Kamala Harris

Le cabinet de Biden sera composé d’un nombre record de femmes

«Nous l’avons fait, Joe», a déclaré le vice-président élu américain Kamala Harris alors que les médias projetaient une victoire démocrate à l’élection présidentielle du 3 novembre. Et, bien que Joe Biden l’ait réussi, le triomphe de son colistier n’est pas négligeable, mais c’est une étape de plus à ajouter à la liste des obstacles qu’il a surmontés.

La carrière politique de Harris, 56 ans, regorge de réalisations mémorables. Fille d’immigrants de Jamaïque et d’Inde, elle a été procureur de district de San Francisco, première femme noire procureure générale de Californie, et en 2017, elle est devenue la deuxième sénatrice noire des États-Unis.

À partir de là, et en tant que première vice-présidente de la nation nord-américaine – également la première personne noire à obtenir une telle distinction – elle deviendra la femme qui occupe la position la plus élevée de l’histoire des États-Unis, une réalisation qui jusqu’à présent Il a présenté le président de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Bien que le poste de vice-président soit souvent décrié comme étant le “ deuxième meilleur ”, en supposant qu’il s’agisse essentiellement d’un témoignage, Harris aura le pouvoir, par exemple, de faire pencher la balance en faveur du Parti démocrate au Sénat, à égalité pour le nombre de membres républicains et démocrates, grâce à votre voix prépondérante.

En tant que femme non blanche dans un cadre à prédominance blanche, son triomphe historique représente des millions de femmes souvent négligées, historiquement sous-représentées et systématiquement ignorées. Pour la première fois en plus de 200 ans d’histoire du pays, ce profil devient le destinataire de ce nouveau pouvoir qu’incarne Harris.

“Le fait que je sois ici ce soir témoigne du dévouement des générations avant moi”, a rappelé Harris lors du discours d’acceptation de sa candidature à la Convention nationale démocrate en août.

Pour les femmes, en général, leur présence peut faire la différence, car l’une des raisons qui influencent leur faible participation à la politique est précisément le manque de modèles. Le travail de Harris peut ainsi réduire l’écart entre les sexes en politique.

“J’ai le sentiment que les filles noires comme moi peuvent se présenter comme déléguées de classe, les femmes noires comme moi peuvent faire de grandes choses dans la vie comme elle l’a fait”, a déclaré Paris Bond, 14 ans, à la chaîne de télévision CNN en août.

«Personne ne peut nier le pouvoir de voir quelqu’un qui partage une identité, telle que son sexe ou sa race, si importante dans la société américaine, certainement en position de pouvoir», résume le directeur de la Gender Initiative de la Harvard Business School, Colleen Ammerman, selon le magazine «Forbes».

Lors de sa course à la Maison Blanche, elle n’a jamais évité de mentionner les problèmes auxquels elle a été confrontée en essayant de se frayer un chemin dans la politique, soulignant que les gens ont toujours essayé de la boxer. «Je n’écoutais pas. Et nous gagnons », dit-il.

La même vice-présidente élue a fait allusion aux barrières qu’elle a brisées au cours de sa vie lors des élections. Selon lui, être le premier exige que les électeurs «voient qu’il peut se libérer de ce qu’il a été». Peut-être que ce qui définit le mieux le chemin de Harris est la phrase que sa mère, Shyamala, lui disait: “Vous pouvez être le premier à faire beaucoup de choses, mais assurez-vous que vous n’êtes pas le dernier.”

UN PAS DE PLUS

La vice-présidence place Harris comme une candidate forte à la présidence lors des futures élections, si elle choisit de se présenter à nouveau, comme elle l’a déjà fait lors de la course de 2020.

De plus, en cas de décès ou d’incapacité du président – Biden a 78 ans – il pourrait accéder au bureau ovale dans un pays où l’écart entre les sexes est encore considérable.

Actuellement, 122 des 435 membres de la Chambre des représentants sont des femmes, soit 27,2%. Bien que faible, il s’agit d’un chiffre record de représentation féminine.

Au Sénat, elles représentent 26%, 26 sur 100. Au total, selon l’Union interparlementaire, seuls 25,1% des parlementaires dans le monde sont des femmes.

De plus, que Kamala Harris soit la présidente du pays le plus riche, le plus puissant et le plus influent du monde ferait une différence dans un monde où, en juin 2019, seules 11 femmes sont chefs d’État et 12 chefs de gouvernement, selon les données publiées par ONU Femmes.

Les Américains sont divisés sur une éventuelle présidence de Kamala Harris. Un sondage réalisé par Pew Research montre que la moitié des personnes interrogées pensent que Harris est «qualifié» pour occuper le poste de président, tandis que 47% sont contre. La majorité – 55% – s’attendent à ce qu’il exerce la «bonne influence» dans l’administration Biden.

Au contraire, 36% d’entre eux pensent qu’ils finiront par assumer un «fardeau excessif de responsabilités», tandis que seulement 7% prévoient qu’il s’agira d’un «témoignage».

Harris et Biden prendront leurs fonctions de vice-président et président des États-Unis ce mercredi. «Il s’agit de l’âme de l’Amérique et de notre volonté de lutter pour elle. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Commençons », a déclaré la vice-présidente lorsqu’elle a remporté les élections.

LE CABINET AVEC LE PLUS DE FEMMES DE L’HISTOIRE

D’autre part, le cabinet de Biden sera celui avec la plus grande présence féminine de toute l’histoire des États-Unis. Le président élu a nommé des femmes pour cinq des 15 postes de première ligne, un chiffre qui dépasse de un les records établis par ses prédécesseurs Bill Clinton, George W. Bush et Barack Obama. Les deux premiers comprenaient quatre femmes dans leurs cabinets d’origine à partir de leur deuxième mandat, alors qu’Obama l’a fait lors de son premier mandat.

Les nominations de Biden à des postes de direction américains sont historiques pour d’autres raisons également. Comme il l’a promis, “la Maison Blanche et le Cabinet seront comme le pays”. Même sans parité entre les sexes, l’équipe de Biden battra des records de diversité, brisant au moins deux “ plafonds de verre ”.

Sur la liste, Janet Yellen, la première femme à présider la Réserve fédérale des États-Unis, la banque de la plus grande économie du monde, se démarque comme la première femme à être secrétaire au Trésor. Aussi la Chambre des représentants Deb Haaland pour le ministre de l’Intérieur qui, s’il était confirmé, serait le premier membre amérindien du Cabinet.

Biden a également nommé la membre du Congrès Marcia L.Fudge pour diriger le logement et le développement urbain, l’ancienne gouverneure du Michigan Jennifer Granholm pour diriger le ministère de l’Énergie et la gouverneure du Rhode Island Gina Raimondo en tant que secrétaire au commerce.

