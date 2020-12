Alberto Fernández et Gabriel Katopodis

La phrase qui Cristina Kirchner prononcé vendredi dernier au Stade Unique de La Plata, dans lequel il déclarait que s’il y a des ministres qui craignent de chercher «un autre emploi», il a marqué le pouls politique des 48 dernières heures et réactivé la rumeur d’un éventuel changement de la cabinet national à court terme.

Ces versions, à leur tour, ont gagné en force avec les déclarations du député national Eduardo Valdes, qui a parlé de “changements de ministres parce qu’il y avait une usure dans certains domaines comme la communication, la santé et la politique” des changements.

Face à ce contexte, Il y avait plusieurs responsables nationaux qui relativisaient les critiques de Cristina Kirchher. «C’est la décision du président de comprendre quand des changements ou des ajustements sont nécessaires dans l’équipe gouvernementale; Chaque jour, nous revoyons ce que nous faisons bien et tout ce qui mérite d’être revu, mais nous gérons une tragédie et nous avons évité la photo que nous voyons dans les pays d’Europe », a déclaré aujourd’hui le ministre des Travaux publics, Gabriel Katopodis.

Cristina Kirchner dans le stade unique de La Plata

Consulté par Radio La Red, et sans évoquer le vice-président, le responsable a ajouté: «Tous les ministres, législateurs, gouverneurs, sont engagés et nous sommes clairs sur les intérêts en jeu en Argentine. (…) Cette étape a son propre nom, Alberto Fernández, et les ministres nous accompagnent avec une grande responsabilité ».

De plus, il a indiqué que le président et le vice-président «sont des leaders forts, qui parlent clairement et ne nous envoient pas de messages par des tiers; dans le périmètre, nous sommes habitués aux débats internes ».

Hier, le conseiller présidentiel Juan Manuel Olmos, proche d’Alberto Fernández, s’est manifesté dans le même esprit. “Les changements sont décidés par le président et au moment où il décide.” “Après un an, il y a des équilibres qui se font, ce fut une année très difficile”, a-t-il ajouté sur Radio 10.

Juan Manuel Olmos, conseiller présidentiel

Pendant ce temps, le ministre de la Santé, Ginés González García, a également fait référence aux rumeurs de changements au sein du Cabinet. “Je ne quitterais jamais une place au milieu de cette situation. Je la combat tous les jours et je vais continuer à la combattre. Comment vais-je aller à ce moment-là? », A-t-il déclaré hier lors d’un entretien avec la chaîne América. Et il a ajouté: «J’ai une super équipe. Nous travaillons côte à côte ».

Le chef d’état-major de la Nation, Santiago Cafiero, en attendant, il a admis que les officiels sont de passage et c’est bien qu’il en soit ainsi” et que les divergences faites par l’ancien président “n’ont rien à voir avec une rupture du Front de Todos”.

«Nous devons être conscients qu’ils nous attaquent toujours du même côté, ils veulent montrer nos débats internes comme des contradictions insurmontables pour chercher un combat au front de tous», A déclaré le ministre coordinateur lors de sa participation samedi matin à une réunion virtuelle organisée par le Grand front de la patrie dirigé par Juan Grabois.

Dans ce contexte, il a exhorté le militantisme à “prendre en compte les priorités” promues par le gouvernement national et a ajouté au discours prononcé par le vice-président de l’Estadio Único de La Plata, avec le président Fernández et le gouverneur de Buenos Aires Axel Kicillof. “C’est bien ce que Cristina a dit hier, que s’il y a des fonctionnaires qui ne servent pas, cherchez un autre moyen, car c’est la même chose que le président dit toujours », a-t-il ajouté.

“Alberto et Cristina sont ceux qui conduisent, et ils continueront. Les officiels sont de passage et c’est bien, et ça doit être comme ça et ça n’a pas à voir avec une panne de l’équilibre du Frente de Todos», A déclaré le chef d’état-major.

J’ai continué à lire

Cristina Kirchner, lors d’une cérémonie avec Alberto Fernández: “A ceux qui ont peur d’être ministre ou ministre, laissez-les aller chercher un autre travail”

Santiago Cafiero: “Alberto et Cristina vont continuer, les officiels sont de passage”

Ginés González García a évoqué la critique de Cristina Kirchner contre le Cabinet: “Je ne quitterai jamais le Ministère dans la situation que nous vivons”