Bénéficiaire du programme Revenu de solidarité / Prospérité sociale

Prosperidad Social, l’entité chargée de gérer et de coordonner le revenu de solidarité que le gouvernement du président Iván Duque a mis en œuvre pour aider les Colombiens en situation de vulnérabilité pendant la pandémie, a annoncé qu’il y avait encore des centaines de personnes pour retirer la subvention et qu’aujourd’hui, le 31 décembre, est le dernier jour pour retirer cet argent.

La directrice de l’entité, Susana Correa, a publié un trille sur son compte Twitter officiel où elle a joint deux listes avec les Colombiens qui bénéficient de cet allégement et qui ont jusqu’à ce jour pour retirer leurs revenus de solidarité.

Ce paiement serait le neuvième projet que le gouvernement Duque livre aux compatriotes qui en ont le plus besoin parce que la majorité a perdu son emploi pendant son confinement pour contenir le covid-19 sur tout le territoire national.

La communication du directeur Correa est également liée aux cycles auxquels cet argent sera versé. Selon le responsable, les Colombiens qui n’ont toujours pas de services bancaires et qui doivent aller retirer les revenus par la fenêtre, correspondent aux groupes 8 et 9 qui devront se rendre à Super Giros ou à la Banque agraire pour retirer le montant. correspondant.

Tel que rapporté par Social Prosperity, Le paiement est disponible à partir du 21 décembre et les entités financières susmentionnées ont organisé toute la logistique pour les plus de trois millions de citoyens bénéficiaires à venir, et de manière agile et simple, retirer l’argent donné par le gouvernement.

Ce soutien, tel que rapporté par l’institution, irait jusqu’en juin 2021 et pour le moment il n’y a pas de changement dans les conditions pour devenir créancier.

Aujourd’hui est le dernier jour de 2020 et, par conséquent, la dernière date que la prospérité sociale a fixée pour que les Colombiens retirent le neuvième paiement de leur revenu de solidarité. Pour cette raison, les Colombiens résidant à Bogotá, Medellín et Cali ont jusqu’à aujourd’hui pour retirer cet argent; Pour savoir si vous faites partie des bénéficiaires, regardez dans les listes que vous trouverez ci-dessous, planifiez votre visite et partez dans la journée retirer l’argent que l’Etat vous a prévu par la loi.

“Ne perdez pas votre motivation!” Cela fait partie du message publié par la directrice de la prospérité sociale, Susana Correa. C’est le message que le fonctionnaire a publié dans lequel vous trouverez les listes afin que vous puissiez savoir si votre numéro d’identification est là et réclamer l’argent mentionné.

<< Nous avançons le dernier versement de l'année des revenus de solidarité, où le Gouvernement national a fourni 901 milliards de dollars, l'intention est de contribuer à la réactivation du pays et que les Colombiens puissent passer des festivités tranquilles à côté de leurs plus proches parents >>, a déclaré Susana Correa, directrice générale de la prospérité sociale, selon Semana.

Trois millions de foyers recevront 160 000 pesos cela les aidera à surmonter la récession économique du pays, qui devrait solidifier une contraction de 7% du produit intérieur brut d’ici la fin de 2020. Selon le gouvernement, cette aide monétaire continuera d’accompagner les familles les plus vulnérables jusqu’en juin 2021.

D’autre part, ceux qui n’ont pas leurs mandats en banque recevront l’argent par le biais d’un retrait au guichet à Banco Agrario, Banco Caja Social et Super Giros. Ceux-ci seraient prêts à être collectés pour environ 700 000 ménages le jeudi 24 décembre.

Selon l’entité qui coordonne les politiques publiques de lutte contre la pauvreté dans le pays, depuis la semaine dernière la recherche a commencé dans les différentes communes du territoire national avec l’articulation des maires, des mères leaders et des comités d’action communautaire, des familles les plus vulnérables qui n’ont pas pu faire de banque et recevoir la subvention.

«Les départements où cette inactivité de collecte est la plus enregistrée sont: Valle del Cauca (25 514 ménages), Antioquia (22 875), Bogotá (21 786), Cundinamarca (17 149), Atlántico (13 909), Norte de Santander (12 724), Nariño ( 11 257), Santander (10 771) et Cauca (10 147) », a assuré le directeur général de l’entité.