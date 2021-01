Junior était la meilleure équipe de 2020, selon l’IFFHS. Crédit: Twitter @JuniorClubSA

La Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS) a annoncé le classement des meilleures équipes du monde en 2020. Le roi est le Bayern Munich, avec 260 points, suivi de Palmeiras, avec 230, et le Paris Saint Germain, avec 226. Dans le position 54 La première équipe colombienne apparaît dans le classement, c’est la Junior de Barranquilla, qui a ajouté 136 unités et partage la position avec Leicester City, Libertad et Zamalek.

L’année précédente, le “ requin ” a pris le titre de Super ligue, après avoir battu América de Cali; C’était également l’une des principales équipes de la BetPlay League, un tournoi dans lequel il a succombé aux “ diables rouges ”, dans le demi finales.

Sur la scène internationale, il s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d’Amérique du Sud qui est sur le point de se terminer – le week-end prochain, ils seront mesurés dans le duel au sommet Lanús et Defensa y Justicia -, une phase dans laquelle il a été battu par Royaume de Coquimbo, avec un total de 2-2, mais qui a permis à l’équipe chilienne d’avancer en raison des buts qu’elle a convertis en tant que visiteur.

Actuellement, le coût du personnel junior est 23,70 millions d’euros, selon le portail spécialisé Transfermarkt. Son joueur le plus précieux est l’attaquant Miguel Angel Borja, dont la valeur marchande de 3,5 millions d’euros, un chiffre qui lui permet d’être le troisième footballeur le plus cher de la ligue locale, seulement dépassé par Duvan vergara (4,5 millions d’euros) et Jaminton Campaz (3,8 millions d’euros).

Dans le top 100 du classement partagé par l’IFFHS, le Sports Tolima, l’équipe Ibagué s’est installée à la 79e place, avec 113 points. La même chose a fait le champion actuel du revenu national, L’Amérique de Cali, qui apparaît à partir de 94, à côté du Zénit, où agit le milieu de terrain Wílmar Barrios, et Copenhague, avec 103 points. Trois étapes plus bas est le Indépendant Medellin, avec un crédit de 102 unités.

Plus tard, sept autres groupes nationaux apparaissent; Deportivo Cali accumulé 98 points et conservé la position 106, Millionnaires il apparaît dans la case 109, avec 96 unités; Athlétique nationale à 138, avec 84 points, et Indépendant Santa Fe il a été classé 158e, un produit des 78 unités qu’il a enregistrées.

Vous etes peut etre intéressé:

“Reinaldo Rueda a tout gagné avec l’Atlético Nacional et est un joueur de la Coupe du monde”: Alexandre Guimarães a félicité le nouvel entraîneur colombien

L’équipe de Nairo Quintana a reçu une invitation à participer au Tour de Catalogne