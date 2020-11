Morena a fixé une limite de quatre candidats maximum par État et l’utilisation de sondages pour définir le gagnant (Photo: Cuartoscuro)

Brunette, le parti du président de Mexique, Andrés Manuel López Obrador, et le plus puissant du pays, a annoncé ce dimanche le processus qu’ils suivront en interne pour la sélection de leurs candidats aux 15 gouvernorats qui sera renouvelé dans le élections intermédiaire de 2021.

La première étape sera l’enregistrement des candidats, a-t-il détaillé Mario Delgado, le président moréniste. Les candidats doivent présenter leurs documents à la Commission électorale nationale du parti, au siège de Morenista dans le centre de Mexico. Les inscriptions Ils auront lieu les vendredi 4 et samedi 5 décembre de 10h00 à 18h00. (heure locale).

Ceux qui cherchent à signaler Morena dans les états de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí et Sonora doivent s’inscrire le premier jour marqué pour les archives. La deuxième journée sera réservée aux états de Chihuahua, Campeche, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala et Zacatecas.

Delgado a offert quelques détails sur le processus interne de Morena pour définir ses candidats au poste de gouverneur pour 2021 (Photo: Courtesy Morena)

La personne en charge de l’exécution du processus sera là la Commission électorale nationale (CNE) Morenista, et sera assistée dans son cas par la Commission d’enquête (CE). Le premier “examinera les candidatures, évaluera et qualifiera les profils des candidats selon les attributions contenues dans le Statut de Morena, et ne fera connaître que les candidatures approuvées”.

L’enregistrement des candidats peut être annulé, ou non accordé, en raison d’une grave violation des règles établies dans le statut et de cette convocation de l’avis de la Commission électorale nationale et du Comité exécutif national.

Et c’est que l’appel indique que c’est “Il est strictement interdit “aux requérants” de porter des accusations publiques contre le parti, ses organes directeurs ou d’autres aspirants ou protagonistes, ou commettre des actes de violence physique contre d’autres membres ou le patrimoine du parti. Le non-respect de cette consigne sera sanctionné par le annulation de l’enregistrement de la candidature correspondant », précise le document examiné par la présente.

Le processus

Morena utilisera des sondages et des études d’opinion pour définir ses candidats (Photo: Guillermo Perea / Cuartoscuro)

La CNE approuvera l’enregistrement des candidats, indique le document, «en fonction de leurs pouvoirs». “Dit note Il obéira à une évaluation politique du profil du candidat, afin de sélectionner le candidat idéal pour renforcer la stratégie politico-électorale de Morena dans le pays », soulignent-ils.

Il est essentiel de souligner que la remise de documents n’autorise pas l’octroi d’une candidature ni ne génère l’attente d’aucun droit.

Et, en raison de l’impossibilité de tenir une assemblée électorale à Morena en raison des conditions de la pandémie COVID-19 auxquelles le pays est confronté et qui font d’une réunion de ce type un risque pour la santé, le parti a annoncé que la CNE approuvera, le cas échéant, «un maximum de quatre enregistrements qui participent aux étapes suivantes du processus».

“Au cas où il serait approuvé une seule inscription pour la candidature respective est considérée comme unique et définitive au sens du Statut de Morena “Ils ont indiqué, bien qu’ils ne s’attendent pas à ce que ce soit le cas dans aucun des 15 appels à participer au processus de renouvellement des 15 gouvernorats.

En raison de l’impossibilité de tenir des assemblées, Morena a imposé une limite de candidats aux gouverneurs (Photo: Victoria Valtierra / Cuartoscuro)

Lorsque plusieurs inscriptions ont été approuvées (toujours avec une limite de quatre pré-candidatures), les candidats subiront «une enquête et / ou une étude d’opinion réalisée par la commission d’enquête “pour déterminer le candidat idéal” et le mieux placé pour représenter Morena “.

“Le résultat de ladite étude sera sans appel au regard des dispositions du règlement intérieur du parti. (…) Les pré-campagnes se dérouleront selon les caractéristiques et les horaires que la Commission électorale nationale publie sur sa page », ont-ils rapporté.

Enfin, ils ont souligné que «la définition finale des candidatures de Morena, et par conséquent les archives, sont soumis à ce qui est établi dans les accords de coalition, les alliances de partis et les candidatures avec d’autres partis politiques enregistrés, respectant la parité hommes-femmes et les dispositions légales pertinentes ».

Exigences

Les élections intermédiaires, les plus importantes de l’histoire du pays selon l’INE, auront lieu le 6 juin 2021 (Photo: Cuartoscuro)

Pour vous inscrire à la recherche d’être l’un des candidats du parti dans l’une des entités en jeu, les gens doivent avoir la citoyenneté mexicaine “Avec la pleine jouissance de leurs droits politiques et civils.” En outre, doit être âgé de 30 ans le jour du scrutin local, c’est-à-dire pour le 6 juin 2021.

En outre, Ils doivent avoir «une résidence dans l’État avec une résidence effective d’au moins 15 ans immédiatement avant le jour de l’élection, sauf pour un poste officiel ou une commission». “Le voisinage n’est pas interrompu lorsque, dans l’exercice d’une fonction publique, d’un poste de direction nationale de partis politiques, pour des raisons d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il doit être reçu en dehors du territoire de l’Etat”, indique le document. .

Enfin, ceux qui aspirent à participer au processus doit être libre de toute limitation, interdiction ou empêchement détaillé dans les Constitutions de chaque Etat où ils souhaitent participer ainsi que ceux visés à l’article 116 de la Constitution fédérale.

