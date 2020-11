Juárez a été éliminé des séries éliminatoires après un match nul contre América (Photo: . / Jorge Núñez) (.I0023 /)

Les ‘Eagles’ d’Amérique ont éliminé les ‘Bravos’ de Juárez en leur tirant un nul 1-1, dans la nuit du vendredi 6 novembre au stade olympique Benito Juárez, lors du match du dix-septième jour -et dernier- de la phase régulier du tournoi de football mexicain Guard1anes 2020.

La 9e minute a été jouée lorsque le Paraguayen Darío Lezcano a reçu une passe filtrée dans la zone et a défini le 1-0 pour les ‘Braves’ avec une touche croisée et au niveau de l’herbe.

Les ‘Eagles’ ont égalé 1-1 avec une tête de Henry Martín à 86 ans après la charge d’un coup franc du secteur gauche.

Avec cette égalité, l’América a atteint 32 points à la deuxième place du classement tandis que le club de Juárez a atteint 19 unités, avec lesquelles il a été définitivement éliminé de la phase suivante.

De plus, ce marqueur a déterminé les deux dernières équipes classées pour les playoffs: Toluca et Puebla.

Avec cette égalité, América a atteint 32 points à la deuxième place du classement (Photo: . / David Martínez Pelcastre) (David Martínez Pelcastre /)

Avant au stade Cuauhtémoc, Puebla a battu l’Atlético San Luis 1-0. Santiago Ormeño il a marqué le seul but du match à la minute 25 avec un penalty qu’il a pris au niveau de l’herbe et à la gauche du gardien de but qui a été lancé du côté opposé.

Avec sa sixième victoire dans le tournoi, le Puebla a atteint 20 points et est entré dans la zone de repêchage. le Athlétique San Luis ils ont subi leur douzième défaite et ont terminé en bas du classement avec 11 points.

Avec ce résultat, l’élimination de Mazatlán était également consommée. Samedi, quatre équipes chercheront les deux derniers billets directs pour la ligue: Monterrey, Tigres, Cruz Azul et Pumas.

Monterrey visitera Guadalajara au stade Akron. Les Tigres ils recevront Atlas au stade universitaire et Cruz Azul accueillera les Pumas au stade Azteca.

L’entraîneur d’Águilas a déclaré lors d’une conférence qu’il n’était pas satisfait du résultat du match ou du fait qu’il ne pouvait pas obtenir la deuxième place (Photo: . / David Martínez Pelcastre) (David Martínez Pelcastre /)

À la fin du jeu, Miguel Herrera L’occasion a été donnée de parler avec la presse des joueurs qui n’étaient pas actifs dans le jeu et qui sont des pièces clés, en plus du cas particulier de Roger Martínez, qui a laissé ouverte la possibilité d’une sortie.

Martinez aurait demandé, pour la deuxième fois, un départ de l’équipe vers un club latino-américain, mais le conseil veut recevoir un prix équitable pour avoir donné ses services à une autre équipe, donc la situation est devenue tendue, a rapporté El Universal Deportes.

“Je n’aime pas du tout la situation, mais nous comprenons qu’il y a des moments et il y a des décisions … nous attendrons ce week-end et, si rien ne sort, nous l’intégrerons pleinement”, a déclaré l’entraîneur d’Águilas, selon le journaliste Ramón Treviño.

D’un autre côté, ils ont révélé que les deux Federico Viñas, comme Giovani dos santos, n’a pas pu être convoqué à la réunion en raison d’une infection au COVID-19 et d’un inconvénient non spécifié respectivement, il a donc dû utiliser son groupe.

Il a assuré que c’était un bon moment pour reposer les joueurs,s ils avaient déjà été plus exigés pour leur grand football, et ils profiteront des deux prochaines semaines pour se remettre complètement, dans le but d’en tirer le meilleur parti dans la phase finale du championnat.

Finalement, L’entraîneur d’Águilas a déclaré lors d’une conférence qu’il n’était pas satisfait du résultat du jeu ou avec le fait qu’il ne pouvait pas assurer la deuxième place au tableau général, car il a assuré qu’il avait besoin d’être un peu plus précis avec le ballon.

* Avec des informations de l’..

PLUS SUR D’AUTRES SUJETS:

Guillermo Ochoa a déjà une date de retraite de l’équipe nationale mexicaine

Canelo Álvarez déclaré joueur autonome et prêt à se battre cette année

Suivez les traces de Mayweather ou trouvez un autre promoteur: quel est le meilleur chemin pour Saúl «Canelo» Álvarez