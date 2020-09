Avocats Keith Raniere, chef de la Section NXIVM, a disqualifié les victimes et affirmé lors de leur plaidoyer devant un juge du tribunal de Brooklyn, New York que leur client « a apporté la paix au Mexique».

La défense formée par Marc Agnifilo et Pau DerOhannesian, a assuré que Raniere il est « fier de ce qu’il a fait dans le pays ».

«Il reste fier d’avoir été autorisé à participer à aider les citoyens et les résidents du Mexique à lutter pour ramener la paix dans un pays en proie à des gangs violents, des enlèvements et des meurtres, un combat qui se poursuit jusqu’à présent et se poursuivra dans le futur. ».

@Emonroymex Cher Edgar, les avocats de Keith Raniere, assurent qu’il a participé à aider les Mexicains à lutter pour la paix 🤔 via @Milenio pic.twitter.com/MvypcnQEmj – Alicia Rivera (@aicilatqm) 22 septembre 2020

De plus, ils ont exprimé à travers un document que la condamnation de leur client est le produit d’une campagne médiatique de diffamation contre lui.

«La condamnation était le produit d’une campagne médiatique impliquant des témoins motivés à témoigner faussement, d’une accusation sévère qui menaçait d’éventuels témoins de la défense et, plus respectueusement, d’un procès inéquitable où, selon nous, le tribunal n’a reçu aucune information. complet et sincère du parquet ».

Il convient de rappeler qu’en juin 2019, Keith Raniere a été accusé par un tribunal fédéral des États-Unis de plusieurs crimes parmi lesquels: trafic sexuel, complot de travail forcé, crime organisé, possession de pornographie mettant en scène des enfants, exploitation d’enfants, extorsion, vol d’identité et blanchiment d’argent.

#BREAKING: des agents du FBI attaquent des maisons dans le quartier de Stage Run à Halfmoon .. 3 Oregon Trail appartient à Nancy Salzman .. la main droite de Keith Raniere… le fondateur du groupe d’entraide secret NXIVM. Il vient d’être arrêté pour trafic sexuel et complot de travail forcé pic.twitter.com/lfZnCNBZCl – Samantha DiMascio (@ SamanthaOn10) 27 mars 2018

C’est pourquoi le juge Nicholas Garaufius, du tribunal fédéral de Brooklyn, sera en charge de la détermination de la peine Raniere, fait qui aura lieu le 27 octobre, devrait être condamné à la réclusion à perpétuité, bien que ses avocats négocient une peine de seulement 15 ans de prison.

Raniere, avec Emiliano Salinas Occelli, fils de l’ancien président Carlos Salinas de Gortari, a créé la Fondation InLak’ech pour la paix au Mexique. Tous deux ont financé le documentaire «Ignite the Heart», qui diffuse les idées sectaires de NXIVM.

Avec des informations d’Indigo Report

