Chapelco Golf & Resort

La variété de ses paysages est l’une des choses les plus fascinantes du pays. En quelques heures, on peut passer des meilleures montagnes enneigées à une plage bondée de vagues. Au milieu, on peut décider de voyager au milieu de la jungle pour profiter de la merveilleuse faune et flore.

Mais il est bien connu que lorsqu’il s’agit de voyager, non seulement la destination compte mais aussi l’endroit où l’on va séjourner. Ensuite, un tour d’horizon des différents lieux qui offrent une expérience unique pour accompagner le voyage d’un bon repos.

Dans la jungle

Immergé harmonieusement dans la jungle subtropicale d’Iryapú, Loi Suites Iguazú, vous invite à vous entourer de nature et à vous perdre dans les profondeurs de la jungle missionnaire, loin des routines et du stress. Cette oasis est stratégiquement située à quelques minutes des chutes d’Iguazú, de l’aéroport international de Misiones et de la ville de Puerto Iguazú.

Les piscines extérieures, disposées en quinconce et entourées de grands arbres indigènes, sont sans aucun doute l’attraction principale et un must pour les voyageurs. En traversant les ponts suspendus qui mènent aux chambres, le vert intense et les sons de la jungle vous transportent dans un temps et un espace différents où la seule prémisse est de se détendre et de profiter.

Les commodités? Il dispose d’une salle de sport, d’une salle de jeux pour enfants, d’un restaurant et du bondinho, un petit funiculaire qui permet de descendre au bord de la rivière Iguazú pour profiter d’une vue privilégiée. Pour ceux qui aiment le contact direct avec la nature, les sentiers qui s’étendent autour de l’hôtel vous permettent de découvrir la jungle de l’intérieur. Vous pouvez parcourir de petites sections ou faire un circuit complet de difficulté moyenne / faible complétant une heure d’aventure.

De plus, des propositions d’animations pour toute la famille, des dégustations de cuisine régionale, du yoga, du cinéma, des ateliers d’art, des jeux en plein air et bien plus encore. Avec une vue magnifique, le restaurant Naipi vous invite à déguster les meilleurs plats de la cuisine fusion indigène / internationale, préparés avec les produits les plus frais de la région. Une expérience de saveur vraiment unique. Pour profiter du plein air, dans une ambiance plus détendue et décontractée, le Tiki Bar, face aux piscines, propose des repas légers et décontractés en journée.

Pour compléter la proposition, le spa Namasthé, un espace unique basé sur le concept de l’eau et les arômes de la jungle, conquiert les sens avec intensité

Dans la montagne

Situé dans le complexe Chapelco Golf & Resort et ses 226 hectares encadrés par la majestueuse Cordillère des Andes, Cet hôtel exclusif se marie harmonieusement avec l’environnement, respectueux du paysage et de sa beauté imposante. Avec une vue panoramique sur le golf Jack Nicklaus Signature, Loi Suites Chapelco offre une carte postale incomparable de coucher de soleil dans les montagnes, le cadre idéal pour quelques jours de détente avec tout le confort.

Les installations comprennent Internet, restaurant, cave à vin, bar à vin, salle de lecture et de jeux, piscine intérieure chauffée, piscine extérieure et salle de gym. Pendant ces vacances, l’hôtel propose différentes activités pour petits et grands telles que des promenades, des étirements et plus encore.

Quant à la proposition gastronomique, elle est renouvelée chaque saison pour offrir à ses hôtes un nouveau menu qui comprend des plats traditionnels et des desserts à base de produits frais régionaux, ainsi qu’une large sélection de vins de sa cave exclusive Don Bernardo.

Ici, les clients ont le délicieux privilège de pouvoir profiter de son spa de montagne exclusif «Namasthé», basé sur le concept de l’eau comme élément harmonisant et de l’aromathérapie comme technique thérapeutique. Il propose des bains de vapeur, un jacuzzi ozoné, des visites d’eaux pures et parfumées, des séances de massage et de méditation.

Dans la ville

Il y a ceux qui ont besoin de s’éloigner du maelström de la ville, mais de l’autre côté se trouvent ceux qui apprécient cet emplacement pour profiter de quelques alternatives d’hébergement.

Pour ceux qui préfèrent le confort d’un appartement avec les services d’un hôtel, Loi Suites Esmeralda est l’option parfaite avec des unités de 1, 2 et 3 chambres pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Entièrement équipé avec mini-réfrigérateur et kitchenette ou cuisine avec micro-ondes et à proximité du centre-ville avec la commodité d’avoir un service de nettoyage, la sécurité et le petit déjeuner inclus.

Loi Suites Recoleta, pour sa part, offre tous les services et le confort d’un hôtel 5 étoiles dans l’un des quartiers les plus exclusifs de la ville et la possibilité d’une escapade sans quitter Buenos Aires. Les chambres divisées en trois catégories sont également équipées d’un minibar, d’une bouilloire électrique et d’un micro-ondes, ainsi que de services Internet, de sécurité 24h / 24, d’un parking et d’un petit-déjeuner.

Le secret du lieu, son magnifique jardin d’hiver pour savourer les délices du chef

Sans aucun doute, le paysage de l’Argentine est une expérience unique à voyager et à apprécier. Que ce soit pour des vacances ou une escapade, la grande variété de lieux qui existent éblouit tous ceux qui la visitent, même un Argentin qui souhaite faire une pause pour explorer les merveilleux coins de ce pays.

Pour effectuer des réservations, elles peuvent être effectuées via son site internet ou en envoyant un mail à: reservas@loisuites.com.ar

Vous pouvez également appeler le numéro suivant + 54 11 5777 8950 (Bs.As.) +54 9 11 2256-2733 ou consulter via vos réseaux sociaux tels que twitter, instagram et Facebook.