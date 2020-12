Julia Mengolini

Julia Mengolini a déclaré sur ses réseaux sociaux que son père, qui se préservait et prenait soin de lui toute l’année, en raison de la pandémie de coronavirus, avait contracté la maladie. Comme l’a expliqué la journaliste, comme la plupart des gens, elle a commencé à se détendre et a décidé d’assister à une fête d’anniversaire.

Près de 8 mois après que tout a commencé, les soins et les précautions pour prévenir le COVID-19 ont diminué. Cependant, la vague d’infections ne s’arrête pas. C’est ce qui est arrivé à son père, qui, en assistant à la célébration, a contracté le virus, avec d’autres invités et se bat maintenant pour sa vie dans l’unité de soins intensifs d’un hôpital.

“Mon père est en soins intensifs et se bat pour sa vie. Il a pris soin de lui toute l’année et s’est trompé lorsque tout le monde a commencé à se détendre: il est allé à un anniversaire où beaucoup d’autres ont été infectés ». Et il a conclu le texte par des conseils et une réflexion: «Prenez soin de vos vieux. Rien ne se passe s’ils ne voient pas de Noël dans leur vie », a expliqué Mengolini dans ses réseaux. Immédiatement, plus d’une centaine de personnes lui ont consacré un «prompt rétablissement».

Le tweet de Julia Mengolini

Le ministère de la Santé de la Nation a rapporté ce mardi qu’au cours des dernières 24 heures, 165 décès et 6981 nouveaux cas positifs de coronavirus ont été enregistrés. Avec ces données, le nombre total de personnes infectées dans tout le pays est de 1 510 203 et le nombre de décès est de 41 204.

Ce matin, les ministres de la Santé de la Nation, de la Province et de la Ville (respectivement Ginés González García, Daniel Gollán et Fernán Quirós) se sont inquiétés de la croissance des cas de COVID-19 dans l’AMBA.

VOIR ÉGALEMENT Augmentation des cas de COVID-19 en Argentine: sommes-nous confrontés à une repousse?

“Il y a encore une circulation communautaire du virus”, a déclaré le ministre de la Santé de la Nation au début de la conférence de presse à la Casa Rosada, avec leurs pairs, au cours de laquelle ils ont manifesté le même sentiment sur la situation épidémiologique dans le pays.

«Nous avons suivi l’évolution de la maladie et bien que nous ayons vu un déclin ces dernières semaines, ces derniers jours, ce déclin a commencé à se stabiliser. De plus, le nombre de cas augmente dans les pays voisins, c’est quelque chose de relativement inattendu », a déclaré González García.

Coronavirus: inquiétude des ministres de la Santé pour une éventuelle épidémie dans la société

Et il a ajouté: «A cause du temps qui passe, parce que les vacances approchent, parce que l’été approche, il y a des raisons de se réunir et de trouver des liens affectifs et sociaux. Le comportement est devenu assez flexible, et dans de nombreux cas l’utilisation de la jugulaire, la distance, les rassemblements sociaux dans des lieux fermés, et ce n’est un secret pour personne qu’en Argentine il y a encore une circulation communautaire, et si la circulation des Argentins augmente, les cas augmenteront ».

«Il y a cinq ou six jours, nous avons constaté une augmentation du nombre de cas. La photo est que la vitesse à laquelle les cas tombaient stagne, et il en va de même avec les lits de thérapie intensive, la vitesse à laquelle le taux d’occupation des lits de l’AMBA diminue nous inquiète également “, a expliqué le ministre de la Santé de la Province, Daniel Gollán.

JE CONTINUE DE LIRE

Julia Mengolini a de nouveau critiqué Jimena Barón: “Être bon ne sert qu’à vous, vous ne faites rien pour les autres”

Julia Mengolini était une mère: elle a montré le visage de son bébé, a révélé le nom et une particularité du nom de famille