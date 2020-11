La boxeuse irlandaise Katie Taylor. EPA / DENNIS M. SABANGAN / Archives

Écriture sportive, 15 novembre .. La boxeuse irlandaise Katie Taylor a battu l’Espagnole Miriam Gutiérrez par décision unanime ce dimanche à la SS Arena de Wembley à Londres (Royaume-Uni) préservant ainsi les titres mondiaux des poids légers par les organes de la WBA, IBF, WBO et WBC.

Taylor est passé à l’offensive dès le début et a pris le centre du ring. Gutiérrez a essayé de mesurer et de chercher son combat, bien que son rival le nie. Les Irlandais sont sortis en jetant tout, essayant de ne pas laisser les Espagnols réfléchir.

Malgré la grande validité de Taylor en boxe, ‘The Queen’ a insisté pour chercher sa rivale et faire son travail, progressivement elle s’est retrouvée plus à l’aise et avec plus de capacité à ralentir légèrement l’effervescence irlandaise.

Taylor est sorti comme un ouragan au troisième tour mettant Gutiérrez sur les cordes, qui n’a pas perdu la face au combat. La championne actuelle a créé beaucoup de danger avec la vitesse de sa gauche, même si elle a également su ouvrir la distance avec le Madrid à des moments où les hostilités augmentaient dans la zone de guerre.

Récit au bout du quatrième assaut fruit d’une gauche des Irlandais qui fit toucher la toile à «La Reine», qui se releva rapidement. Taylor a continué d’appuyer sur l’accélérateur pour sortir l’Espagnole de sa boxe.

Le monarque léger était connu pour être dangereux en travaillant à différentes hauteurs. Gutiérrez leva la garde à la vitesse de son rival, privilégiant les combinaisons courtes et son coup droit courbé.

C’était du moins au plus passé l’équateur du combat. Cependant, Taylor a su maîtriser les enjeux espagnols en affirmant son excellent jeu de jambes, ce qui lui a permis de continuer à mener quand elle a ralenti.

Beaucoup de boxe du champion. La fin devait être précisée sur le carton. Les juges ont vu l’Irlandaise comme la gagnante par décision unanime, qui conserve l’hégémonie du poids léger face à une Miriam Gutiérrez qui n’a pas vendu sa défaite facilement.