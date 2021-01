Une femme enceinte de 16 ans a été admise à l’hôpital après avoir été brutalement battue par deux femmes et un homme dans une maison abandonnée de la ville de Jujuy à Puesto Viejo

Une femme enceinte de 16 ans a été admise dans un hôpital de Jujuy après avoir été brutalement battue par deux femmes et un homme à l’intérieur d’une maison abandonnée. Ses frères l’ont trouvée grâce à une photographie que les assaillants leur ont envoyée pour se moquer.

L’attaque Cela s’est passé lundi soir vers 22 heures dans le quartier municipal de Puesto Viejo, À 42 kilomètres au sud de San Salvador de Jujuy, dans le sud de la province.

L’adolescente, enceinte de sept moisElle était allée faire du shopping près de chez elle lorsqu’elle a rencontré trois personnes qui sont descendues d’une moto et l’ont emmenée de force dans une maison en construction, où elle a été battue.

Son frère Luis Elle a rapporté que les agresseurs «lui ont demandé son nom, puis contre sa volonté, ils l’ont emmenée dans un endroit abandonné. Là, ils ont subi cet acte de violence de la part de ces fous. Le but était de nuire à ma sœur et à son bébé ».

Après l’avoir blessée Les sujets ont pris une photo de lui avec son propre téléphone portable, qui a été transmise à toute la famille. Tout le monde a commencé, instantanément et au milieu du désespoir, à la chercher dans les environs.

Peu de temps après, un de ses frères a trouvé la maison qui apparaissait sur la photo et en entrant, ils ont trouvé la jeune femme. “J’étais allongé par terre dans une maison proche de la nôtre, ensanglantée et inconsciente”, a déclaré Luis. La famille a écarté le motif du vol et a expliqué que plus tard a été transféré à Hôpital maternel et infantile de la ville de San Salvador de Jujuy. Sur place, il récupère dans l’unité de soins intensifs.

Suite à la plainte déposée par le plus proche parent de la victime, la brigade d’enquête Perico fait de ce mardi un cherchez l’endroit pour trouver des étrangers.

Le post des agresseurs et la photo de la victime

L’homme a précisé que «la déclaration» de sa sœur est manquante, ce qui se produira lorsque sa santé s’améliorera puisque «en raison des coups reçus sur son visage et son corps, elle ne peut pas parler». “Ma sœur est dans une situation à risque à l’hôpital maternel et infantile et est en cours d’évaluation par les médecins”, a-t-il souligné.

De plus, il a souligné lors d’un entretien avec le média local Jujuy al Momento que la victime “ne pouvait pas reconnaître les assaillants pour le moment car il faisait très sombre et ils avaient des jugulaires”. Cependant, il a assuré que «Le père du bébé a été arrêté à son domicile pendant au moins 48 heures en tant que principal suspect des enquêteurs ».

Les membres de la famille croient que l’ex-partenaire est à l’origine de l’agression depuis “J’avais déjà reçu des menaces” et cela serait lié au fait. Dans le cas le parquet d’instruction en service a participé, ainsi que la brigade d’enquête Perico.

Une autre des sœurs de la victime a partagé le SMS envoyé par l’un des assaillants, dans lequel il célèbre le passage à tabac de la femme et de son bébé à travers des mots aberrants qui accompagnent la photo de la jeune femme, l’image que, selon les plaintes, ils ont prise d’elle sur les lieux du crime.

