Sofia “Jujuy” Jiménez

«Je suis sous sédation d’amour, le bon genre. Ce sont les choses qui remplissent sérieusement mon âme et me rendent très heureuse et les journalistes qui se soucient de ma vie: oubliez ça, Qu’est-ce qu’ils se soucient de ce que je fais de ma vie privée et ainsi de suite? Besis ».

Il y a quelques semaines, Sofia Jujuy Jimenez a critiqué la presse après avoir été associée de façon romantique à Jerónimo del Carril, un joueur de polo de 24 ans. La mannequin de 29 ans a exprimé son agacement parce qu’elle avait également été liée à Ezequiel Le Pocho Lavezzi.

La dernière fois que j’ai blanchi une relation, c’était avec Juan Martin del Potro, avec qui il a été en couple pendant un an et dont il s’est séparé en avril dernier, en isolement social, préventif et obligatoire.

Cependant, à ce moment-là, elle n’avait pas nié la version selon laquelle Jerónimo, de cinq ans son cadet, avait commencé une relation. Et dans les dernières heures, loin de se cacher, il a décidé de s’exprimer publiquement et de montrer sur ses réseaux sociaux qu’il partageait un après-midi ensoleillé avec la famille et les amis de Del Carril, originaire de La Pampa.

Jerónimo del Carril (@theartofpolo) Le joueur de polo a 24 ans et est originaire de La Pampa (@theartofpolo)

Le dernier week-end, Sofia Jimenez -qui ils surnomment Jujuy En raison de ses origines dans la province nord du pays, il était présent à la formation de Jerónimo del Carril au Pilar Chico Polo Club et a partagé quelques images sur ses réseaux sociaux. Elle a été vue posant à côté de Luisa del Carril, la sœur du joueur de polo et un autre ami. “Cette foule est tout ce qui est bon”Il a écrit à côté de la photo des trois femmes. Et aussi, il a partagé une image du jeune homme à cheval. Plus tard, il lui a répondu sur son compte Instagram personnel.

Jerónimo del Carril a 24 ans, il est né à La Pampa, il a commencé à jouer professionnellement à l’âge de 18 ans et depuis, il a travaillé pour différentes équipes de polo. Il travaille actuellement dans le Monterosso Équipe de polo avec Alessandro Bazzoni, Guillermo Terrera et Ignacio Toccalino. Dans les jeux récents, le jeune homme a été la révélation et a même été reconnu comme Mvp (Joueur le plus utile, joueur le plus précieux).

Les posts de Sofía Jiménez et Jerónimo del Carril sur Instagram Le mannequin était très content de la sœur du joueur de polo

En début d’année, le joueur de polo a mis fin à sa relation avec Sofia Chule Von Wernich, une chanteuse née et élevée à Pehuajó qui est devenue célèbre pour les reprises qu’elle interprète et partage sur son compte Instagram, un réseau social où elle compte plus de 300000 abonnés.

A cette époque, puisque le rapprochement entre del Carril et Jiménez se confirmait, l’artiste s’exprimait à travers ses réseaux et aimait plusieurs photos que la mannequin publiait pendant le week-end alors qu’elle s’habillait pour fêter Halloween.

