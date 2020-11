A l’image, John Kerry, sénateur depuis trois décennies, secrétaire d’État au second mandat de Barack Obama (2013-2017) et candidat à la présidence en 2004. . / Antonio Cotrim / Archive

Washington, 25 novembre . .- Le président élu Joe Biden a démontré l’importance qu’il attache à la crise climatique avec l’élection d’un poids lourd comme le vétéran John Kerry pour réintégrer les États-Unis dans la lutte environnementale mondiale , après le revers sous le gouvernement de Donald Trump.

Sénateur depuis trois décennies, secrétaire d’État au second mandat de Barack Obama (2013-2017) et aspirant à la présidence en 2004, Kerry, 76 ans, est l’un des chefs du Parti démocrate les plus familiers avec la soi-disant diplomatie climatique .

“Le travail que nous avons commencé avec l’Accord de Paris est loin d’être terminé. Je reviendrai au gouvernement pour que les États-Unis puissent se remettre sur les rails pour relever le plus grand défi de cette génération et de ceux à venir”, a déclaré Kerry sur son compte Twitter lors de leur rencontre. L’intention de Biden de le nommer Envoyé présidentiel pour le climat.

En novembre 2016, quelques jours après la victoire électorale de Trump, Kerry a défendu lors du sommet sur le climat de Marrakech (Maroc) l’engagement américain dans la lutte contre le réchauffement climatique, alors que la promesse du président d’alors était déjà connue a choisi de retirer le pays des accords internationaux.

PROMOTEUR DE LA SIGNATURE DE L’ACCORD DE PARIS

Après l’attente réglementaire, les États-Unis ont finalement quitté l’accord de Paris sur le climat le 4 novembre dernier, à la suite de la décision prise lors de sa première année de mandat par Trump, qui en est venu à qualifier la crise climatique de «grand conte».

Au cours de son administration, Trump a démantelé les protections environnementales et aboli les objectifs de réduction des émissions décidés par l’administration Obama, qui, avec Kerry à la barre, avait promu la signature de l’Accord de Paris en 2015, après 20 ans de négociations.

Désormais, Kerry sera chargé d’inverser ces politiques dès le premier jour du gouvernement Biden, comme le président élu a promis de le faire, et qui n’ont survécu que dans une certaine mesure grâce au refus des gouverneurs, des maires, des entreprises et des citoyens de reculer. dans la lutte contre la crise climatique.

«Le changement climatique n’est pas si compliqué à comprendre et si, au final, vous ne le comprenez pas, continuez à le nier, mais n’essayez pas de convaincre les autres», est-il venu pour assurer Trump Kerry, qui est connu pour la finesse de Leur sens de l’humour.

Né en 1943 à Denver, Colorado, le politicien aux cheveux blancs de 1,50 mètre s’intéresse à la lutte environnementale depuis le début de sa carrière politique, dans les années 1980.

MARQUÉ PAR LE MUR DE BERLIN

Il est le fils d’un fonctionnaire du service extérieur et l’un des descendants de la famille Forbes, l’une des plus anciennes et des plus riches du Massachusetts.

Leader et négociateur né, il s’est habitué dès son plus jeune âge à voyager à travers différents pays, s’imprégnant d’autres cultures et idées politiques du monde entier, tout en apprenant de première main l’influence des États-Unis dans la politique internationale.

L’expérience qui, selon lui, l’a le plus marqué dans son enfance a été de vivre à Berlin divisée dans les années 1950, en pleine guerre froide.

Il a étudié le droit à l’Université de Yale, où il faisait partie de la société secrète d’élite “Skull and Bones”, fondée en 1832, où il a débattu avec véhémence de politique avec ses pairs.

DE LA GUERRE À L’ACTIVISTE ANTI-GUERRE

Après avoir obtenu son diplôme, il s’est porté volontaire pour la guerre du Vietnam parce qu’il estimait que «c’était la bonne chose à faire», a-t-il déclaré.

Blessé deux fois et décoré plusieurs fois, à son retour en 1971 il devient militant anti-guerre.

En avril 1971, à seulement 27 ans, il plaida pour sa conclusion devant le comité sénatorial des relations étrangères – qu’il présidera des années plus tard – en tant que représentant des anciens combattants contre la guerre.

Il est entré en politique en 1976 en tant que procureur en chef de Middlesex, Massachusetts, et en 1982, il est devenu lieutenant-gouverneur de l’État, poste à partir duquel il a été impliqué dans la lutte écologique et a combattu les pluies acides et la pollution des lacs et des rivières.

Deux ans plus tard, il a remporté le siège du sénateur fédéral qu’il occuperait pendant 28 ans et, en 2003, après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer de la prostate, il a remporté l’investiture démocrate à la présidence et a perdu les élections face au président républicain George W. Bush.

Aile catholique et libérale du Parti démocrate, Kerry a été marié deux fois, la première fois à Julia Thorne, une héritière de Philadelphie avec qui il a eu deux filles et dont il a divorcé en 1988, et, après l’annulation ecclésiastique, à Teresa. Heinz, veuve du sénateur républicain John Heinz, un magnat de la sauce populaire.

Malgré son nom de famille, Kerry n’a aucune origine irlandaise. Ses grands-parents paternels étaient des Juifs autrichiens qui, à leur arrivée aux États-Unis, ont changé leur nom de famille en un nom plus commun et se sont convertis au catholicisme.

Hernan Martin