Sur l’enquête présumée et le blocage des comptes de Luis Videgaray, ancien chef du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP), le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, Il a dit qu’il devrait y avoir une coordination entre le bureau du procureur général et l’Unité de renseignement financier (UIF).

De même, le chef de l’exécutif s’est montré sincère et a demandé à l’agence en charge d’Alejandro Gertz Manero d’appliquer le principe de justice rapide dans des cas comme celui de Videgaray, l’un des principaux collaborateurs du gouvernement de l’ancien président Enrique Peña Nieto. “Ce que vous devez faire, c’est lui donner de la vitesse, c’est-à-dire à quelle vitesse le Bureau du Procureur, je le dis avec tout le respect que je vous dois, car il élimine toutes ces affaires.”

“La seule chose que je voudrais, c’est que le principe de justice accélérée soit appliqué, que les cas ne s’accumulent pas et que ce ne soit pas uniquement pour la publicité ou la consommation de propagande, qu’il n’y ait pas de spectaculaire”, a-t-il ajouté.

De la Tribune du Palais national, López Obrador a précisé que le bureau du procureur général est chargé d’enquêter sur l’affaire Videgaray et que l’unité des enquêtes financières ne fournit des informations qu’au cas où la FGR en aurait besoin.

«Il doit y avoir une coordination entre le bureau du procureur et le bureau du renseignement financier. Nous avons décidé de respecter l’autonomie de la FGR et ce sont eux qui sont en charge des enquêtes, seulement que le parquet demande des informations à la CRF. En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas enquêter s’il n’y a pas de demande de la FGR ou un acte de corruption notoire qui nécessite de connaître le traitement de l’argent, mais tout cela est de le remettre au bureau du procureur et nous ne pouvons pas divulguer cette information à cette fin. de ne pas affecter la procédure régulière », a déclaré le président mexicain devant les médias.

AMLO a réitéré que dans son administration, il doit y avoir transparence et responsabilité, en plus de donner un coup de pouce à Gertz Manero, qu’il a décrit comme «une personne droite et intégrale, ce dont nous avons besoin en ces temps».

«Dans d’autres administrations, à l’époque néolibérale, le bureau du procureur général dépendait du pouvoir exécutif. Nous respectons le travail du parquet, nous ne donnons pas de directives à Alejandro Gertz Manero », a condamné Lopez Obrador.

QUE SE PASSE-T-IL DE L’AFFAIRE VIDEGARAY?

La cellule de renseignement financier (CRF) a une enquête contre Luis Videgaray Caso, ancien secrétaire aux finances et aux relations extérieures (SRE) de Enrique Peña Nieto, pour prétendu actes de corruption.

Cette enquête découle de la plainte de faits présentée le 11 août par Emilio Lozoya avant le Procureur général de la République, lorsqu’il recourait au critère de l’opportunité coopérer dans les affaires de corruption contribution de la société brésilienne Odebrecht aux responsables et politiciens mexicains entre 2012 et 2014.

Selon la CRF, dans le document présenté par Lozoya, il est mentionné autour de 70 noms de personnes physiques et morales, dont celui de Videgaray Caso et contre l’ensemble du groupe de politiciens et d’entreprises, il y a un dossier ouvert. L’agence dirigée par Santiago Nieto Castillo a confirmé à ce média que les enquêtes contre l’ancien ministre des Affaires étrangères s’inscrivent dans le cadre du document présenté en août dernier.

Cependant, les demandes deviennent pertinentes après Sergio Arturo Rodriguez, avocat de Rosario Robles Berlanga, a déclaré ce 24 novembre que l’ancien chef de la SRE était celui qui avait ordonné le détournement de ressources publiques pour financer quatre campagnes électorales entre 2012 et 2018.

