Le groupe de Los Caballeros rassemble 18 hommes, tous influenceurs de la plateforme YouTube, de différents pays d’Amérique latine, où certains noms tels que Juanpa Zurita, Zaak, Mario Bautista et bien sûr, Rix.

C’était à travers Twitter où la majorité a parlé de l’affaire et des déclarations de Nath Campos, en plus de s’assurer que Rix a déjà été expulsé de sa fraternité.

Juanpa Zurita, pour sa part, a écrit: «comme vous êtes courageux Nath Campos. Merci de partager ceci. Merci d’être un exemple pour quiconque traverse cette situation. J’admire ta force Nath. Je t’aime, je te crois et tu compte sur moi. Tu n’es pas seule».

À ses déclarations, ils ont également rejoint Sebastián Villalobos, Mario Ruiz et Mario Bautista. Jusqu’à présent, ceux qui n’ont pas donné leur position sur la question sont Pachin Sánchez et Saak.

«Vous n’êtes pas seul, Nath Campos. À tous ceux qui ont été maltraités, vous n’êtes pas seuls, parlez, dénoncez, ne restez pas silencieux. Peu importe si 2, 4, 6 ou 8 ans se sont écoulés. Quelqu’un d’autre doit savoir ce qui s’est passé pour que la même chose ne lui arrive pas et que la justice boite, mais ça arrive. Imaginez que vous buvez quelques verres, que vous êtes ivre et que quelqu’un pense que c’est une raison de vous maltraiter. Ne craignez rien. Il n’y a aucune justification pour les abus », a écrit Sebastián Villalobos.

«Je ne savais absolument rien de ce qui se passe avec Nath Campos, cela me semble vraiment être une question très sensible et évidemment à cause de mes principes en tant que personne, en tant que fils, en tant que frère et en tant qu’ami, je ne pourrais pas admettre quelque chose comme ça! Donc je suis avec toi Nath Campos », a poursuivi Mario Ruiz.

«C’est bien que tu aies élevé la voix, Nath Campos, et donné de la force à toutes les femmes qui ont vécu ce type de situation, je t’admire beaucoup et tu le sais vous êtes une femme pleine de vertus et de belles qualités et c’est pourquoi moi et nous vous voyons tous et vous reconnaissons, maintenant plus », a ajouté le chanteur Mario Bautista.

Juca, pour sa part, a remercié Nath de lui avoir fait confiance et lui a assuré qu’il était prêt à aller aux dernières conséquences.

«Merci Nath de m’avoir fait confiance et je suis profondément désolé de vous avoir laissé tomber. Merci d’avoir élevé la voix sur quelque chose de si important. Comme je vous l’ai dit, vous savez que je vous aime et que je suis avec vous, toujours en train d’apprendre et prêt à tout“, Il a écrit.

ScremauDe son côté, c’est lui qui a ajouté le plus de texte au sujet avec un fil dans lequel il raconte diverses histoires, de son passé, de son présent et de ce qu’il veut que chacun apprenne de cette affaire, sans oublier les mots de soutien à Campos.

“De toute évidence, je crois Nath, elle sait que je l’aime de tout mon cœur et je la connais depuis que nous étions ensemble au lycée ici à Querétaro. Ça m’a brisé de l’entendre comme ça. Maintenant, je ne vais pas être wey et dire que Ricardo n’était pas mon ami, alors qu’il est plus qu’évident qu’il l’était.

Il a dit qu’à partir de maintenant sera considéré comme faisant partie du problème, parce qu’il croit fermement au changement, il fera donc de son mieux pour faire également partie de la solution.

«Nous faisons tous partie du changement. Tout comme je sais que j’ai fait partie du problème, je sais aussi que je peux faire partie de la solution. Je ne viens pas d’allié, ni de féministe, ou tout ce que vous voulez me dire. Je comprends juste de mon cœur combien se sentent maintenant … “

Et enfin, il a assuré qu’il fallait toujours élever la voix, mais Il a averti que s’il s’agissait d’un mensonge, il est possible qu’un préjudice irréversible soit causé aux gens.

«Élevez votre voix comme Nath l’a fait si vous avez été vraiment violé, maltraité ou harcelé. Puisque c’est important. Et aussi prendre en compte les dommages irréversibles qu’ils peuvent causer s’ils portent une accusation qui n’est pas vraie contre quelqu’un ».

Daniel Patiño, pour sa part, a écrit: «J’espère toujours le meilleur pour vous du fond du cœur Nath Campos vous savez que je vous admire, vous respecte et vous aime ainsi que vos proches, JE REJETTE tout abus envers une femme, envers une personne, et je ne souhaite à personne ce qui s’est passé. Rien ne le justifie. Tu es une petite fille dure ».

Juanpa Zurita, Mario Bautista et des amis de Rix ont donné leur position sur les accusations de Nath Campos (Photo: Instagram de Nath Campos)

Sébastien Arango écrit sans rien savoir sur le sujet, mais exprime son soutien à Nath Campos, en plus de confirmer que Rix ne fait plus partie de Los Caballeros. “Nath Campos, j’en suis vraiment désolé et je veux que vous sachiez que vous avez mon soutien».

Christian Acosta regretté d’avoir “une politique de tolérance zéro à l’égard de ce comportement”Et a applaudi le fait que les gens rapportent ces abus.

“J’applaudis tous ceux qui dénoncent les injustices qui leur ont été infligées”, a-t-il déclaré.

Mau Gonzalez joint les déclarations et écrit à travers son Twitter officiel: «Merci pour votre courage et pour l’utilisation de votre voix Nath Campos. Puissiez-vous inciter de nombreuses filles, adolescents et femmes à arrêter de normaliser le «tais-toi et continue comme si de rien n’était».

«Espérons que les gens comprennent également qu’une grande partie du pouvoir que certaines personnes ont est parce qu’ils le leur donnent. UNE “influenceur“Il n’y arrive pas seul, appelez ça «annulation» ou comme vous voulez l’appeler, mais arrêtons de donner du pouvoir à des gens qui ne contribuent rien de bon à la société», A conclu González.

Finalement, Andres Galvez Il a affirmé ressentir une douleur dans son cœur et a déclaré qu’il ne pouvait pas être indifférent à la situation qu’il qualifiait de “inacceptable pour moi et pour mon éducation».

“Je ne suis pas favorable aux abus, aux mauvais traitements envers les femmes comme avant quiconque. Je te soutiens, Nath Campos“, a écrit.

