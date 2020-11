La Juventus, le PSG, Chelsea et Dortmund jouent ce mercredi à la Date 3 de la phase de groupes de l’UEFA Champions League 2020/21 (Archive)

Ce mercredi un nouveau lot de matches se joue correspondant au troisième jour de la phase de groupes de la UEFA Ligue des Champions, avec le retour de Cristiano Ronaldo dans la Juventus après sa longue absence due au coronavirus et la présentation de plusieurs équipes toujours candidates, telles que Paris Saint Germain, Chelsea et Borussia Dortmund.

Le casting italien se rend à Hongrie faire face au Ferencvaros avec le retour de la star portugaise, qui après plusieurs matches était pour le COVID-19[feminine Il a déjà réussi à ajouter des minutes dimanche et à marquer deux buts contre la Spezia (4-1). Sa mission sera de récupérer après la chute devant lui Barça, qui à cette date visent à remporter leur troisième victoire consécutive en accueillant le Dynamo Kiev au Camp Nou.

Dans le groupe E, Chelsea Oui Séville ils chercheront à s’imposer au sommet – tous deux ont obtenu quatre points en deux matches – dans leurs stades respectifs. Les bleus de Frank Lampard Ils sont mesurés face à Rennes pariant sur la bonne forme de leurs signatures stellaires: Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz. Pendant ce temps, la table dirigée par Julen lopetegui il est mesuré par rapport au Krasnodar russe.

De plus, ce jour-là, le Borussia Dortmund se rend en Belgique pour affronter la Sorcières, chef de groupe (4 points) avec le Lazio, qui aura le retour de Ciro Immobile pour son duel avant Zénith sur le territoire russe.

Et dans le groupe H le Paris Saint Germain, qui vient de gagner en Istanbul la semaine dernière, il aura un obstacle difficile avant RB Leipzig et sans Neymar (blessé dans l’adducteur), Mauro Icardi (genou) et Kylian Mbappé (cuisse). Ils sont à égalité de points et tous deux se battent pour une place en huitièmes de finale derrière un Manchester United qui a un score parfait.

TOUS LES JEUX DU 4/11 – PHASE DE GROUPE (DATE 3)

• CHELSEA – RENNES

Stade: Stamford Bridge

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX Sports Amérique du Sud

• SEVILLA – FC KRASNODAR

Stade: Sánchez Pizjuán

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX Sports 2 Amérique du Sud

• ZENIT – LAZIO

Stade: Gazprom Arena

Temps: 14h55 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 13h55 Bolivie et Venezuela / 12h55 Pérou, Colombie et Equateur / 11h55 Mexico

LA TÉLÉ: FOX Sports Amérique du Sud

• CLUB BRUGGE – BORUSSIA DORTMUND

Stade: Jan Breydel Stadion

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: FOX Sports 3 Amérique du Sud

• BARCELONE – DYNAMO KIEV

Stade: Camp Nou

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN 2 Amérique du Sud

• FERENCVAROS – JUVENTUS

Stade: Puskás Arena

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN Amérique du Sud

• ISTANBUL BASAKSEHIR – MANCHESTER UNITED

Stade: Basaksehir Fatih Terim Stadyumu

Temps: 14h55 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 13h55 Bolivie et Venezuela / 12h55 Pérou, Colombie et Equateur / 11h55 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN Amérique du Sud

• RB LEIPZIG – PARIS SAINT GERMAIN

Stade: Red Bull Arena

Temps: 17h00 Argentine, Uruguay, Chili et Paraguay / 16h00 Bolivie et Venezuela / 15h00 Pérou, Colombie et Equateur / 14h00 Mexico

LA TÉLÉ: ESPN 3 Amérique du Sud

