MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Environ 435 000 réfugiés au Kenya courent un risque “imminent” de subir des pénuries alimentaires dans leurs camps au cours du premier semestre 2021, selon le Programme alimentaire mondial (PAM), qui a demandé des fonds pour répondre à cette situation.

L’agence a souligné dans un communiqué qu’elle avait besoin de 57 millions de dollars (environ 46,5 millions d’euros) pour continuer à fournir une aide alimentaire à la population réfugiée au Kenya entre janvier et juin 2021 et a averti que, si elle n’est pas reçue ces fonds, il devrait mettre fin au programme de livraison d’argent en janvier.

Ainsi, il a déclaré que, face au mois de mars, tous les approvisionnements ont été «épuisés» et a déclaré que «la majorité des familles de réfugiés sont totalement dépendantes de la nourriture fournie par le PAM pour survivre».

«Le PAM fait face à une grave pénurie de fonds pour financer l’assistance alimentaire aux réfugiés vivant dans les camps de Dadaab et Kakuma et à ceux de la colonie de Kalobeyei», a déclaré la directrice de l’agence au Kenya, Lauren Landis. .

“Nous avons épuisé toutes les ressources et, franchement, nous sommes confrontés à une crise qui met la vie en danger”, a-t-il déclaré, après qu’un manque de fonds ait contraint le PAM à réduire les rations alimentaires de plus d’un tiers depuis septembre, mettant l’économie en danger. santé et nutrition des réfugiés.

Pour cette raison, Landis a appelé les donateurs à «fournir rapidement de nouvelles ressources pour permettre à la nourriture et à l’argent de continuer à être livrés aux réfugiés». «Une interruption de cette ampleur dans l’opération pour sauver la vie des réfugiés serait catastrophique», a-t-il soutenu.

Le PAM a déclaré que les quelque 40 000 réfugiés vivant à Kalobeyei sont les plus exposés, car ils obtiennent leur nourriture grâce aux fonds fournis par le PAM, qui fournit également une assistance à près de 400 000 personnes à Dadaab et Kakuma. grâce à un mélange de rations en espèces et de nourriture.

En ce sens, il a influencé qu’une réduction ou une suspension drastiques de l’aide pourrait avoir des «conséquences de grande portée» sur la santé des réfugiés, en plus d’un impact possible sur la stabilité et la sécurité des camps et des communautés voisines. .

Enfin, l’agence a félicité le gouvernement du Kenya pour l’accueil des réfugiés et ses efforts pour respecter ses obligations envers le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en ouvrant l’accès aux services. locaux, livraison des terrains et facilitation de leur intégration.