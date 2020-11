Ancien champion du monde d’échecs Gari Kasparov. . / Ryan Kelly / Archives

Madrid, 16 novembre . .- Le Russe d’origine azerbaïdjanaise Garry Kasparov, qui a dominé les échecs mondiaux pendant 21 ans, dirige le Hall of Fame préparé par la plateforme Chess24 devant l’actuel champion du monde, le Norvégien Magnus Carlsen, et l’Américain Bobby Fischer.

Carlsen, qui a participé ce dimanche, jouant contre des fans, au Festival d’échecs au profit de la Fondation du Real Madrid, est le joueur avec le plus haut classement ELO de l’histoire (2882), détient le titre mondial depuis sept ans et domine la liste mondiale depuis 2010.

Mais les experts derrière le Chess24 Hall of Fame, les grands maîtres Peter Heine Nielsen (danois) et Jan Gustafsson (allemand), considèrent que Kasparov, numéro un incontesté pendant 21 ans, est toujours en avance sur le Norvégien. Ils connaissent tous les deux bien le jeu de Carlsen car ils ont été ses assistants à un moment donné de sa carrière.

“Il existe de nombreuses similitudes entre Kasparov et Carlsen en termes de domination, à la fois dans les classements et dans le championnat du monde, mais Kasparov était numéro un pendant plus de 21 ans”, a expliqué Nielsen dans la publication du Hall of Fame.

La qualité des rivaux de chacun a également été prise en compte. “Je ne veux pas sous-estimer les adversaires de Magnus mais, avec tout le respect que je dois aux joueurs d’aujourd’hui, je ne peux pas voir la compétition que j’ai pu voir, en particulier dans les années 1990”, at-il ajouté.

Carlsen a refusé de commenter l’ordre choisi pour le Hall of Fame – “Je ne suis pas la bonne personne pour répondre à cela”, a-t-il déclaré – mais a averti que “il faut tenir compte du fait que ces choses sont plus facilement jugées à la fin de la course. d’un joueur “.

Après le podium du Hall of Fame (Kaspárov, Carlsen et Fischer) figurent dans le top-10 de l’histoire Emanuel Lasker (ALE), Alexander Alejín (RUS-FRA), Anatoly Kárpov (URSS), José Raúl Capablanca (CUB ), Mikhail Botvinnik (URSS), Viswanathan Anand (IND) et Paul Morphy (États-Unis).