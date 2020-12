L’acteur Kevin Spacey devant le tribunal de district de Nantucket en janvier 2019 (.)

Kevin Spacey a poursuivi sa nouvelle tradition de partage vidéos de noël via votre compte YouTube. Cette fois avec un clip intitulé “ 1-800 XMAS ”, bien qu’avec une tournure plus sombre que les autres années, l’acteur a avoué que de nombreuses personnes lui demandaient son aide et offraient de la compassion à ceux qui luttent contre la dépression cette saison des vacances.

L’acteur oscarisé, qui a largement disparu de la vue du public depuis qu’il a été accusé d’inconduite sexuelle il y a trois ans, demandé aux personnes aux prises avec la honte ou la dépression de ne pas se suicider.

Si vous vous tenez dans un endroit où vous ne pouvez plus vous tenir debout, si vous souffrez, si vous avez besoin d’aide, si vous vous sentez coupable ou honteux, si vous luttez contre votre identité, si votre dos est contre le mur, ou si vous vous sentez qu’il n’y a pas de chemin pour vous, quelle que soit votre situation, Je te promets qu’il y a un moyen»Dit-il dans la vidéo.

Le clip de près de deux minutes et demie, qu’il a également publié sur son compte Twitter, montre Spacey, 61 ans, s’adressant directement à la caméra en se promenant dans un parc.

Dans l’enregistrement, il est dit que de nombreuses personnes l’ont approché pour lui faire part de leurs problèmes et que certains avaient dit vouloir mettre fin à leurs jours.

«De nombreuses personnes m’ont contacté au cours de l’année écoulée et ont partagé leurs propres luttes. Et ma capacité à être là pour eux n’a été possible que grâce à mes propres difficultés. Et même si cela a été un privilège d’offrir un soutien, je dois dire franchement que cela a également dépassé mes capacités », raconte l’acteur.

«Si vous souffrez, si vous avez besoin d’aide, si vous vous sentez coupable ou honteux, si vous êtes aux prises avec votre identité ou si vous avez le dos au mur ou si vous sentez qu’il n’y a aucun moyen pour vous. Quelle que soit votre situation, je vous promets qu’il y a un moyen », poursuit-il.

“Il y a des gens qui comprennent et peuvent vous aider”, a-t-il ajouté. Et ferme la vidéo en souhaitant de joyeuses fêtes et en encourageant ceux qui souffrent: “Tout ira mieux.”

La vidéo se termine en montrant un hotline de prévention du suicide.

Vidéo de Noël de Kevin Spacey

Spacey, autrefois l’une des plus grandes stars d’Hollywood, a été expulsé de “House of Cards” et du film “Tout l’argent du monde” après avoir été accusé en 2017 d’inconduite sexuelle par plus de 20 hommes.

En réponse à la première accusation, Spacey a déclaré qu’il ne se souvenait pas de la rencontre que l’acteur Anthony Rapp décrit il y a 30 ans, mais s’est excusé pour ce qu’il a dit «aurait été un comportement ivre très inapproprié». Il s’est également déclaré homosexuel.

En 2019, le parquet du Massachusetts a abandonné les poursuites pénales contre l’acteur pour agression sexuelle impliquant un jeune de 18 ans dans un bar en 2016. Spacey avait plaidé non coupable.

L’acteur, qui a remporté un Oscar du meilleur acteur pour «American Beauty» en 2000, a publié de courtes vidéos à Noël en 2018 et 2019 dans lesquelles il parlait de manière cryptique d’allégations d’agression sexuelle contre lui en utilisant le personnage de Frank Underwood. .

