Les deux géants apparaîtront dans le ciel après le coucher du soleil et ne pourront être vus que pendant quelques heures (Photo: NASA / Bill Ingalls)

Depuis mi-2020, Jupiter et Saturne ils se rapprochent de plus en plus dans le ciel, réduisant la distance entre eux.

Les géantes gazeuses nous ont offert des scènes célestes uniques cette année, gardant la Lune et dansant ensemble à l’horizon. Mais sans aucun doute, la carte postale la plus spéciale aura lieu dans la nuit du 21 décembre, quand les deux s’alignent presque complètement, jusqu’à ce qu’il ressemble à une seule planète.

Mais pourquoi est-ce si extraordinaire? Pourquoi tant d’attentes?

Dans une interview avec Infobae Mexique, Le Dr Raúl Mújica, astronome à l’INAOE et au Comité national de la Nuit des étoiles, a expliqué que Lundi prochain, le 21, au coucher du soleil, nous verrons Jupiter et Saturne plus proches que jamais au cours des 800 dernières années. Depuis le 13ème siècle, aucune approche de ce type n’a été observée depuis la Terre.

«Depuis plusieurs mois, la distance qui les sépare a commencé à se raccourcir, car Jupiter se déplace plus vite que Saturne. Il faut 12 ans à Jupiter pour faire le tour du Soleil et à Saturne environ 30 ans. Ensuite, plus ou moins, tous les 20 ans, ils sont atteints», A expliqué l’expert.

Le duo planétaire se réunit dans l’espace environ tous les 20 ans. Mais cette fois, votre date sera très inhabituelle, car ils seront à une distance beaucoup plus petite que d’habitude.

L’expert a expliqué que depuis le Moyen Âge, une telle conjonction ne peut être vue de la Terre (Photo: IBL / Shutterstock)

Jupiter prend moins de temps pour terminer son retour au Soleil et se déplace plus vite, donc toutes les deux décennies, il dépasse son voisin bagué et se rattrape 20 ans plus tard. Lorsque les deux géants se retrouvent après si longtemps et atteignent leur approche la plus proche, ce que l’on appelle en astronomie “Grande conjonction”.

Cependant, ils ne sont pas toujours à la même distance, puisque leurs plans d’orbite sont “un peu différents”.

«Ces approches changent. Marche généralement par un certain degré de séparation, mais il s’avère que juste la conjonction du 21 décembre sera l’une des plus proches, des plus visibles, des 800 dernières années », a exprimé l’astronome mexicain.

Au cours des derniers siècles, seules deux conjonctions ont été documentées dans lesquelles Jupiter et Saturne sont venus aussi près qu’ils le seront en 2020. Ils se sont produits en 1226 et 1623.

“Celui de 1623 n’était pas visible [desde la Tierra] parce que les planètes étaient très proches de la direction du Soleil, alors la luminosité ne permettait pas de les observer. Mais en 1226, ils n’étaient qu’à deux minutes », a expliqué le Dr Raúl Mújica.

«Le 21 décembre, ils ne seront qu’à six minutes d’intervalle. C’est l’équivalent d’un cinquième du diamètre apparent de la Lune. Nous divisons donc la Lune en cinq, et c’est un peu la différence entre la position de Saturne et de Jupiter ».

Cette courte distance entre les deux sphères les fera ressembler à une double planète. Et cette image ne sera répétée qu’en 2080, ce qui fait de l’événement astronomique un spectacle extraordinaire que personne ne devrait manquer.

«C’est assez rare, car le précédent, visible, était en 1226; celle de 1623 n’a pu être observée. Le prochain serait notre tour dans 20 ans, mais en 2040 et 2060, ils seront séparés d’un degré. Ensuite, jusqu’au 15 mars 2080, c’est qu’ils vont se refermer environ six minutes, comme cette fois “a déclaré l’expert, qui a souligné qu’il s’agit d’un phénomène très inhabituel, et nous a donné les clés pour pouvoir le contempler depuis le Mexique.

Comment voir la grande conjonction du Mexique

Date et heure

Le 21 décembre, les deux planètes seront séparées par six minutes d’arc (Photo: . / EPA / Nikos Arvanitidis / File)

Cette année, la lumière du Soleil ne sera pas un obstacle pour observer la grande conjonction, puisque les géants seront suffisamment éloignés de l’Astro Rey.

Bien que la meilleure occasion de profiter du spectacle se produise dans la nuit du 21 décembre, Raúl Mújica a expliqué qu’en réalité l’événement “se produit déjà”, et a souligné que ce qui est vraiment frappant, c’est de voir à quel point Jupiter et Saturne se rapprochent petit à petit jusqu’à donner finalement la sensation, du point de vue de la Terre, qu’ils se chevauchent.

«Chaque jour, Jupiter va avancer, il va se rapprocher de Saturne apparemment dans le ciel. Et c’est la beauté de le surveiller, non seulement le 21, mais des jours avant si nous avons un ouest clair “.

«Par exemple, le 1er décembre, ils étaient distants d’un peu plus de deux degrés, c’est-à-dire environ deux fois la taille de la Lune. Le 15 décembre, ils étaient distants de moins d’un degré, inférieurs à la taille de la Lune. Et du 15 au 21, ils se sépareront d’un dixième de degré ».

L’astronome mexicain a expliqué que voir les deux géants nous aurons un temps limité, puisqu’ils n’apparaîtront dans la voûte céleste que pendant quelques heures.

«Il faut l’observer tous les jours au coucher du soleil car on ne peut le voir que pendant un petit moment. Ils vont être un peu plus d’une heure à l’horizon, après la tombée de la nuit. Passé ce délai, ils descendront, ils se cacheront à l’ouest. Tout comme le Soleil est caché, les planètes et les étoiles sont cachées », a-t-il expliqué.« Même le 21 ne sera observé que pendant quelques heures, et bien sûr, le 22, le 23, nous commencerons à voir comment ils se séparent. “, Il ajouta.

Où regarder

Pour localiser Jupiter et Saturne dans le ciel, vous devez regarder vers l’ouest, c’est-à-dire vers l’ouest.

“La recommandation que j’ai faite est Qu’ils veillent tout l’après-midi après le coucher du soleil, qu’ils regardent vers l’ouest, et vous allez remarquer quelques points positifs. Le plus brillant du ciel actuellement est Jupiter et un peu plus haut que l’horizon se trouve Saturne », Indien.

N’oubliez pas que pour vous guider dans le ciel, vous pouvez utiliser la boussole de votre téléphone portable ou des applications de réalité virtuelle telles que SkySafari, pour Android ou SkyView, pour IOS. La partie positive est que les instruments d’observation professionnels ne sont pas nécessaires, comme on peut le voir à l’œil nu.

«On peut le voir à l’œil nu, on peut le voir avec des jumelles, et on peut même le voir avec un télescope. car, c’est très important, même avec un petit télescope, vous pourrez voir les deux planètes et leurs lunes dans le même champ du télescope. C’est aussi la partie intéressante pour ceux qui aiment l’astronomie plus, plus en détail, qu’avec un télescope, ils pourront les voir dans le même champ de vision », a précisé le Dr Mújica García.

Pourquoi l’appellent-ils l’étoile de Bethléem?

La vérité derrière l’étoile de Bethléem est un point d’interrogation qui a captivé les astronomes depuis des siècles (Photo: Shutterstock)

Ces dernières semaines, de nombreux médias ont assuré que dans la nuit du 21 décembre, il réapparaîtrait dans le ciel. “L’étoile de Bethléem”, c’est-à-dire l’étoile qui, selon l’Évangile de Matthieu, a guidé les mages vers la crèche dans laquelle est né l’enfant Jésus. Ils faisaient en fait référence à la grande conjonction de Jupiter et de Saturne.

Comme l’explique le Dr Raúl Mújica, cette association n’est pas correcte, car jusqu’à présent Personne n’a pu prouver quel objet céleste les rois de l’Est auraient vu dans le ciel, et depuis des siècles, cette question a fasciné les astronomes.

«De nombreux astronomes, dont Kepler, ont tenté d’expliquer ce qu’était l’étoile de Bethléem. Et bien sûr, Il n’y a pas d’étoile dans le ciel qui s’appelle ainsi. Alors les astronomes ont dit: «Eh bien, pourquoi cela? De quoi parlaient-ils alors? Les Rois Mages … ce sera quelque chose d’important », a déclaré Mújica García.

Malgré les différentes hypothèses, il a été exclu qu’il puisse s’agir d’une météorite, d’une boule de feu, d’une étoile nova, de Vénus ou d’une comète. L’explication la plus plausible a été proposée au 17ème siècle par l’astronome allemand Johannes Kepler.

“Après que les astronomes ont abandonné toutes ces options, Kepler une triple conjonction lui vint à son époque. Triple parce que sur une période de six mois, Jupiter et Saturne se rencontrent trois fois. Kepler a dit: “Pourquoi l’étoile de Bethléem ne pourrait-elle pas être plusieurs objets qui se sont réunis?”

Dans le ciel, il n’y a pas d’objet céleste appelé “l’étoile de Bethléem”, et pendant des années on a étudié ce que pourrait être le phénomène que l’évangéliste cite dans son livre. L’explication la plus convaincante est venue de Johannes Kepler (Photo: Shutterstock)

«Puis, un autre astronome qui était aussi un pasteur, son nom était Charles Pritchard, a fait les calculs des conjonctions et il s’est avéré qu’il a découvert que une triple conjonction s’était produite sept ans avant la naissance du Christ. Dans sept ans avant JC. Là, d’autres problèmes se posent, mais c’est le plus précis sur ce que la star de Bethléem aurait pu être », a déclaré le médecin.

Le 29 mai, le 29 septembre et le 4 décembre de l’année 7 avant JC, trois conjonctions se sont produites, alors peut-être que ce phénomène pourrait être la célèbre étoile citée par la Bible. Cependant, par calculs, cette hypothèse suscite une grande controverse, car si elle était confirmée, cela signifierait que la date socialement acceptée de la naissance du Messie pourrait être fausse. En fait, on sait qu’il n’est pas venu au monde le 25 décembre, mais que ce jour a été établi plus tard, jusqu’en l’an 336 après JC.

«Cela ne coïncide pas avec l’année, donc des interprétations ont été faites de ce que disent les Évangiles et ils ont constaté qu’en plus d’être des extrapolations, les dates devraient être ajustées, comme la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de jeu entre ce que disent les évangiles, entre les décisions des dates et entre les événements astronomiques possibles “.

Bien que jusqu’à présent personne n’ait été en mesure de confirmer ce qu’était l’étoile de Bethléem, et que l’étoile soit enveloppée d’un halo de mystère, le Dr Raúl Mújica espère que les médias qui ont déclaré que ce mois de décembre il réapparaîtrait, ont été inspirés par La proposition de Kepler, l’explication la plus convaincante de ce que pourrait être le phénomène astronomique qui a illuminé une nuit le firmament de Judée, et a surpris les trois rois de l’Est.

