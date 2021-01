A l’image du vice-président élu des Etats-Unis, Kamala Harris. . / EPA / BUREAU DU PRESIDENT ELU / Archive

Miami, 13 janvier . .- Le vice-président élu des États-Unis, Kamala Harris, a déclaré ce mardi dans une interview à la chaîne hispanique Univision que le nouveau gouvernement démocrate dirigé par le président élu, Joe Biden, “a prévu” de présenter le Congrès un projet de loi pour la réforme de l’immigration.

Dans l’entretien avec la journaliste Ilia Calderón, d’Univision News, Harris n’a pas précisé la date à laquelle son gouvernement présentera le projet de loi sur la réforme de l’immigration, bien que Biden ait promis de promouvoir une réforme globale de l’immigration au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir.

Le plan ouvrirait la voie à des millions d’immigrants sans papiers résidant aux États-Unis pour devenir citoyens, après un processus de plusieurs années au cours duquel ils doivent d’abord obtenir le statut de résident permanent légal.

La vice-présidente élue, fille d’origine indienne et jamaïcaine, a également évoqué la situation des jeunes immigrés sans papiers connus sous le nom de «rêveurs» (rêveurs), arrivés dans le pays avant l’âge de 16 ans, pour qui, a-t-elle dit, le “protections”.

Quant aux immigrés vivant sous les Traités de Protection Temporaire (TPS), qui pourraient obtenir automatiquement des cartes vertes.

Et il a souligné que le nouveau gouvernement «reconnaîtra et remerciera les plus de 200 000« rêveurs »qui ont été des travailleurs fondamentaux pendant la pandémie de covid-19».

Dans ce contexte, Harris a précisé que la volonté du nouveau gouvernement sera de s’assurer que “les gens reçoivent des vaccins quel que soit leur statut d’immigration”.

Les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus, ont déjà enregistré plus de 22,7 millions d’infections confirmées et près de 380000 décès, alors que les cas continuent d’augmenter dans tout le pays.

Le projet de plan de réforme de l’immigration promis par Biden parierait sur le maintien des familles de migrants ensemble à la frontière, “pas de les diviser”, en plus d’assurer, a ajouté Harris, que “les enfants qui arrivent à la frontière bénéficient d’un avis juridique” et ” sont traités équitablement. “

Harris a rappelé qu’en 2013, avant l’administration Trump, il y avait des républicains prêts à mettre en œuvre un plan global de réforme de l’immigration qui a ensuite été rejeté par la Chambre des représentants.

Pour cette raison, il espère que «l’approche» de son gouvernement bénéficie «d’un certain soutien bipartisan», même si «ce ne sera pas facile», a-t-il reconnu.

L’ancien sénateur de Californie a également évoqué la mise en œuvre d’une politique d’asile comprenant << des conseils juridiques aux personnes cherchant refuge >> dans ce pays et la fourniture de ressources pour le soi-disant Triangle du Nord de l’Amérique centrale (Guatemala, Honduras et El Salvador ) et au Mexique, avec des fonds qui contribuent au développement de la paix.