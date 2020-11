10/10/2020 Kiko Matamoros et Marta López, inconscientes des critiques, sont plus amoureuses que jamais EUROPE ESPAGNE SOCIÉTÉ

MADRID, 9 (CHANCE)

La relation entre Kiko Matamoros et Marta López est remise en question, périodiquement, en raison de la différence d’âge de 40 ans qui existe entre le collaborateur et le modèle. Ils, inconscients de ceux qui doutent de leur amour, traversent l’un des meilleurs moments de la relation et, chacun à leur manière, défend que le leur est réel et nie que la femme née à Grenade ait un quelconque intérêt économique à côtoyer. du père de Laura Matamoros.

Ainsi, Marta a une fois de plus montré son visage pour son amour pour Kiko à travers son compte Instagram, assurant que «j’ai plus que démontré que je me fiche de la célébrité, je n’ai pas profité de son image, bien au contraire. Je reste toujours à l’écart et chaque fois que je suis intervenu, c’est à cause d’une attaque précédente. Je gagne mon argent, je n’ai besoin de l’argent de personne. J’ai plus ou moins. Je connais des gens beaucoup plus jeunes qui ont sûrement plus d’argent que lui. Nous pourrions arrêter associer l’âge à l’argent. Je suis avec lui parce que je le veux. Je ne pense pas qu’au 21e siècle, vous deviez justifier pourquoi vous êtes avec quelqu’un. Du moins dans mon cas, parce que je l’aime.

Matamoros, pour sa part, et fidèle à son ironie habituelle, soutient que “personne ne peut être avec moi pour de l’argent parce que je n’ai pas d’argent” et il nous raconte son désir de passer par l’autel avec sa jeune et séduisante petite amie: “Je ne sais pas comment les choses vont se passer pour 2021 en termes de ce qui peut et ne peut pas être fait. C’est un peu hâtif, mais j’espère que ce sera tôt ou tard et c’est tout. “