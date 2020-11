Axel Kicillof a présenté l’avancement des travaux sur les routes provinciales 11 et 56 et a démarré la saison estivale 2020-2021

Le gouverneur de Buenos Aires, Axel Kicillof, a de nouveau durement critiqué son prédécesseur, María Eugenia Vidal, pour les œuvres incluses qu’il a laissées dans son district; parmi lesquelles se trouvent les routes provinciales 11 et 56 qui relient la côte atlantique.

“C’est une histoire qui se répète: travaux arrêtés, problèmes financiers, dette extérieure et choses non faites », Le président provincial a rappelé lors de la présentation des progrès réalisés sur ces autoroutes après que le gouvernement de Cambiemos a paralysé leur construction en août de l’année dernière après avoir perdu au PASO.

«La nôtre est une volonté politique. Nous ne pensons pas que cela fonctionne pour la publicité ou le marketing politique car nous sommes très loin d’une campagne électorale »Kicillof a souligné qu’il était accompagné de Cristian Cardozo, maire du Partido de la Costa, et d’autres responsables provinciaux.

Ce n’est pas la première fois que Kicillof s’en prend à Vidal. Il l’avait déjà fait avec des maisons et des hôpitaux qui avaient été commencés et non terminés, et avec différents travaux d’eau et de voirie qui avaient un budget approuvé et qui n’étaient pas non plus terminés.

En plus de les rendre en double, les travaux sur les routes 11 et 56 comprennent l’adaptation des accès existants aux villes, l’éclairage des accès et la signalisation

“Ils nous ont laissé les œuvres enterrées parce qu’elles étaient déjà promises et vues comme une réalité sur les chaînes de télévision et elles ne l’étaient pas”, Il a souligné à propos des routes 11 et 56, où les opérateurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour assurer une plus grande sécurité à la circulation en vue de la saison estivale.

«Ils ont laissé une dette en suspens et une rénovation très complexe avec les entrepreneurs car quand un travail est suspendu, il faut voir les problèmes qui subsistent et les coûts qui ont chuté. Il y a 196 travaux et une dette totale de 20 milliards de pesos », a déclaré Kicillof, auquel il a ajouté toutes les complications que la pandémie COVID-19 a fonctionnées.

Dans une partie de son discours, Kicillof a souligné que ces travaux ont commencé à être rediscutés il y a 5 mois lorsque la province a franchi le sommet du petit nombre, à la fin août et au début septembre. «Nous avons fait l’effort de maintenir les comptes publics de chaque municipalité et de distribuer les fournitures nécessaires à la pandémie, mais pendant que nous faisions ce qui était urgent, nous nous sommes également occupés de ce qui était important», a-t-il déclaré avec fierté.

Les travaux, repris en septembre dernier après avoir été paralysés pendant un an, impliquera un investissement de 4,744 millions de dollars. Ils sont réalisés sur 158 kilomètres, divisés en trois tronçons, qui sont déjà en moyenne 80% de progrès.

Avec l’acte public de ce midi, le gouverneur a également officiellement ouvert la saison d’été; que cette année sera exceptionnellement plus étendue et commencera le 1er décembre.

“Ces travaux nous permettent de penser à une province différente et meilleure pour changer la vie de Buenos Aires”, a déclaré Kiclillof. Et j’ajoute: “Nous voulons passer le meilleur été possible et que les habitants de Buenos Aires sachent que l’État n’a pas été effacé ».

Comme la route 2, le gouvernement Bonarense veut que les routes 11 et 56 soient en double

Le gouverneur a souligné qu’avec les maires, ils ont réussi à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’épidémie et que la province soit en mesure de faire face à la haute saison. «Les cas sont en baisse et il n’y a pas un seul homme de Buenos Aires qui se soit retrouvé sans lit, médecin ou respirateur. Nous n’avons pas eu à décider qui vit et qui meurt faute de prévoyance. Et pendant que nous faisions cela, avec les maires de la côte, nous avons pensé stratégiquement aux enjeux à long terme », at-il souligné.

Enfin, il a remercié le président Alberto Fernández pour les fonds nécessaires à la poursuite de ces travaux routiers: «Presque jamais dans l’histoire de cette province la coordination de la Nation, de la province et des communes n’a fonctionné en orchestre».

Et a conclu: «Pour profiter du fait que les choses ne sont pas promises, elles ne sont pas mises sur une affiche ou un gingle; les choses sont annoncées et faites “.

Les travaux, qui sont en charge de la Direction provinciale des routes, permettront d’accélérer les temps de trajet des usagers et de réduire les risques d’accidents de la route, c’est le domaine où plus de congestion et d’accidents sont actuellement générés par des flux de trafic élevés.

En plus des travaux déjà mentionnés, les travaux comprennent le réaménagement, la signalisation verticale et horizontale, et l’éclairage de l’accès au Général Lavalle et à San Clemente del Tuyú, avec un investissement total de 1 758 millions de dollars. L’autre partie des travaux comprend l’entrée de tous les spas du Partido de la Costa et comprend les 37,5 kilomètres entre le rond-point de San Clemente et l’accès à Mar de Ajó.

Les travaux, qui battent leur plein, comprennent l’adaptation des entrées existantes des villes, l’éclairage des entrées et la signalisation horizontale et verticale, des travaux qui, avec la construction de la deuxième route, impliquent un investissement total de 1128 millions de dollars.

J’ai continué à lire:

Axel Kicillof a annoncé qu’à partir de maintenant, ils essaieront des contacts étroits même s’ils ne présentent pas de symptômes de coronavirus

Les maires du Conurbano demandent à Axel Kicillof plus de fonds pour les travaux publics avant les élections de 2021