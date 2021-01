Le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tenu une réunion avec les maires de la communes de la côte dans lequel ils ont défini, conjointement et pour le moment, nou adopter des mesures restrictives en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

La décision a été prise après une réunion de deux heures au cours de laquelle toutes les personnes présentes ont accepté d’augmenter les contrôles dans la rue, les plages et les lieux gastronomiques, et de faire appliquer de manière plus stricte les protocoles actuels qui avaient été conçus les mois précédents. au début de la saison.

La réunion a connu des moments de tension dus à l’échange de vues sur la façon de poursuivre la saison. La plupart des maires sont réticents à prendre des mesures restrictives car cela affectera le peu de consommation qu’ils ont réussi à réactiver pendant les premiers mois de l’été.

D’autres sont prêts à soutenir les mesures nécessaires dans le seul but de ne pas mettre fin à la saison, idée qu’ils rejettent dans le gouvernement de Buenos Aires. A La Plata, ils savent que les mesures prises doivent être ciblées pour générer le moins de dégâts possible aux communes de la côte, qui tout au long de l’année ont tendance à vivre de ce qu’elles collectent en saison.

La plupart des maires de la côte ont participé à la réunion puis ceux des banlieues se sont joints à travers une visioconférence

Bien que l’accent soit mis sur le développement de la saison estivale sur la côte, la courbe de contagion COVID-19 a également commencé à se développer dans les villes les plus peuplées du Conurbano. C’est pourquoi tous les maires de la province ont été invités et ont rejoint la réunion après la première heure. La réunion a commencé à 10 h 30 et s’est terminée vers 13 heures.

Du côté de l’Exécutif de Buenos Aires, le Ministre de la Santé a participé, Daniel Gollan; le vice-ministre de ce portefeuille, Nicolas Kreplak, le chef de cabinet, Carlos Bianco, le ministre de la Sécurité, Sergio Berni; le ministre de la production, Augusto Costa, et le ministre de la Communication, Jesica Rey.

Les maires de la Côte qui étaient présents étaient Sebastian Ianatuony (Général Alvarado), José Rodriguez Ponte (Général Lavalle), Carlos Santoro (Général Madariaga), Juan Manuel Alvarez (Général Paz), Guillermo Monténégro (Mar del Plata), Cristian Cardozo (Parti de la Côte), José Paredi (Mar Chiquita), Alexandre Dichiara (Monte Hermoso), Martin Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sanchez (Trois flux) et Gustavo Barrera (Villa Gesell).

La principale option envisagée par le gouvernement Kicillof était la mise en œuvre d’un couvre-feu nocturne. Autrement dit, couper le mouvement la nuit, lorsque les gens se rassemblent dans des soirées privées et des lieux gastronomiques, afin de couper la circulation du virus. Mais après deux heures de débat, il a été décidé de ne pas prendre de mesures restrictives et de continuer à suivre de près la situation sanitaire.

La possibilité de réduire le nombre de personnes pouvant pénétrer dans les locaux gastronomiques ou commerciaux. Et c’est à ce moment-là qu’ils mettront davantage l’accent. Plus de contrôles. C’est de ça qu’il s’agit. L’intention n’est pas de revenir au point de départ qui a eu lieu le 19 mars. Les gouvernements de la Nation et de la province travaillent sur la communication dans le but de sensibiliser. Cette exposition augmentera dans les prochains jours. Plus d’informations pour que les gens comprennent la gravité de la repousse en cours.

Dans la province, ils excluent la possibilité de fermer complètement la saison. “Il n’y a aucune chance que cela se produise“, ils ont tracé près du gouverneur. Cette même idée a avancé le ministre du Tourisme, Matias Lammens, lors de sa visite à Villa Gesell le matin de ce lundi, bien qu’il ait précisé que la continuité des vacances dépendra du comportement des habitants de la Côte.

«Notre idée n’est pas de clôturer la saison, mais de continuer à insister sur la responsabilité individuelle. Quand cela ne suffit pas, assurez-vous qu’il y a une présence de l’Etat qui indique au citoyen comment agir », a-t-il expliqué lors d’une visite avec le maire local, Gustavo Barrera. En outre, il a assuré que les restrictions qui “Finalement être pris” il s’agira de réduire le risque d’affluence, mais pas de suspendre la saison. “Ces mesures vont s’appliquer aux endroits où certains protocoles ne sont pas respectés”, a-t-il précisé.

Kicillof souhaite évaluer en détail les données de chaque commune et le comportement des habitants des sites touristiques. Parvenez également à un accord avec les maires pour que la mesure prise soit conjointe. “Si les maires ne sont pas disposés à appliquer la mesure mise en œuvre, il ne sert à rien de la prendre”, préviennent-ils à La Plata. La responsabilité et le coût de la décision seront partagés.

Une des dernières images de Pinamar, où les jeunes se concentraient sur les plages et ne respectaient pas les protocoles de base

Au sein du gouvernement de Buenos Aires, ils savent déjà que les chefs communaux de Ensemble pour le changement ne sont pas d’accord avec une mesure possible qui restreint les déplacements la nuit. Au début, une option était que les heures d’exécution étaient comprises entre 22 et 6 heures. Les chefs communaux comprennent que cela nuira à l’activité commerciale, l’une des plus touchées pendant la pandémie. C’est pourquoi ils résistent à de telles restrictions en milieu de saison.

Dans une interview avec Infobae, le maire de Mar del Plata, Guillermo Monténégro, s’est assis une posture. «Je ne vois pas possible de provoquer une sorte de fermeture violente et de mettre fin à la saison estivale. Je ne pense pas qu’une activité puisse être fermée. Mais ce n’est pas que vous ne pouvez pas, je pense que vous ne devriez pas. Il existe de nombreuses alternatives précédentes pour parvenir à la fermeture », a-t-il expliqué.

Martin Yeza, le chef communal de Pinamar, était dans la même ligne. En dialogue avec ce médium, il a assuré que “un couvre-feu serait une décision non comprise par les marchands qui l’ont ramé et qui sont aujourd’hui les grands partenaires de l’Etat pour avoir des activités avec des protocoles”. Le maire considère qu’en interdisant aux gens de sortir des rues, la contagion ne sera pas stoppée. “L’annulation des marchands entraînera des conséquences économiques et sociales et ne diminuera pas la courbe de contagion car elle augmenterait la clandestinité”, Tenue.

La plupart des gens se conforment aux mesures sanitaires dans les rues, mais pas sur les plages (Christian Heit)

Egalement en contact avec ce médium, le maire péroniste de Villa Gesell, Gustavo Barrera, Il a prévu qu’ils “soutiendront les mesures sanitaires qui ont à voir avec éviter les foules, prévenir les infections et éviter une suspension de la saison.” Et il a ajouté: «Chez Gesell, nous avons relativement peu de cas, mais nous savons que les soins doivent être régionaux. Nous sommes interconnectés, le virus ne connaît pas de frontières. Aucune commune n’est sauvée seule ».

À partir du 15 décembre, les autorités sanitaires de la province ont commencé à constater que la courbe de contagion augmentait à nouveau. Les cas ont augmenté de jour en jour jusqu’à atteindre, le 29 décembre, 4417 cas, le sommet du mois dernier. Avant ce jour, le gouvernement de Buenos Aires et les municipalités prévoyaient que le principal problème était les fêtes et les réunions clandestines, en plus de la relaxation des personnes bénéficiant de soins de base.

“Pour l’instant, il n’y a pas de risque de saturation mais chaque jour plus de lits sont occupés que libérés”, ont-ils indiqué depuis le bureau du gouverneur. Cette semaine, les ministres, les autorités sanitaires et les maires échangeront des messages à plusieurs reprises. Ce sera une semaine de définitions. C’est ainsi qu’ils l’assimilent à La Plata. La réunion de demain permettra de poser un diagnostic plus précis et d’évaluer les mesures à prendre. Si ce n’est pas le couvre-feu, quelles sont les options.

À partir d’aujourd’hui dans le AMBA il y a un 55% de lits de thérapie intensive occupés, tandis qu’à l’intérieur, le pourcentage est 38%. Il y a de la disponibilité mais ils doivent tenir compte du retard des dossiers. Les résultats des infections de cette semaine ne seront visibles que dans quinze jours. C’est la raison pour laquelle le gouvernement provincial précipite la décision. Il faut le prendre maintenant pour qu’il ait un impact à court terme et que le virus ne continue pas à fonctionner.

Le vice-ministre de la Santé, Nicolás Kreplak, a donné un aperçu du renversement que le gouvernement Kicillof envisage de réaliser. “Nous n’aimons pas prendre des mesures inamicales, mais nous devons prendre des mesures fortes et efficaces”, il a condamné. Ce qui commencera à être défini demain, c’est ce que sont ces mesures et le consensus dont elles disposent.

