-vous la cessation de l’usurpation de la présidence par Nicolás Maduro et appelez-vous à des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et vérifiables?” c’est le premier.

À Zulia

“Rejetez-vous l’événement du 6 décembre organisé par le régime de Nicolás Maduro et demandez-vous à la communauté internationale de l’ignorer?” est la deuxième question. Le dernier est «Ordonnez-vous à la communauté internationale de prendre les mesures nécessaires pour activer la coopération, le soutien et l’assistance qui nous permettent de sauver notre démocratie, de faire face à la crise humanitaire et de protéger le peuple des crimes contre l’humanité?».

À Cumaná

“Nous n’allons pas abandonner, nous allons ensemble élever nos voix pour récupérer notre pays, pour les rêves de tous”, a déclaré Guaidó pour encourager la participation à la consultation, convoquée avec le slogan “Le Venezuela élève la voix contre Maduro”.

Aussi le dissident vénézuélien Leopoldo López a appelé de la Colombie à voter pour “des millions de Vénézuéliens” pour “maintenir la flamme de la lutte pour la liberté et la démocratie allumée”. “Nous dirons oui à l’appel à des élections présidentielles et parlementaires libres, justes et vérifiables”, a-t-il déclaré dans un message publié sur Twitter.

“Que la justice atteigne les violateurs des droits de l’homme et que notre peuple ait accès à l’aide humanitaire dont il a tant besoin et que la dictature bloque criminellement”, a-t-il ajouté. Pour cette raison, il a appelé à une pression croissante “par tous les moyens possibles” sur la “dictature criminelle” de la part des Vénézuéliens eux-mêmes et de la communauté internationale.

L’avis de l’opposition vénézuélienne

À l’étranger, les millions de Vénézuéliens qui ont fui le régime participent également à la convocation. Selon les chiffres des Nations Unies (ONU), plus de cinq millions de Vénézuéliens ont fui la crise pressante que traverse ce pays ces dernières années. Freddy Guevara n’a pas précisé le nombre de votes qu’il s’attend à recevoir de l’étranger, bien qu’il ait déclaré que seules les personnes de plus de 18 ans auront le droit d’exprimer leurs souhaits.

Et Guevara a également souligné que la participation des Vénézuéliens à l’étranger rendra les efforts de l’opposition visibles dans leurs pays d’accueil, et que la crise dans le pays des Caraïbes affecte toute la région. “Les pays dont nous avons besoin pour nous soutenir doivent voir que ce n’est pas seulement notre problème, et que les Vénézuéliens qui sont à l’extérieur sont aussi actifs et exigeants que les Vénézuéliens qui sont à l’intérieur”, a-t-il déclaré.

Et les millions de la diaspora ont déjà commencé à participer: il y a des points dans tous les pays qui concentrent les Vénézuéliens. En Espagne, ils ont déjà ouvert les tables, la même chose s’est produite en Belgique, en France, en Slovénie et en Australie ont commencé à voter. Aux États-Unis, l’ambassadeur Carlos Vecchio dirigera la journée et à Buenos Aires, différents points sont établis pour que les Vénézuéliens expriment leur opinion.

La consultation populaire à Madrid (@Presidencia_VE)

