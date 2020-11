La vice-présidente élue Kamala Harris fait campagne à Southfield, Michigan. REUTERS / Rebecca Cook

Il est presque impossible de classer. Elle n’est ni blanche ni noire, ni conservatrice ni progressisteFéministe mais pas membre du mouvement, elle privilégie une main forte contre le crime, bien qu’elle se bat pour que les prisons ne soient pas pleines d’hommes noirs. Kamala Harris était un oiseau rare au sein du peloton des candidats démocrates à la présidentielle aux primaires et continuera à être pendant les quatre prochaines années en tant que vice-président. Cela fera également l’histoire, est la première femme à atteindre ce poste.

Harris est un sénateur de Californie, elle a 54 ans, elle est mariée à un avocat juif qui a deux enfants d’un précédent mariage. Elle est la fille d’un scientifique indien et d’un économiste jamaïcain. Sa sœur, Maya, est une commentatrice et panéliste acharnée pour le réseau d’information MSNBC. Elle a été la première femme procureur de district à San Francisco et la première procureure générale asiatique / noire / asiatique de Californie. Une étape importante dans un pays où 80% des procureurs sont des hommes et 90% des blancs. C’est aussi la deuxième femme noire à devenir sénateur. Lorsqu’il est arrivé au Congrès il y a deux ans, il s’est fait une promesse et a déclaré que sa principale raison d’être là était “Faites sortir Trump de la Maison Blanche, par destitution ou aux urnes.” Il l’a fait.

En tant que sénateur, elle s’est toujours présentée comme un négociateur capable d’attirer un large éventail d’électeurs du centre. Au lieu d’essayer de reconvertir l’économie, leurs propositions visent résultats incrémentiels, créer de la valeur sur un produit déjà existant et y ajouter des innovations permanentes. Il se concentre sur les groupes historiquement marginalisés tels que les femmes, les Noirs et les Blancs à faible revenu. Ses talents de débatteur et sa personnalité agréable font d’elle une candidate attentionnée pour le pouvoir exécutif et un “garde du corps” féroce pour s’occuper de Biden.

Un maillot de campagne Joe Biden et Kamala Harris, lors de la campagne en Floride. IMAGESPACE.

Ses origines servent à renforcer ses références politiques. Mère, Shyamala GopalanFille d’un diplomate de Chennai Brahmane, elle est diplômée de l’Université de Delhi avec un diplôme en médecine et, pour éviter un mariage arrangé, elle est allée à Berkeley pour étudier la nutrition et l’endocrinologie. Là, il a rencontré un autre étudiant diplômé, Donald Harris, de la Jamaïque, qui poursuivait un doctorat en économie. Tous deux étaient membres du mouvement des droits civiques. “Ils se sont tous deux identifiés comme des Noirs et opprimés par un monde dominé par les hommes blancs”, un collègue de ces années raconté dans une interview. “À l’époque, en médecine et en économie, il n’y avait pas de femmes indiennes ou d’hommes noirs.” Ils se sont mariés alors qu’ils étaient encore aux études supérieures. Kamala est né en 1964Maya est arrivée en 66. Sept ans plus tard, ils ont divorcé et les filles ont cessé de voir leur père pendant plus d’une décennie.

Kamala a aspiré la politique du berceau. Sa mère se souvient que Ils l’ont emmenée à des marches à Berkley, entre hippies et militants, alors qu’il ne marchait pas encore. «Elle était dans sa poussette, très intéressée, et plus tard à la maison, elle récitait les slogans que nous criions dans la rue», a-t-elle dit. “Quand il a appris à écrire, Il a envoyé des lettres à Nixon pour arrêter de bombarder le Vietnam». Il a également dirigé une manifestation d’enfants dans l’immeuble où ils vivaient. Les plus âgés ne les ont pas laissés jouer dans la cour. Les enfants, dirigés par Kamala, se sont organisés et ont obtenu ce droit.

Selon les mémoires “Les vérités que nous détenons” que Harris a publié à l’occasion du coup d’envoi de la campagne, ils sont restés avec leur mère dans une maison de style mexicain, tout près du campus universitaire. La cellule familiale était absolument matriarcale: “Shyamala et les filles.” «Ma mère cuisinait comme une scientifique», écrit-elle. «Il avait une lame à hacher géante à la chinoise et une armoire pleine d’épices. J’ai adoré les histoires qu’il racontait sur la nourriture. Selon les espèces qu’il utilisait, ils pouvaient simplement être un aliment hindou ou un guérisseur pour un problème d’âme ». Les coutumes indiennes et la cosmologie ont marqué sa vie. Le nom Kamala signifie lotus et c’est aussi une autre façon d’appeler la déesse Lakshmi.

Une famille indienne du village de Painganadu encourage Kamala Harris. Dans Thulasendrapuram, voisin, c’est de là que vient la famille de l’actuel vice-président. . REUTERS / P. Ravikumar

Harris a toujours été entouré d’intellectuels et d’activistes afro-américains. Elle et sa sœur se sont toujours identifiées comme noires. Ils ne se considéraient pas comme hindous et ne se considéraient pas comme caribéens. Ils ont passé quelques étés avec la famille de leur père en Jamaïque, mais il s’est toujours senti plus enraciné dans les descendants des esclaves arrivés d’Afrique que dans le débordement des insulaires. Bien que lorsqu’on lui a demandé s’il avait fumé de la marijuana, il a répondu entre les rires: “Et qu’en penses-tu. Je viens de la Jamaïque… ».

Il est diplômé en sciences politiques et en économie de la prestigieuse université Howard à Washington, où ils ont étudié les références maximales de la communauté noire américaine. Et il a obtenu son doctorat en droit de l’Université de Californie. Elle a été tentée par divers studios de San Francisco, mais elle a préféré débuter sa carrière directement dans la fonction publique. Il est devenu procureur adjoint du district d’Alameda. Là, il a rencontré Willie Brown, qui était alors président de l’Assemblée législative de Californie, un puissant leader démocrate dans la cinquantaine. Ils sont tombés amoureux. Malgré l’énorme différence d’âge, ils ont vécu ensemble pendant deux ans, tandis que Brown a maintenu son mariage. Il est devenu célèbre en se jouant dans un passage du film Le Parrain III. Il était son mentor politique, l’introduisit dans les cercles du pouvoir et la plaça à divers postes de l’État. Lorsque Brown a décidé de se présenter à la mairie de San Francisco, l’amour a pris fin. Kamala était trop explosif pour passer inaperçu dans une campagne. Mais ils ont de nouveau travaillé ensemble lorsque Brown est devenu gouverneur.

À cette époque, il rencontra Gavin Newsom, un autre protégé de Willie Brown et actuel gouverneur de Californie. Ils sont devenus des amis proches et ont fondé une association politique qui continue à ce jour. Ils les appellent “les jumeaux”. Et comme de bons «frères», ils ont concouru tout au long de leur carrière. Lorsqu’il était lieutenant-gouverneur, elle était procureure générale. Et quand elle a annoncé qu’elle se présentait pour le sénateur, il s’est présenté comme gouverneur. Ils ont tous les deux gagné. “Twins” et réussi.

Pendant une grande partie de sa vie, Harris était une célibataire très attrayante, sans enfant, concentrée sur son travail. À cinquante ans, il a estimé qu’il était temps d’avoir un partenaire stable. Elle a épousé Doug Emhoff, un avocat de Los Angeles, lors d’une petite cérémonie civile en 2014. Quand Harris n’est pas au Congrès ou en campagne électorale, ils vivent ensemble dans le quartier chic de Brentwood à Los Angeles. Emhoff cuisine et laisse toujours des plats cuisinés à la maison pour lui dans le réfrigérateur. Il a deux enfants d’un précédent mariage, Cole et Ella, qui appellent affectueusement Harris “Momala”.

Kamala avec son mari Douglas Emhoff lors d’une cérémonie à Philadelphie, Pennsylvanie. REUTERS / Jonathan Ernst

Dans son premier livre, “Intelligent on Crime”, Harris se présente comme une innovatrice en matière de justice pénale. Lorsqu’il était procureur général, il a introduit une loi imposant des amendes et même des peines de prison aux parents qui ne forcent pas leurs enfants à aller à l’école. Il a reçu beaucoup de critiques du progressisme, mais Harris les a confrontés aux statistiques. Des lycéens de San Francisco ont sauté des cours au moins un jour par semaine. Une étude commandée par son bureau a révélé que quatre-vingt quatorze pour cent des victimes de meurtre de la ville, âgées de moins de vingt-cinq ans, avaient abandonné leurs études secondaires. L’éducation du public, a fait valoir Harris, est la dernière défense contre une vie de crime. Il a commencé à citer les parents d’enfants en difficulté. Il en a poursuivi vingt et en un an, le taux d’absentéisme dans le district a chuté de trente-deux pour cent. Il a également présenté plusieurs initiatives visant à durcir les peines pour différents crimes. Ses détracteurs disent qu’il ne défend pas les Noirs de la brutalité policière. “Il joue le progressif, mais défend en fait la main lourde. Il est pire que Rudy Giulliani (l’ancien maire de New York qui a imposé la «tolérance zéro») », a accusé James Sanchis, un leader social des« sans-abri »de San Francisco.

Harris assure que sa vision du progressisme “ne dépend pas d’un examen général du système mais d’une approche délibérée et interactive: Vous essayez quelque chose, vous revenez, vous le retouchez, vous essayez à nouveau». Cette approche convenait aux postes qu’il occupait et à l’État vaste et politiquement hétérogène qu’il représente. Samuel Popkin, politologue à l’UCLA, a expliqué au magazine Le new yorker: «En tant que procureur général, Harris a dû trouver un juste équilibre entre les droits des Noirs (avec la campagne Black Lives Matter) et le droit de la police. Vous êtes l’arbitre et votre rôle est de rendre toutes les parties malheureuses. Cela fonctionne pour être procureur général ou sénateur, mais lorsque vous arrivez à la Maison Blanche, cette stratégie ne fonctionne pas. Vous devez prendre parti. Vous ne pouvez pas être au milieu de tout. Vous devez présenter les problèmes très clairement. Et c’est ce qui peut compliquer Harris, passant d’un type de candidature à un autre ».

Kamala Harris est accueillie par le sénateur d’État Vincent Hughes à l’un des arrêts de la campagne dans l’État de Pennsylvanie. REUTERS / Jonathan Ernst.

Sa spécialité en tant que procureur était de poursuivre les prédateurs sexuels, les harceleurs en série et les escrocs. Pour cette raison, il a répété dans la campagne qu’il était le mieux préparé à affronter Trump. “Croyez-moi, je connais les brutes et les violeurs et Trump remplit toutes les cases”, m’a dit. Et a ajouté que le président est “Un spécialiste de la fraude”. “Il assure qu’il est le meilleur président de la dernière génération … Eh bien, je vais devoir représenter Barack Obama et Joe Biden en tant qu’avocat car ici il y a un vol d’identité!”, A-t-elle plaisanté devant un public qui l’a applaudie jusqu’à ce qu’ils se retrouvent avec mains rouges. Et il n’oublie pas un instant son statut de procureur. Au Sénat, ils assurent que, lors des auditions, c’est elle qui pose les questions les plus difficiles et les plus suggestives. La même chose s’est produite dans les débats des primaires démocrates avec les 19 autres candidats alors qu’il attaquait toujours Biden, qui était le premier dans les sondages. Je l’ai accusé de ne pas comprendre les lois sur l’action positive (ils profitent aux minorités) et ont indirectement soutenu la ségrégation dans les bus qui conduisent les enfants à l’école. Il a donné l’exemple d’une fille qui voyageait dans ces bus et a terminé par: «Cette petite fille, c’était moi. Avec cette rhétorique simple, elle a délogé Biden et le lendemain des T-shirts avec une photo d’elle enfant et la phrase dessus ont commencé à être vendus comme des beignets.

Tout cela jusqu’à ce que Biden l’ajoute à la formule et promette de faire l’histoire. Ils l’ont fait. Dès le 20 janvier, il aura son bureau dans le bâtiment à la française situé à côté de la Maison Blanche. avec un couloir souterrain qui mène à une porte très proche de la salle ovale. Là, elle devra jouer le rôle qui lui plaît le plus, celui du procureur impitoyable. Comme l’a défini un de ses avocats rivaux lors d’un procès majeur: «C’est comme un virus informatique, une fois que vous trouvez une porte d’entrée, ne s’arrête pas tant que vous n’avez pas effacé de l’écran».

