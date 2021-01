Lisons l’expérience: Juan Villegas

En raison de son style et de son timbre de voix, le chanteur de tango Raúl Berón est devenu un héritier naturel de Carlos Gardel. Ils disent que la première opportunité était avec Miguel Caló: a fait un test avec “Le jour où tu m’aimes«Et c’était tellement bon qu’il l’a intégré à l’orchestre sans se soucier qu’il n’avait que 19 ans. Beaucoup plus tard, Beron il irait à côté de Aníbal Troilo: pour Juan Villegas, auteur de l’essai Une esthétique de la modestie, là, il atteindrait un sommet. Et, de manière significative, il l’a fait à partir d’une interprétation contrôlée, sans tomber dans les excès, sachant qu’il n’y a rien de pire pour le sentiment que de suragir.

Le cinéaste argentin – réalisateur de Los suicidas et Las Vegas, entre autres films – explore depuis longtemps un nouveau profil d’écrivain. Il y a quelques mois, il a publié le plus intéressant Journal du Rift (Galerna) et celui-ci aussi intéressant et intime sur Raúl Berón, qui est contenu exclusif de Lisons.com.

Berón n’a peut-être pas atteint la renommée d’autres chanteurs, mais le chemin de l’art n’est pas seulement fait avec de grands noms. En fait, ce sont généralement les étrangers célèbres qui prennent les mesures nécessaires pour continuer à grandir. Berón est un personnage très important dans la tradition du tango et c’est ainsi que Villegas le voit – le redécouvre – dans son livre, qui est, en même temps qu’une appréciation du travail du chanteur, une sorte d’autobiographie sentimentale.

–Qu’implique une esthétique de la modestie?

– J’ai découvert que ce que j’aime dans le tango, c’est un certain exercice de modestie car je pose l’esthétique: l’idée de ne pas tout dire – ou de ne pas le dire à haute voix, d’y penser musicalement -. Je crois que c’est une tradition que Gardel transforme en style et que Raúl Berón, un chanteur pas si connu, est son principal adepte. Berón le porte à un tel point extrême qu’il n’aurait pratiquement pas pu y avoir d’évolution possible après le chant. C’est une thèse que Rafael Filippelli et Federico Monjeau maintiennent également dans un article qu’ils ont publié dans Point of View il y a des années. Je reconnais ce même exercice de modestie dans la littérature de Borges, dans ce goût de ne pas dire les choses ou de les dire latéralement. En considérant l’accent comme un vice dans l’écriture. L’accent mis sur la musique me rebute aussi. Gardel, Troilo et Berón, en quelque sorte, synthétisent ce que j’aime dans le tango. Berón a fini par chanter avec Troilo entre 50 et 55 ans, déjà à une époque où le tango faisait son moment de repli, mais aussi pour cette raison, il a atteint un moment de grande sophistication.

–Borges permet-il la zone de modestie?

– Dans le livre, je cite la célèbre scène d’El sur: la façon dont Juan Dahlmann a un accident, qui fait référence à un accident de Borges lui-même, et la façon dont il le raconte est formidable. C’est un exemple de cet exercice de modestie.

–On parle de musique et de littérature: cherchez-vous la même chose au cinéma?

– Mon cinéaste préféré, je dirais que c’est John Ford, qui avait aussi ce goût de la modestie, sinon de dire les choses directement. Il l’a fait avec cette distance qui s’est manifestée dans la caméra. Lorsque les personnages étaient dans un moment d’émotion, j’éloignais la caméra ou montrais la scène de côté. Comme pour dire que c’est un problème de caractère et qu’il n’interfère pas. Contrairement à beaucoup d’autres cinéastes qui pénètrent à l’intérieur et finissent par générer un effet contraire à l’émotion possible.

–La question autobiographique éclate d’emblée dans un essai sur un musicien et change d’axe de lecture.

“J’ai remarqué que le livre est plein de figures paternelles.” Pas exactement mon père, qui est absent, mais cette absence est aussi une présence. Nous pourrions même inclure Borges lui-même comme tel. Ces dernières années, j’ai commencé à faire un exercice de réflexion sur ma propre vie. J’ai toujours aimé écrire, mais l’écriture a toujours été liée au cinéma: scénarisation, critique de films. Il y a deux ans j’ai commencé à écrire indépendamment du cinéma – bien qu’il soit présent car c’est quelque chose qui me traverse en tant que profession – et la question autobiographique a commencé à se poser et le besoin de réfléchir sur ma propre vie et mon passé. Seulement maintenant, avec l’écriture, j’arrive à quelque chose de plus intime et de plus personnel que je ne sais pas si je me suis encouragé à faire avec le cinéma. Pourtant, je pense que le livre transcende le regard autobiographique. C’est un livre sur la construction du goût. Qui est construit par hasard ou non; C’est quelque chose qui est choisi, mais en même temps il est construit par des enjeux biographiques, intimes, psychologiques, par les références qui apparaissent à un moment de votre vie. Je suis très intéressé.

–Quentin et Monjeau sont deux figures paternelles?

—Quintín et, surtout, Rafael Filippelli. C’est lui avec qui je me sens le plus à l’aise pour parler de tango. J’aime le prologue de Quentin parce qu’il ose même corriger certaines idées qui, en y repensant plus tard, ont peut-être raison. Il voit le livre comme une manière de faire presque une réflexion politique, car il voit le portrait d’un pays dans lequel les différences pourraient être discutées sans que nous soyons ennemis. Ce regard a retenu mon attention car, à l’exception de quelques évidences sur le lien avec le péronisme pendant mon adolescence – une sorte de rébellion contre ma famille anti-péroniste – ce n’est pas un livre sur la politique. Bien que ça tourne toujours autour, parce que je réfléchis à ma formation du goût, et il est inévitable que cela semble traversé par le moment du pays.

–Mais le contexte social apparaît.

– Le contexte social et le contexte politique apparaissent. Le livre ne va pas si profondément là-dessus, mais on pourrait penser à ce qui est arrivé au tango par rapport à l’Argentine: pourquoi il a perdu la place de la prépondérance culturelle. Et il y avait plusieurs problèmes à faire. Dans le livre, je parle de la façon dont le tango hégémonique de l’époque était représenté par Grandes Valores del Tango, une émission de télévision trop horrible pour penser à un endroit à partir duquel un adolescent pourrait s’identifier. Mais en même temps, je revendique d’autres personnes, en particulier la radio: Carrizo et Larrea et, surtout, Dolina. Des gens qui pourraient expliquer le tango, diffuser le tango et mettre le tango de telle manière qu’un adolescent puisse s’y sentir identifié. Surtout, Dolina, qui, à mon adolescence, était un phénomène de «transfert générationnel». Ce sont des gens qui vous ont appris à la radio: non seulement ils ont passé les tangos mais ils les ont mis en contexte, ils ont expliqué qui était le chanteur, pourquoi il chantait comme ça, à quoi ressemblaient les paroles par rapport aux autres. C’était le lieu de l’apprentissage et du croisement des générations.

Juan Villegas

–Dans le livre, vous racontez également la scène du barbecue du dimanche. Je me suis souvenu de mon père, qui pendant la semaine écoutait les Beatles et Pink Floyd, mais là, il parlait de tangos avec mon grand-père.

– Bien sûr, le goût des différents genres musicaux pourrait coexister. Je pense que nous sommes à un moment où cela est à nouveau possible. Je le confirme. Si je devais dire quelle musique j’écoute le plus et que j’aime le plus: le tango. Mais ce n’est pas le seul que j’écoute. Pour rien. Ce n’est pas le seul genre que j’écoute. Je peux profiter de pratiquement tous les genres. Mon père est mort quand j’avais 4 ans et celui qui a fait les rôtis était mon grand-père. Pour moi, cela représentait un endroit où je pourrais accompagner une autre génération. C’était quelqu’un avec qui j’ai beaucoup appris. C’est quelque chose de riche et doit être soutenu.

–Comment le tango, qui est une musique argentine – ou du moins si argentine qu’elle est présentée – coexiste-t-il avec son rayonnement international?

– Il est intéressant d’aller à l’encontre de l’idée du tango comme représentation de l’Argentinité. Le tango continue d’être quelque chose qui représente en quelque sorte l’Argentine, mais il représente plus l’Argentine que l’Argentine. L’idée que représente l’Argentinité est quelque chose que je rejette; propose qu’il y ait d’autres choses qui viennent d’Argentine et qui ne le représenteraient pas. Dans un sens, je suis totalement anti-nationaliste. Mais je pense que le tango est le produit culturel le plus important que l’Argentine a créé avec Borges. Et, si l’on inclut le football comme produit culturel: Gardel, Borges et Riquelme. J’ai récemment passé en revue un film d’Aki Kaurismäki intitulé I Hired a Hitman – la musique est de Billie Holiday, Joe Strummer et Gardel. Ce sont trois artistes que j’admire beaucoup, mais au-delà, ils fonctionnent très bien. Ils se mélangent très bien. Paradoxalement, je pense qu’en tant qu’Argentins, il est très difficile pour nous de mettre un tango Gardel dans un film argentin, car il y a là quelque chose qui est souligné. C’est tellement lié qu’il est à moitié écoeurant. Mais dans un film extérieur, vous réalisez à quel point c’est grand.

