Kamala Harris

Partager sur Facebook Partager sur Twitter Partager sur e-mail Partager sur WhatsApp

Harris a tenté lors des dernières primaires démocrates d’être la candidate du parti à la Maison Blanche, mais il n’est pas exclu que sa dernière opportunité se présente à l’avenir, même en 2024 si l’âge avancé conduit Biden à démissionner pour un second mandat. Jusqu’à ce que cela se produise, il aura un rôle de premier plan dans lequel il aspire à être le gouvernement avec le plus de femmes dans l’histoire des États-Unis.

L’ancienne sénatrice Kamala Harris est devenue la première femme à atteindre la vice-présidence des États-Unis mercredi, après avoir prêté serment devant le Capitole lors d’une cérémonie marquée par des restrictions sanitaires en raison de la pandémie du COVID-19 et des mesures de sécurité.

«Prêt à servir», Harris a transféré dans son premier message via son compte Twitter officiel en tant que vice-président de la nation nord-américaine.

Harris a récité le texte du protocole devant la magistrate Sonia Sotomayor, la première juge hispanique de la Cour suprême, nommée par l’ancien président Barack Obama en 2009. Elle a également été accompagnée de son mari, Douglas Emhoff, qui pour sa part devient le second gentleman »des États-Unis.

Elle a utilisé deux Bibles, l’une qui appartenait à l’amie et voisine de sa famille, Regina Shelton – qui, selon elle, était comme une deuxième mère pour elle – et l’autre qui appartenait au premier Afro-Américain à la Cour suprême, Thurgood Marshall.

Lors de la cérémonie, il portait des créations de Christopher John Rogers et Sergio Hudson, créateurs noirs. Elle était vêtue de violet comme un clin d’œil à Shirley Chisholm, la première femme afro-américaine à se présenter à la présidence des États-Unis. Quelques minutes avant de prendre ses fonctions, il a partagé un message sur le réseau social Twitter: «Pour le peuple, toujours».

Harris a également été escorté à l’inauguration par Eugene Goodman, le flic du Capitole qui est devenu le visage de la résistance aux partisans du président sortant Donald Trump qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

La vice-présidente aujourd’hui âgée de 56 ans franchit une nouvelle étape dans une carrière politique dans laquelle elle a également été la première femme noire procureure générale de Californie et la deuxième sénatrice noire des États-Unis. Fille d’immigrés – père jamaïcain et mère indienne -, sa silhouette s’oppose à celle de Joe Biden – homme, blanc et plus âgé -, plus en phase avec le traditionnel «établissement» de Washington.

Harris a tenté lors des dernières primaires démocrates d’être la candidate du parti à la Maison Blanche, mais il n’est pas exclu que sa dernière opportunité se présente à l’avenir, même en 2024 si l’âge avancé conduit Biden à démissionner pour un second mandat. En attendant que cela se produise, il aura un rôle de premier plan dans lequel il aspire à être le gouvernement avec le plus de femmes dans l’histoire des États-Unis.

Il succède à Mike Pence, qui était présent à la cérémonie ce mercredi, contrairement à Trump. L’événement a également été suivi par Obama et les anciens présidents Bill Clinton et George W. Bush, ainsi que des juges de la Cour suprême.

Rubriques connexes