Le titre 2018 est le nouveau jeu vidéo gratuit d’Epic Games

Au cours de ces 15 derniers jours, Jeux épiques offrait un jeu vidéo par jour via sa boutique en ligne, ce qui permettait aux utilisateurs d’ajouter un grand nombre de titres à leurs bibliothèques. Cette grande promotion se terminera aujourd’hui avec l’apparition de Évolution du monde jurassique, un jeu de la franchise classique créée par Michael Crichton où le joueur peut créer son propre parc et le gérer.

Le développeur en charge de Fortnite clôturera une année 2020 impeccable, où il a réussi à rester au courant de sa bataille royale réussie et dans laquelle il a également pu jeter les bases de son magasin. Ce dernier a beaucoup grandi grâce au nombre de jeux vidéo qu’il a distribués au cours de l’année, ce qui lui a permis de se nourrir d’une large communauté d’utilisateurs et de commencer à se positionner pour son grand objectif: rivaliser avec Vapeur.

Ce dernier a eu sa dernière poussée avec l’événement de fin d’année, où il a lancé un grand nombre de réductions et a donné un titre par jour. Parmi les jeux apparus gratuitement au cours des quinze derniers jours figurent Villes: Skylines, Alien: Isolation, Metro 2033, Inside, Tropico 5 et Nuit dans les bois, entre autres.

Les utilisateurs ont la possibilité de localiser leur parc sur 5 îles différentes

Pour clôturer l’événement, Jeux épiques libéré Évolution du monde jurassique, un titre qui, du moins de par sa franchise, attirera l’attention de plusieurs joueurs. Ce jeu développé par Frontier mise plus sur la simulation de gestion et de stratégie que sur une expérience de chasse ou de survie de dinosaures féroces. En cela, l’utilisateur a la possibilité de créer son propre parc, dans le meilleur style Planète Coaster.

À son tour, la proposition de titre passe par une expérience complète au sein de la franchise, car il sera possible de créer des créatures personnalisées, des attractions pour les touristes à venir et d’installer des mesures de sécurité en cas de situation inattendue, comme celle qui se produit dans le des films.

Cependant, bien qu’il s’agisse d’un simulateur de gestion, Évolution du monde jurassique il a un récit intéressant qui permet à l’utilisateur de décider de son propre chemin. À partir de cette prise de décision, le joueur aura la possibilité de parcourir trois scénarios qui passeront par le divertissement, la science et la sécurité. En même temps, lors de la localisation du parc, vous pouvez choisir entre cinq îles différentes, qui offriront différents types d’habitats et de conditions qui changeront l’expérience.

La création de nouvelles espèces est l’un des points les plus intéressants du jeu

Au-delà, le titre met l’accent sur la cheville ouvrière de nombreux jeux de gestion: l’argent. L’utilisateur doit maintenir son budget et commander les dépenses pour pouvoir réaliser son parc et le rendre efficace en tous points. De cette façon, l’expérience amènera le joueur à essayer d’être Josh Hammond, le philanthrope milliardaire fondateur et président de la société InGen, à la tête du projet Parc jurassique.

Sans aucun doute, l’événement Epic Games peut être considéré comme un succès. Au cours des 15 derniers jours, le magasin a été en mesure de publier une collection organisée dans le but non seulement d’élargir les bibliothèques de ses utilisateurs, mais aussi de chercher à élargir leur possibilité de découvrir des franchises sans autant d’affiche et de genres un peu moins populaires.

Bien que les cadeaux se terminent demain à midi, les promotions se poursuivront à l’intérieur du magasin. Jusqu’au 7 janvier, les utilisateurs pourront trouver des remises intéressantes dans certaines des franchises les plus populaires du magasin, comme c’est le cas de Guerres des étoiles, Le credo de l’assassin et Chiens de garde, entre autres.

