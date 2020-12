Willy Hernangomez, pivot espagnol de Charlotte Hornets. . / George Frey / Archives

Los Angeles (USA), 28 décembre . .- Juancho Hernangómez, qui pour l’instant ne jouit pas de plusieurs minutes dans les Timberwolves du Minnesota, s’est autocritique et a admis qu’il n’avait pas encore réussi à atteindre son meilleur niveau au début de cette nouvelle saison NBA.

“Je me sens mieux chaque jour: me remettre en forme, revenir en NBA … Cela fait huit mois sans jouer. Je sais que je n’ai pas encore fait de mon mieux, mais je travaille dur pour y arriver et aider l’équipe.” a déclaré l’attaquant espagnol aux médias.

Hernangómez a récolté 6 points et 5 rebonds au cours des 13 minutes qu’il a disputées lors de la nette défaite des Timberwolves face aux Lakers de Los Angeles (127-91).

L’Espagnol était aux côtés de son compatriote Ricky Rubio (9 points, 4 rebonds et 4 passes décisives en 18 minutes) du petit récupérable d’un Wolves très gris.

Un autre Espagnol, Marc Gasol, s’est démarqué dans l’équipe de Los Angeles, qui a brillé avec 12 points (sans erreurs de tir et avec 3 sur 3 en triple), 8 passes décisives, 7 rebonds et 4 blocs en 20 minutes sur le court.

Hernangómez est venu aux Wolves la saison dernière après trois ans et demi avec les Denver Nuggets, et dans l’équipe du Minnesota, il a joué un rôle notable avant l’arrêt en raison du coronavirus, marquant 12,9 points et 7,3 rebonds par match en 29 minutes en moyenne sur la piste.

Les Wolves ont conclu un accord avec l’Espagnol en novembre pour le renouveler pour trois saisons et 21 millions de dollars au total.

Cependant, dans les trois rencontres que son équipe a affrontées en ce début de saison, Hernangómez a eu une présence discrète avec 2 points et 3 rebonds en moyenne dans les 10 minutes qu’il a disputées par match.

“C’est la NBA: chaque équipe compte quinze, dix-sept joueurs qui peuvent jouer plusieurs minutes”, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas la première fois que je ne joue pas beaucoup, donc je sais ce que je traverse. Continuer à jouer dur et continuer à aider l’équipe est la chose la plus importante en ce moment”, at-il ajouté.