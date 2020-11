Julio Chávez seul avec Teleshow

«De cette pandémie, j’ai appris à essayer de ne pas être un esclave, à écouter et à prendre mes décisions», dit-il. Julio Chavez, qui essaie de ne pas sombrer dans la peur qui, estime-t-il, «a été tellement nourri». «Je fais un exercice civique et décisionnel de mon propre protocole, sans laisser la peur régner», explique-t-il.

Avec le retour de l’activité théâtrale dans la ville de Buenos Aires, Chávez est de nouveau monté sur scène. “Il ne faut pas banaliser le besoin expressif”, témoigne l’artiste qui a repris le travail Après nous, qu’il a écrit en collaboration avec Camila mansilla, avec qui a travaillé un nouveau script pendant la quarantaine.

La fiction dans laquelle il incarne Juan, le père d’un garçon de 22 ans avec un retard de maturation, peut être vue du mercredi au dimanche à 20h30. Paseo La Plaza. Concernant la capacité réduite des salles, mesure sanitaire qui a provoqué un certain rejet du secteur, Chávez est énergique: «Ils nous autorisent 30%, mais le théâtre ne survit pas non plus avec beaucoup plus. Il n’est pas si courant qu’une pièce se remplisse».

“Qu’est-ce que ça fait d’être de retour sur scène?”

“Beaucoup de joie et de gratitude.” Nous sommes revenus au théâtre avec beaucoup d’efforts de la part de nombreuses personnes qui ont réussi la réouverture des salles: les producteurs, les acteurs, les techniciens.. Tous ceux qui sont d’accord et comprennent la sécurité avec laquelle nous travaillons en raison du protocole qui nous protège. Nous avons quelques mois de grande peur, chacun a son protocole individuel et indépendant, en quelque sorte, et Vous ne pouvez pas faire pression sur l’être humain pour qu’il arrête de craindre lorsque la peur a également été si alimentée. Le retour sur scène présente de nombreuses particularités, parmi lesquelles le beau travail de pouvoir répéter les cérémonies. Ce n’est pas seulement pour l’acteur mais pour tout le monde.

—Comment avez-vous passé cette année et quel est l’apprentissage?

– Je ne suis pas en mesure de parler au passé: je le transite. Je ne sais pas comment mon esprit et mon âme finiront. Je me trouve plus solide que je ne le pensais, avec une bien meilleure relation avec moi-même et un lien très affectueux avec toutes les choses que j’ai choisies. En quelque sorte, en revalorisant ma vocation, heureux d’avoir choisi cela car dans cette circonstance cela m’a beaucoup aidé. J’ai écrit un scénario que je vais faire avec Camila Mansilla, j’ai édité trois pièces, j’ai étudié beaucoup de littérature. J’ai pu avoir un certain soutien-gorge qui ne me rend pas anxieuse de réfléchir à quoi faire, du moins jusqu’à cet été.

“Ce n’est pas mineur.”

– Après cet été, je ne sais pas … J’achèterai peut-être moins de viande (rires). Ce n’est pas grave non plus. J’ai de nombreux avantages et soutiens-gorge. Aussi Je fais un exercice civique et décisionnel de mon propre protocole, en respectant le protocole général mais sans laisser la peur dominer mais la prudence et la nécessité d’élargir, marchez, soyez dehors, faites tout ce qui me tient à cœur. Guidé par la prudence et la courtoisie. En ce sens, je me suis trouvé beaucoup plus civique que je ne le pensais.

– Y a-t-il eu un exercice pour comparer la ligne qui a été soigneusement abaissée avec votre propre schéma de protocole?

“Je pense, comme n’importe qui peut l’être.” Je comprends qu’il y a des interdictions qui ne peuvent pas être discutées: il est interdit et prêt. Ensuite, il y a des suggestions: évitez une telle question. Mais «éviter» n’est pas «ne pas le faire»; C’est «prendre la décision». Il s’agit de l’évaluer. Je ne vais pas enlever ma jugulaire, mais si je marche et que j’ai besoin de respirer parce que la jugulaire n’est pas tout à fait saine parce que je surchauffe dans mon propre air … C’est plus nocif. Je fais ça avec la jugulaire (il fait semblant de la baisser), je prends trois bouffées d’air et continue. Je ne vais pas m’arrêter. C’est un exemple très banal. Une autre chose que j’ai remarquée au cours de ces huit mois est de ne banaliser aucun point de vue: tout le monde a un soutien-gorge. Je ne vais pas banaliser le virus ou les gens qui ont passé un mauvais moment, sans parler de ceux qui ont perdu un être humain, mais je ne vais pas banaliser le besoin expressif dont j’ai besoin dans mon travail. Vous devez essayer de comprendre le point de vue des autres et savoir que vous devez exercer vos propres décisions.

“Je ne vais pas banaliser le virus ou les gens qui ont passé un mauvais moment, sans parler de ceux qui ont perdu un être humain, mais je ne vais pas banaliser le besoin expressif dont j’ai besoin dans mon travail”, déclare Julio Chávez

“Est-ce un besoin expressif qui vous ramène sur scène en ce moment?” J’imagine que l’économie, avec la capacité des salles réduite, ne devrait pas être très rentable pour les acteurs aujourd’hui.

– Je vais être honnête au prix de ne pas être si élégant: ils nous autorisent 30%, le théâtre ne survit pas avec beaucoup plus. Ce n’est pas si courant dans une salle de 400 personnes, d’en avoir 400 vendues. Cela dépend de ces émissions qui ont la chance de se vendre. Toutes les émissions devraient avoir la capacité de se remplir, mais je ne vais pas dire: “Che, on ne peut pas en mettre plus de 200”, car si vous en mettez 200, vous êtes très heureux.

-C’est beaucoup.

—Nous devons mettre 140 personnes dans une salle aujourd’hui … Les producteurs méritent que cela puisse être augmenté, nous voulons tous qu’il y en ait plus. Sûrement, le vendeur de chaussures aimerait vendre huit paires de plus, mais je célèbre la possibilité d’ouvrir notre magasin de chaussures et de mettre les chaussures dans la vitrine. Plus tard, nous nous battrons contre elle, mais nous ne sommes pas non plus dans un pays ou une économie dont on dit “avant la pandémie les théâtres étaient pleins, après la pandémie, malheureusement, 30%”. Désolé mes chers producteurs, vous pouvez même m’envoyer une lettre documentaire, mais si nous mettons … j’espère que nous pourrons obtenir 50%, bientôt … 50%, merci messieurs, travaillons, élevons le pays et, bien sûr, l’idéal est à 100% .

“M’as-tu déjà dit:” Je m’entends bien avec moi même quand je dois souffrir. ” Avez-vous vécu beaucoup de ces moments ces mois-ci?

“Moins que ce que j’aurais imaginé.” J’ai eu de si belles rencontres avec certaines activités. J’ai vu toute la filmographie d’Hitchcock, j’ai lu très lentement un livre de Truffaut rapportant sur lui. J’ai beaucoup étudié Borges et Maréchal. J’ai rencontré des gens extraordinaires. M. Borges … Tellement fier, je n’aime pas dire cette phrase mais je vais le dire: “Comme c’est mignon et il est argentin.” Je n’ai pas quelque chose de nationaliste, mais ce que je célèbre le plus, c’est que je le lis dans ma propre langue. Quelque chose que j’ai fait est une deveteca et une bibliothèque pour quand je prendrai ma retraite, et c’était un exercice de jubilé. Malheureux triste, gênant, mais cela m’a mis dans un endroit différent. Se réveiller le matin est devenu très particulier, l’horaire et les obligations ont été modifiés. Le temps, que je dis parfois ne me suffit pas, me dit: “Qu’est-ce que tu vas faire de moi maintenant?” Ce sont des faits individuels qu’il n’y a aucune raison de les banaliser. Aussi bien que la peur ne doit pas être banalisée, ni les rencontres positives qui ont été faites.

«Vous a-t-il attrapé amoureux?

-Non mais vilain m’a attrapé. Je me sens vital, intéressé par la vie, vulnérable et assez désemparé pour me sentir vivant.

“Je t’ai entendu dire à l’occasion que tu couchais avec tes trois chiens au lit.” Actuellement, vous avez un chien nommé Pola, non? Est-ce qu’il couche avec toi?

“J’ai couché avec trois chiens dans mon lit et plus d’objets que je ne vais pas mentionner.” J’ai appris à dormir au bout du lit avec un pied freiné sur le mur parce que les chiens te poussentMais avec ce chien, qui est un policier très exigeant et un peu courageux, le vétérinaire m’a dit: «Sortez-la du lit et sortez de la chambre. Elle doit apprendre qu’elle n’est pas la propriétaire de la meute. ” Je l’ai fait avec beaucoup de douleur, mais comme c’était bon pour lui.

– Chacun occupe sa place légitime.

“Ce chien a quelque chose de très similaire à moi – je ne l’ai pas pour rien – et J’ai pu comprendre que je suis une personne qui peut, apparemment, aboyer ou sembler dangereuse, mais je ne le suis pas. J’ai compris, en regardant le comportement de ma chienne, qu’elle avait très peur. Au cas où, elle se défend par peur d’être attaquée. Quand je l’observe, j’observe ce comportement si naturellement que je dis: “Bien sûr, parce que tu es semblable” (rires).

“Avez-vous envie de vous faire vacciner ou avez-vous un doute?”

-Je ne sais pas. J’ai une discipline médicale ou de soins, Je pratique l’homéopathie depuis 22 ans. Au cours de ces 22 ans, je n’ai pris des antibiotiques que deux fois: pour une extraction de la dent, qui est la seule autorisation de mon homéopathe. J’ai beaucoup confiance en lui et en son bon sens. Je ferai ce qu’il dit, mais comme c’est une situation très particulière, je ferai ce que je déciderai. Une partie d’une décision importante est ce qu’il me recommande. J’ai appris dans cette pandémie à essayer de ne pas être un esclave, à écouter et à prendre mes décisions. Cela ne veut pas dire que je ne vais pas payer mes factures: je parle des choses logiques.

“Prenez en charge les décisions que nous prenons.”

“C’est un moment très spécial et j’ai vu beaucoup de choses extraordinaires.” Y compris mes comportements, des choses que j’ai découvertes, des corrections qui m’intéresseraient, les comportements des autres aussi, que je ne veux pas oublier. Cette pandémie a quelque chose qui se réveille: on prend conscience de ce qu’est la vie, apparemment, et on dit “Regarde-toi, pourquoi tout ça …?”. Cela dure un jour: le lendemain, cette conscience est un peu plus faible; deux jours plus tard … Alors, je voudrais faire un exercice pour ne pas oublier certains problèmes. J’ai vu de très grandes préoccupations au sujet de la vie humaine et je me suis demandé: “Quand je dis la vie, qu’est-ce que je veux dire?” Organiquement, la vie est fondamentale, mais est-ce la vie de l’être humain? Je me suis dit: “Alors tu te soucies tellement de la vie, au prix de quoi que ce soit?” Quand vous voyez des navires couler pleins de gens qui veulent se sauver et vivre dans un endroit civilisé, vous pensez: “Hé, il y a des vies là-bas.” Mais quand je vois comment il est vécu, je ne me vois pas inquiet jour et nuit de la façon dont il vit. Alors, je me dis: “Che, n’est-ce pas bon d’y penser maintenant puisque tu es tellement préoccupé par la vie?”

– Une autocritique sur l’engagement que nous avons avec l’autre.

“Ou pas, ou admettez que nous ne nous soucions vraiment pas beaucoup.” Alors, si on s’en fiche, qu’est-ce que tu me déranges de vivre comme tu l’entends ou de mettre la jugulaire? Je me suis surpris avec un discours civique, mais je dois dormir en pensant: «Combien en vaut-il la peine? De quoi je parle quand je dis ça?

-Et quelle est la réponse?

–Une des choses que j’évalue est combien la vie compte pour moi, quel genre de vie je me soucie et si cette vie que je souhaite pour un être humain ou est-ce un genre de vie que je veux avoir. Parce que je dois aussi savoir que Pour avoir ce genre de vie, à cause du système dans lequel nous sommes, un autre ne l’a pas. Alors, je dis: “Eh bien, Julio, je ne vous dis pas quelle doit être votre réponse, mais ce que je ne vais pas vous permettre, après ces neuf mois, ce n’est pas d’essayer de garder la question”. Et plus nous revenons à la normale, plus cette question devient importante.

Regardez l’interview complète:

J’ai continué à lire:

Juana Viale, au retour de Mirtha Legrand: “Le 19 il prendra sa place à table”

Le singe Kapanga a révélé pourquoi il n’avait pas couché avec une femme depuis dix ans: “Ils essaient de me comprendre”