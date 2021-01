Juan Ososrio et Emilio avaient déjà été confinés lorsque le producteur mexicain a été infecté par COVID-19 (Photo: Instagram @ produccion_osorio)

Ce mercredi, le producteur mexicain Juan Osorio Ortiz a noté via son compte Twitter que son fils Emilio Osorio est actuellement isolé pour avoir donné positif pour COVID-19.

«Banda, votre soutien est très important. Emilio est confiné pour avoir été testé positif au COVID, aidez-le à ne pas désespérer. Merci, braves“A souligné le père de l’acteur connu pour son rôle d’Aristóteles Córcega dans le feuilleton Mon mari a une famille.

La publication a pris quelques minutes après Emilio confirmé, également sur ses réseaux sociaux, des rumeurs selon lesquelles il aurait été infecté par un coronavirus.

“Positif. Mais pas plus que moi chiki », a déclaré le tik-toker, faisant référence dans un bref tweet à sa situation actuelle.

L’ex-mari de Niurka était préoccupé par son fils (Photo: Twitter @ osoriojua)

Il faut se rappeler qu’en décembre de l’année dernière, Juan Osorio a annoncé sur le programme de divertissement Hoy qu’il avait été testé positif au COVID-19 et au cours des semaines suivantes, il a été annoncé qu’il présentait des symptômes très aigus de la maladie, pour lesquels il a même dit au revoir de leurs enfants.

Après avoir appris qu’il était porteur de la maladie, le producteur est rentré chez lui et est resté mise en quarantaine étroitement surveillée par le personnel médical et votre enfant, l’acteur Emilio Osorio. Cependant, l’état du producteur s’est aggravé et il a dû être assisté en utilisant de l’oxygène et en se reposant.

Selon Osorio, tout le temps qu’il était dans sa chambre, il se sentait comme dans une prison et même dans une situation très similaire à celle du trafiquant de drogue Joaquín «El Chapo» Guzmán, emprisonné aux États-Unis pour avoir dirigé le cartel de Sinaloa.

“J’ai dit que c’était «Chapo» Osorio parce qu’ils m’ont donné l’assiette de nourriture à la porte et avec des assiettes jetables. Mes vêtements, la personne qui m’aide avec mes vêtements m’a dit “ nous l’avons déjà désinfecté ”, mais ils ont peur de l’attraper, avec tout ça vous vous sentez puant et paria. Au bout du chemin qui vaut un chapeau, l’important est que votre vie soit sauvée », avait alors souligné l’ex-partenaire de Niurka.

