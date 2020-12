Le club brésilien Bahia a annoncé, ce jeudi 24 décembre, la prochaine réintégration du milieu de terrain colombien Juan Pablo Ramírez, faute de preuves concernant les déclarations racistes présumées qui ont motivé son renvoi.

Ramírez, 23 ans Il a été accusé par le milieu de terrain de Flamengo Gerson de lui avoir crié “tais-toi, homme noir” lors du match de dimanche dernier, dans lequel l’équipe de Rio de Janeiro a battu Bahia 4-3 au Maracanã, lors de la 26e journée du Brasileirao.

Le joueur colombien a nié les allégations, mais Bahia, une équipe du nord-est du Brésil, avec principalement des joueurs noirs, a annoncé le lendemain que le joueur avait été retiré de l’équipe jusqu’à la fin de l’enquête.

Dans un communiqué publié ce jeudi, Bahia assure que les rapports demandés “ne prouvent pas une insulte raciale”.

Le club a décidé que «Même en donnant de la pertinence au récit de la victime, il ne devrait pas séparer l’athlète ‘Indio’ Ramírez, étant donné le manque de preuves et les éventuelles différences de communication entre des interlocuteurs de langues différentes.

«L’athlète reprendra l’entraînement dès que les professionnels du comité technique et les psychologues le jugeront opportun», ajoute le communiqué, intitulé «lettre à la société – Agir structurellement et approfondir le débat racial».

Les accusations de Gerson ont déclenché une vague de déclarations de répudiation contre le racisme et l’ouverture des dossiers devant les instances judiciaires et devant la Cour supérieure de justice sportive. Bahia a annoncé dans le même communiqué une série d’initiatives pour lutter contre la discrimination dans le beau jeu.

Parmi eux se démarquer “L’inclusion d’une clause contre le racisme, la xénophobie et l’homophobie dans les contrats.”

Le 22 décembre Juan Pablo Ramirez, un joueur du club brésilien Bahía, a répondu aux accusations de racisme contre le joueur Gerson et a raconté comment les événements se sont déroulés. Le joueur de 23 ans a déclaré qu’à aucun moment il n’avait été raciste avec Gerson ou tout autre joueur.

A aucun moment je n’ai été raciste avec aucun des joueurs, ni Gerson ni aucun autre joueur. Il arrive que lorsque nous faisons le deuxième but, nous prenons le ballon au milieu pour reprendre le jeu rapidement. Bruno Henríque menace et je lui dis de jouer vite, je lui ai dit de jouer sérieux. Gerson m’a parlé de quelque chose, mais je ne comprends toujours pas beaucoup le portugais et je lui ai dit de jouer vite.

Selon le Colombien, la seule chose qu’il a dite à son adversaire était de reprendre rapidement le jeu, après avoir marqué un but pour Bahía et que l’erreur pourrait être due au fait que son portugais ne parle pas couramment.

Quand je suis passé à côté de lui, Gerson revient et va me chercher et moi, sans savoir ce qui se passait, je suis allé derrière parce que je ne voulais pas de problèmes avec personne, il est sorti plus tard pour dire que je lui ai dit “ tais-toi, nègre ”, mais je ne parle pas portugais, je suis au Brésil depuis un mois.

“Le racisme n’est pas bien vu nulle part dans le monde, nous savons que dans le monde nous sommes tous pareils et à aucun moment je n’ai prononcé cela et encore moins ce mot qui est si mauvais”, le joueur qui a vu sa carrière en danger pour les insultes présumées s’est défendu.

Enfin, il a assuré qu’il espère que la situation pourra être résolue puisque lui et sa famille ont reçu des messages violents.

«J’espère sincèrement que les choses seront clarifiées bientôt, ma famille voit quelque chose de très compliqué parce que je n’ai jamais été raciste, je sais ce qui se passe avec ce problème. Ma famille a reçu de nombreux messages de violence et nous espérons que cela sera bientôt résolu, je suis venu au Brésil pour jouer et contribuer au club où je suis ».

C’est lors du match entre l’Esporte Clube Bahia et Flamengo, qui a perdu le premier 3-4, que s’est produit l’incident impliquant le Colombien.

Selon Gerson, un joueur de Flamengo, il s’est tourné vers lui quand il a entendu l’expression ‘Ferme ta bouche, négro’. Dans des déclarations ultérieures, il a déclaré qu’il n’avait jamais été victime de racisme auparavant et que ce ne serait pas la première fois qu’il autorisait un comportement discriminatoire dans sa carrière sportive.

“Je n’en ai jamais parlé parce que je n’en ai jamais souffert, mais je ne peux pas l’accepter”a-t-il déclaré dans des déclarations à la presse sportive de ce pays.

La réaction du club a été de cesser les activités de l ‘«Indio» pour ouvrir une enquête dans le but de clarifier quel était le comportement du Colombien sur le terrain de jeu.

Selon le communiqué officiel d’Esporte Clube Bahia, Ramírez aurait allégué son innocence lors de l’enquête préliminaire, avec laquelle l’entité sportive suivrait les procédures du dossier avant de prendre une décision: “Vous avez la possibilité de vous défendre contre quelque chose d’aussi grave”, indique le communiqué, pour ajouter ça “Il est essentiel et fondamental que la voix de la victime soit prédominante”.

Cette situation a éclipsé une performance remarquable dans laquelle “Indio” a inscrit l’un des buts de son équipe contre Flamengo.

Ce dernier a engagé des poursuites contre le Colombien, portant l’affaire devant la justice ordinaire par Gerson, selon le représentant Rodrigo Dunshee devant la chaîne sportive SporTV: “Nous avons contacté le poste de police des crimes raciaux et avons prévu d’aller avec l’athlète vers midi pour porter plainte pour insulte raciale.”.

El «Indio», une carrière montante éclipsée par des accusations de racisme

Le joueur colombien de 23 ans est originaire de Rionegro, Antioquia, et a servi de milieu de terrain et de milieu de terrain créatif. Fort d’une carrière mouvementée en Colombie, le 9 novembre, il est arrivé au Brésil en provenance de l’Atlético Nacional, une équipe dans laquelle il a évolué en deux périodes: 2015-2017 et 2018-2020.

Il faisait partie de l’équipe nationale de Colombie U-20 pour les matchs de l’Équateur en 2017, où le Tricolore a été éliminé et a été mentionné à plusieurs reprises pour aller à l’absolu pour son habileté avec le ballon.

“El Indio”, comme on l’appelle, a commencé sa carrière à Leones, un club dont il était membre en 2014. Plus tard, il était à l’Atlético Nacional, où le talent a mûri, ce qui l’a conduit au Deportivo Pasto pour une courte saison avant de revenir à Vert.

Avec cette équipe, il a remporté les tournois Finalisation, Apertura, Super Coupe et Coupe de Colombie entre les années 2015-2018. Sa carrière internationale comprend le champion du Conmebol Libertadores (2016), et le Conmebol Sudamericana en tant que finaliste en 2017, ainsi que finaliste de la Recopa organisée par l’entité continentale.

Au Brésil, il a ajouté trois matchs, deux au Brasileirao et un pour la Coupe d’Amérique du Sud.

Cependant, son voyage dans le pays a commencé par un problème de santé lorsqu’il a été diagnostiqué avec le covid-19, qui à ce moment est en danger en raison d’accusations de racisme dans un pays qui vibre avec l’identité ethnique de ses habitants.

