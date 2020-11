15 minutes. Le Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC) a averti mardi que d’ici fin 2020, 9,2 millions d’emplois pourraient être perdus dans le secteur du voyage et du tourisme aux États-Unis (USA) si les restrictions sur les vols internationaux étaient maintenues.

Selon les dernières données de l’organisme international, 7,2 millions d’emplois ont été touchés par la crise des coronavirus.

“Si les restrictions sur les voyages internationaux ne sont pas immédiatement assouplies, jusqu’à 9,2 millions d’emplois seraient perdus. Autrement dit, plus de la moitié de tous les emplois existants dans le secteur dans ce pays“C’est ce qu’a déclaré le WTTC.

Le WTTC a identifié les principales priorités qui doivent être abordées aux États-Unis pour éviter que ce nombre d’emplois dans le secteur du tourisme ne disparaisse. Par exemple, adoption d’un régime de test mondial rentable pour les départs de touristes et la réouverture de corridors aériens clés tels que New York-Londres.

Gloria Guevara Manzo, présidente-directrice générale du WTTC, a souligné que le gouvernement américain a une réelle opportunité de diriger la coordination internationale et de sauver des millions d’emplois dans ce pays et dans le monde.

Possibilité de changer

En ce sens, il a proposé de travailler en étroite collaboration avec les autorités pour récupérer les voyages internationaux en toute sécurité. Plus précisément, à travers une série de points, allant de la réouverture des corridors aériens à la mise en place d’un régime d’essais aéroportuaires.

En septembre dernier, l’agence a assuré que l’économie américaine pourrait perdre 155 milliards de dollars en 2020.

<< Depuis plus de 30 ans, nous menons des recherches sur l'impact économique des voyages et du tourisme dans 185 pays et sur des sujets tels que la surpopulation, les taxes, l'élaboration des politiques et bien d'autres. Nous travaillons à sensibiliser les gouvernements à l'importance de secteur des voyages et du tourisme comme l’un des plus grands secteurs économiques au monde. " C'est ainsi que le WTTC l'indique sur son site Internet.

Le secteur génère un emploi sur 10 (330 millions) dans le monde et 10,3% du PIB mondial.