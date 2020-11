Kamala Harris, acclamée hier par une foule. (Image Twitter Kamala Harris).

Il possède né une étoile. Sans aucun doute, c’est ce qu’il faut être le premier vice-président élu de la L’histoire des États-Unis. Depuis hier, le monde – politiciens, acteurs, femmes au foyer, féministes, hommes et femmes de toutes sortes de gauche et même de droite modérée, syndicalistes et personnes issues d’un large éventail de professions libérales de la moitié de la planète, y compris le Les seniors, lancent des messages qui valorisent cette femme écologiste et féministe, qui a fait l’histoire.

Pour ce sénateur encore, soyez FProcureur général de Californie fait d’elle une figure émergente de la Parti démocratique, Oui aspire à être candidat à la présidence par les démocrates, sans succès. Cette bataille a également été remportée par Joe Biden. Ensuite, cela n’a pas suscité de passions dans l’opinion publique. Quelques semaines plus tard, le monde a déjà une nouvelle idole. Alors soyez-le et ne décevez pas.

Fille d’un père jamaïcain et d’une mère tamoule, Kamala Harris depuis hier après-midi il fait partie des foyers de la planète. Est le espoir minoritaire, du rêve américain et de tous ceux qui veulent prospérer. C’est déjà l’image des déshérités – même si cela n’a rien à voir avec eux – et de ceux qui cherchent une opportunité. Souvenez-vous de l’impact global du vice-président élu sur celui d’Obama lui-même.

Le premier, mais pas le dernier

Harris, dans ses premiers mots après avoir félicité Joe Biden dans une vidéo que le président élu lui-même a rendue virale sur son twitter, a affirmé que bien qu’elle soit la première femme à accéder à ce poste dans l’histoire du pays, elle ne sera pas la dernière.

Lors de son discours de victoire à Wilmington, Delaware, Harris a remercié les Américains d’avoir voté pour l’espoir, «la science et la vérité», pour inaugurer «un nouveau jour» chez eux.

Et les États-Unis et le reste du monde – en Espagne également – s’approprient leur avenir politique. femme métisse sur lequel tous les espoirs ont été placés.

Les médias de toute l’arène internationale se sont précipités pour faire avancer Harris pourrait être le remplaçant de Biden à la Maison Blanche. C’est déjà l’alternative officieuse des démocrates. Quatre ans au pouvoir le rendront possible ou non.

L’érotisme du pouvoir

Le monde aime tellement Kamala Harris que, peut-être par rapport à Biden, ils parlent de la jeune femme, quand il a 56 ans. L’érotisme du pouvoir, peut-être parce qu’il l’est, nous le fait voir jolie, jeune, attirante et bonne.

Harris brisera également le moule car il n’a pas d’enfants. Elle apporte les deux enfants de son mari, l’avocat Douglas Emhoff, qui sera le premier époux masculin de la vice-présidence américaine.

L’impact mondial de Harris a été tellement important que pour la première fois, également dans l’histoire d’une élection dans ce pays, ouune autre femme jette une ombre en pleine célébration du résultat des élections, la future première dame: Jill Biden.

L’épouse du président élu est enseignante et n’a pas l’intention de quitter son emploi. Le professeur de 69 ans enseigne l’anglais au Virginia Community College, détient un doctorat et deux masters en éducation.

