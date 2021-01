Parmi les décès de la journée, dont 175 correspondent aux jours précédents, les chiffres les plus élevés étaient à Bogotá, avec 37, suivis par les départements d’Antioquia (29), Valle del Cauca (23), Norte de Santander (17) , Tolima (15) et Bolívar (11). . / Ricardo Maldonado Rozo / Archives

Le bureau du maire de Cúcuta a confirmé que le couvre-feu et le pic et ID dureront jusqu’au 1er mars en raison du nombre élevé d’infections au COVID-19 qui existent dans le département de Santander. Pendant cette période, de 9 heures du soir à 5 heures du matin le lendemain, les Cucuteños devront rester chez eux.

«Par le décret n ° 028 du 17 janvier 2021, l’administration de Jairo Yáñez a étendu la restriction de la mobilité de nuit, ainsi que le pic et l’identification pour les entreprises, s’approvisionnant en nourriture, à l’attention des banques et des centres des paiements et autres activités », a confirmé le gouvernement local.

De plus, ils ont assuré que, «Dans la municipalité de San José de Cúcuta, au 15 janvier de cette année, il y avait 30 689 cas confirmés de covid-19, dont 28 086 personnes sont récupérées, 931 personnes actives, dont 646 sont infectées à domicile, 141 personnes hospitalisées , 144 personnes aux soins intensifs et 1 577 personnes sont décédées; étant les communes 2,4,5 et 6 les plus touchées en termes de contagion ».

Avec les chiffres, le bureau du maire a clairement indiqué qu’à Cúcuta, il n’y avait pas encore eu de diminution significative du nombre de personnes infectées et qu’il n’a pas été possible de décongestionner la capacité de l’hôpital.

«Le taux élevé d’infections, parmi ses multiples facteurs, peut signifier une prestation insuffisante de services de santé à la population de Cucuña et la nécessité de renforcer à la fois l’offre de santé et les mécanismes pédagogiques de la culture citoyenne et la diffusion de mesures restrictives visant à se conformer aux protocoles de biosécurité pour le confinement et l’atténuation du virus covid-19 afin de prévenir une augmentation accélérée des infections », ils ont confirmé.

Le pic et l’ID seront appliqués comme suit: pour les jours pairs, les personnes dont le numéro d’identification se termine par 2-4-6-8-0 peuvent partir et les jours impairs, les personnes dont le document est terminé dans 1-3 -5-7-9.

Bien que la mesure soit compréhensible et vise la protection des citoyens, de nombreux hommes d’affaires et commerçants de la ville ont annoncé qu’ils organiseraient des marches et des manifestations devant le bureau du maire parce qu’ils n’ont pas surmonté la crise de 2020 en raison de la pandémie et beaucoup sont déjà en faillite. .

Covid-19 à Santander:

Le rapport le plus récent délivré par l’Institut national de la santé 487 nouveaux cas de covid-19 sont signalés à Santander. De cette manière, le nombre total de personnes infectées par le coronavirus s’élève à 75 507 depuis le début de la pandémie dans la région. En outre, il y a eu 21 autres décès dus à ce virus à Santander.

Aditionellement, 14719 nouveaux cas du coronavirus à travers le pays. Dans Au cours des dernières 24 heures, 57 886 tests ont été traités, dont 41 869 PCR et 16 017 antigènes.

Le rapport indique également que 373 Colombiens sont morts de la maladie. De cette manière, le pays atteint un total de 49 004 décès depuis que le virus a atteint le territoire national.

En regroupant tous les chiffres, la Colombie a atteint 1 923 132 infectés, dont 114.550 sont des cas actifs et 1.754.222 correspondent à des cas positifs qui ont déjà réussi à vaincre le coronavirus.

