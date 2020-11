Vers 5 heures du matin, le 3 novembre, un juge électoral de Saint-Charles, une banlieue de Saint-Louis, Missouri, s’est présenté pour aider à mettre en place le bureau de vote. La femme a travaillé pendant 15 heures pendant que le lieu était ouvert aux électeurs, puis a passé environ une heure à fermer le lieu.

Monde de Miami / Univision

Mardi soir, en dormant, la femme est décédée. Elle avait reçu un diagnostic de covid-19 et allait toujours travailler, même si on ne sait pas si c’était la cause du décès.

Les autorités du comté n’ont pas divulgué le nom de la femme en raison des lois sur la protection de la vie privée.

Ce que l’on sait, c’est que le jour du scrutin, elle a travaillé comme juge d’élection superviseur dans la salle commémorative du parc Blanchette de 6 h à 19 h. Dans ce quartier, plus de 1 800 personnes ont voté.

La femme a reçu un diagnostic de covid-19 le 30 octobre et a toujours ignoré la recommandation de rester isolée et a travaillé aux côtés de neuf autres juges électoraux, bien que les responsables électoraux soient tenus de porter des masques et que la plupart d’entre eux aient travaillé derrière une barrière. Plastique.

Kurt Bahr, directeur de l’Autorité électorale du comté de St. Charles, cité par l’AP; a déclaré que la femme avait déjà travaillé lors de plusieurs élections précédentes, comme sa sœur dans un autre centre de vote. C’est sa sœur qui a appelé le bureau de Bahr mercredi pour l’informer du décès de la femme.

Mais, selon Barh, la sœur n’était pas au courant du diagnostic de covid-19.

“J’ai été tout aussi surpris”, a déclaré Bahr. «Sa famille ne savait pas qu’il avait été testé positif. D’après ce que j’ai compris, la seule personne qui savait était le mari du juge. “

Aux États-Unis, il y a à ce jour 9 739 924 personnes infectées par le coronavirus et 236 099 sont décédées de cette cause, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Selon les statistiques officielles du Département d’État de la Santé, plus de 66 000 infections ont été détectées à Saint-Luis depuis le début de la pandémie et 1 469 personnes sont décédées des suites de la maladie.

Les responsables de la santé du comté exhortent les autres juges de district à être testés pour le virus, a déclaré la porte-parole du comté de St. Charles, Mary Enger. La recherche des contacts a commencé.

Bahr a déclaré que le comté ne recommandait pas le test pour ceux qui ont voté dans le district car son exposition potentielle était limitée. Il a déclaré que la plupart des électeurs n’étaient restés que 10 à 15 minutes et que la plupart du temps, ils étaient seuls à remplir leur bulletin de vote.