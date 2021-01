Pionnière à maintes reprises, Kamala Harris a brisé mercredi un autre nouveau plafond de verre en devenant la première femme, et la première personne de couleur, à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis dans la consécration d’une carrière hors du commun.

À 56 ans, l’ancien sénateur démocrate dynamique et belliqueux de Californie a permis à Joe Biden, 78 ans, de gagner le soutien d’un électorat plus diversifié cherchant à être mieux représenté au sommet du pouvoir.

À tel point que certains ont dit qu’ils n’avaient pas voté pour Biden mais pour elle, une avocate avec un père jamaïcain et une mère indienne.

Vêtue de blanc en souvenir des suffragettes, Harris a prononcé son discours de victoire en novembre en rendant un hommage émouvant à sa mère et à ceux qui «ont tant sacrifié pour l’égalité, la liberté et la justice pour tous».

«Je pense à elle, aux générations de femmes, noires, asiatiques, blanches, latines, amérindiennes, qui ont ouvert la voie», a-t-il lancé.

Et saluant «l’audace» de Joe Biden en la choisissant, elle a promis: «Je suis peut-être la première femme à occuper ce poste, mais je ne serai pas la dernière». “Parce que chaque fille qui me regarde ce soir voit que c’est un pays de possibilités”, a-t-elle ajouté.

– Actif –

Pendant la campagne, cet ancien procureur a appelé sans relâche à une mobilisation historique, dénonçant les tentatives d’obstruction au vote dans les États traditionnellement républicains.

“Pourquoi pensez-vous que tant de gens puissants … essaient de vous empêcher de voter?”, A-t-il demandé à un public de jeunes électeurs afro-américains du sud de la Géorgie. «Ils connaissent le pouvoir que vous avez», répondit-il.

Après la vague historique d’indignation contre le racisme et les violences policières, il a promis avec l’ancien vice-président de Barack Obama «d’éradiquer» les injustices.

Portant toujours un masque pour se protéger du coronavirus et respectant la distance sociale comme Biden, Harris a fait une campagne plus active que le septuagénaire, dans laquelle on pouvait le voir danser ou parler avec les clients des cafés, toujours à l’extérieur grâce au covid-19 .

– Pionnier –

Avec une brillante carrière, digne du meilleur «rêve américain» malgré des chapitres controversés, Harris rêvait de devenir la première femme noire présidente des États-Unis.

Il s’est finalement présenté à la vice-présidence mais, sans aucun doute, avec ses vues sur les élections présidentielles de 2024 et dans l’espoir de briser le plafond de verre final.

Harris a déjà accumulé plusieurs titres pionniers.

Elle a grandi à Oakland, où son père, professeur d’économie, et sa mère, une chercheuse tardive sur le cancer du sein, étaient des militants des droits civiques.

Diplômée de l’Université Howard, fondée à Washington DC pour accueillir des étudiants afro-américains en milieu de ségrégation, elle se souvient régulièrement de son appartenance à l’association étudiante noire “Alpha Kappa Alpha”.

Après deux mandats de procureur à San Francisco (2004-2011), elle a été élue deux fois procureur général de Californie (2011-2017), devenant ainsi la première femme, mais aussi la première personne noire, à diriger les services judiciaires de l’État plus ville du pays.

Puis, en janvier 2017, elle a prêté serment au Sénat de la capitale américaine en tant que première femme d’Asie du Sud et deuxième sénateur noir de l’histoire.

En tant que vice-présidente, elle ne quittera pas non plus définitivement la Chambre haute: selon la constitution, elle pourra faire pencher la balance en cas d’égalité prévisible des voix du Sénat, qui compte à compter de ce mercredi 50 législateurs démocrates contre 50 républicains.

– “Prêt à être président” –

Son interrogatoire rigoureux des candidats de Donald Trump lors des auditions de confirmation l’a rendue célèbre au Sénat.

Mais c’est lors de l’un des débats primaires démocrates – lorsqu’il a affronté Biden lui-même, l’attaquant pour ses positions passées sur les politiques de déségrégation raciale dans les années 1970 – qu’il a attiré l’attention de plus de gens.

Son récit de la façon dont, enfant, elle était dans l’un des bus qui emmenaient des écoliers noirs dans les quartiers blancs, a ravi le public et l’a brièvement fait monter dans les sondages.

Cependant, il a fini par jeter l’éponge de la course présidentielle. Son expérience dans les pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif, et sa proximité avec Beau Biden, le fils de Joe et un ancien procureur du Delaware décédé d’un cancer en 2015, ont convaincu son ancienne rivale de la choisir comme vice-présidente.

Biden a également bénéficié de son image de femme moderne, «Momala», des deux enfants de son mari, fière de sa famille recomposée et rejointe par l’avocat blanc Douglas Emhoff, également actif dans la campagne présidentielle.

Mais le passé de Harris en tant que procureur pèse également contre lui. Les électeurs noirs et progressistes déplorent sa réputation de dureté, en particulier en punissant strictement les petits délits qui, selon ses détracteurs, ont principalement affecté les minorités.

Devant Mike Pence, dans le seul débat des candidats à la vice-présidence, il a attaqué à plusieurs reprises la gestion par le gouvernement de la crise des coronavirus, qu’il a qualifiée de “plus grand échec de toute administration présidentielle de l’histoire” du pays.

Le lendemain, toujours le président Donald Trump l’a qualifiée de «monstre».

“Je ne commente pas les observations enfantines”, a réagi Harris.

À côté de lui, Biden était scandalisé par les affirmations “honteuses” du désormais ex-président. Avant de faire l’éloge de sa vice-présidente: «C’est l’une des meilleures personnes que j’aie jamais rencontrées. C’est quelqu’un qui est prêt, dès le premier jour, à être président des États-Unis», a-t-il déclaré.

