Juan Pablo Manzanero et Luis Miguel sont des contemporains et ont apporté une bonne amitié (Photo: Twitter @ jpmanzanero / Cuartoscuro)

La mort d’Armando Manzanero a choqué les Mexicains le 28 décembre, alors qu’en pleine journée des Saints Innocents, le public en est venu à penser que c’était une blague de très mauvais goût. Et est-ce que Après avoir propagé la fatale nouvelle, de grandes personnalités de la culture, du divertissement et d’autres sphères ont déploré la mort et ils ont exprimé leurs condoléances à la famille Manzanero, qui a perdu la vie en raison de complications rénales dérivées de leur infection au COVID-19.

Le président Andrés Manuel López Obrador, le commentateur José Ramón Fernández, Ricardo Montaner et le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, ont été parmi les premières personnalités publiques qui, à travers leurs réseaux sociaux, ont souligné la vie du compositeur yucatèque et pleuré sa mort à 85 ans. .

De son côté, Alejandro Basteri, le frère de Luis Miguel, Il a dédié un message émotionnel au chanteur derrière des chansons exceptionnelles qui ont conquis le public dans toute l’Amérique latine, comme Tonight I Saw Raining, We Are Boyfriends and Nothing Personal.

Manzanero a été le producteur et compositeur de plusieurs des plus grands succès de Luis Miguel (Photo: Instagram @lmxlm / .)

Malgré le fait que Luis Miguel devait se prononcer sur la mort de celui qui était son producteur musical, de la main de celui qui le plaçait au sommet des ventes et des reconnaissances avec ses albums de boléro classiques sous le concept Romance, le chanteur n’a pas fait référence aucun.

Mais les jours continuaient à passer déjà la date Luis Miguel n’a pas semblé se souvenir du Yucatecan. À cet égard, le fils de l’auteur emblématique a rappelé une anecdote selon laquelle il vivait à côté du Soleil dans sa jeunesse, lorsque Juan Pablo Manzanero a vécu aux États-Unis pendant la production de Romances.

«Des gens qui ont travaillé depuis l’enfance… et lui (Luis Miguel) est un homme qui a travaillé toute sa vie et ces gens doivent être respectés. On adore Luis Miguel, j’ai vécu ensemble à l’époque des Romances, j’ai vécu à Los Angeles à l’époque où mon père est venu enregistrer ce grand album avec lui. Il était déjà très célèbre, non? et je me souviens qu’il était seul entouré de nombreux travailleurs, et j’étais aussi plus ou moins de cet âge, mais je faisais déjà des allers-retours du département où j’habitais », commença à raconter le musicien pour l’émission Chismorreo.

Brusquement, Andrés Manuel López Obrador, a terminé la conférence de chaque matin, avec la mort du compositeur (Photo: Cuartoscuro)

Le producteur qui a travaillé main dans la main avec différents interprètes ainsi que son père emblématique, a rappelé qu’il en est venu à se sentir très impressionné par la renommée de Luis Miguel, qui, pour passer inaperçu lors de ses quelques sorties dans la rue, a utilisé un truc qui il est sympathique.

«Et j’ai dit ‘hé, frèreVous ne désespérez pas avec autant de monde? ”, J’ai dit: “ Tu ne veux pas aller au cinéma? Allons-y pour un hamburger, et il a dit oui, mais lâche ma perruque, il la mettrait et la changerait complètement. Et je lui dis toujours ‘oui je sais que tu es célèbre, mais voyons voir, enlève ta perruque, et il dit’ vraiment? ‘ Il l’a enlevé et tout le monde est venu vers lui. J’ai dit non, mets ta perruque, allons au cinéma». C’était une personne normale, je pense que quiconque est si assiégé a besoin d’une minute de paix », a-t-il révélé en riant.

Concernant le fait qu’à ce jour Luismi n’a émis aucun commentaire concernant la mort du compositeur, dont il est resté séparé pendant plusieurs années après avoir prétendument eu une sorte de querelles professionnelles et de divergences personnelles, Juan Pablo a indiqué que lorsqu’il revenait à Voyez que votre relation sera aimante et cordiale.

«Je ne pense pas qu’il ait nos téléphones, nous nous retrouverons quelque part. Nous aimons beaucoup Luis Miguel », a déclaré le fils d’Armando Manzanero.

