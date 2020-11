Les ducs de Cambrigde tentent de faire vivre à leurs enfants une vie «normale» (@kensingtonroyal)

Princes George (7 ans), Charlotte (5) et Louis (2)Ils ne sont pas comme les autres enfants. Ils grandiront en tant que membres de la couronne britannique avant d’assumer leurs rôles et obligations correspondants. Etre parents de ces trois n’est pas facile non plus. Cependant, le Ducs de Cambridge Ils essaient de leur faire vivre une enfance comme «normale» avec une éducation complète d’excellence, de plaisir, de jeux et de temps en famille.

Ce n’est pas facile d’être mère et duchesse. C’est ce dont il a pris soin de parler Kate Middelton dans l’espace radio Happy Mum, Happy Baby, présenté par Giovanna Fletcher. Au cours d’une longue et sincère conversation avec la spécialiste royale, elle a été encouragée à révéler ses craintes de la maternité: l’arrivée du premier-né et du futur roi, l’inconfort pendant la grossesse, l’accouchement, les exigences mais surtout les sentiments qui l’envahissent quand elle est loin des petits: culpabilité.

On dit que la vie de famille du couple royal est assez courante, car Middleton -qui a grandi en dehors du palais- et le prince William Ils sont très pratiques en tant que parents et dépendent de peu de personnel. Contrairement à d’autres membres de la famille royale, les ducs de Cambridge n’ont que l’aide de la prestigieuse María Teresa Turrión Borrallo, devenue l’une des nounous les plus célèbres au monde. et elle a été représentée d’innombrables fois avec les trois enfants du couple, avec lesquels elle forme un triangle très efficace pour l’éducation et les soins des princes.

Après avoir terminé le congé de maternité, aux trois occasions Kate a rapidement repris ses engagements officiels tant pour la Royaume-Uni quant au monde, laissant les petits à la maison. Reconnaissez que un sentiment de culpabilité vous envahit lorsque vous quittez la maison pour assister à un événement. “Je me sens absolument coupable, et toute mère qui dit non ment en fait. Je le ressens tout le temps, même ce matin en venant ici, George et Charlotte se disaient: «Maman, comment se fait-il que vous ne nous ayez pas déposés à l’école ce matin? Mais non, c’est un défi constant et vous l’entendez encore et encore de la part de toutes les mères, même celles qui ne travaillent pas », a-t-il souligné.

Pendant la conférence, Kate Elle a également admis qu’elle se sent parfois coupable des décisions parentales qu’elle prend au quotidien: “Vous remettez toujours en question vos propres décisions et vos propres jugements et des choses comme ça, et je pense que cela commence à partir du moment où vous avez un bébé.”

Mais comment combattez-vous ce sentiment de culpabilité? L’épouse de William a raconté qu’elle suivait les conseils d’un homme sage qui lui avait dit un jour: «Plus vous avez de personnes dignes de confiance et aimantes autour de vos enfants, mieux c’est. Alors oui, ça m’a pris un vrai poids que ce n’est pas vraiment ma responsabilité de tout faire, parce que vous savez que nous avons tous de bons jours, de mauvais jours, … ».

La duchesse de Cambridge, à son tour, a déclaré qu’elle aimerait également revenir au moment où elle est tombée enceinte pour la première fois, mais sachant ce qu’elle sait maintenant. “L’important, ce sont ces moments de qualité avec vos enfants, écoutez-les, comprenez leurs sentiments.”

La chose la plus précieuse pour elle en tant que mère, ce sont les petits moments: ” Je veux qu’ils se souviennent non seulement des enseignements qu’ils apprennent à l’école, mais aussi des moments qu’ils ont passés en famille “aller à la plage, se tremper, remplir leurs bottes en caoutchouc …”.

